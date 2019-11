Psychoanalysis ya Waomba Msamaha Kwa Rais, Makamba Snr is the Next, Membe Will Never for Pride, Kiburi na Jeuri, Kinana Will Never for Integrity.

Psychoanalysis: Superiority Complex ni Dalili ya Inferiority Complex!. Maneno Mafupi Vitendo Virefu. Wanabodi, Leo naomba niwaendeshee semina fupi ya somo linaloitwa psychoanalysis. Hili ni somo la kuisoma mienendo ya binadamu ikihusisha tafsiri za kisaikolojia za maneno na matendo yanavyohusianishwa na tabia zilizojificha kwenye subconscious mind na kubainisha vitu vinavyoitwa "deep rooted...

WanabodiKati ya udhaifu mkubwa sana wa media zetu Tanzania, sii redio, TV na Magazeti, hatuna competent people wa kufanya news analysis, kazi kubwa media zetu ni kufanya reportage tuu ya matukio, lakini hatuna uchambuzi wa matukio na hatuna wachambuzi.Kwa vile mimi ni miongoni mwa waandishi wa habari wachache wenye uwezo wa kufanya news analysis, mara moja moja nipatapo nafasi nitakuwa nawaletea news analysis ya baadhi ya matukio muhimu kwa taifa letu.Uchambuzi wa leo, nitawachambulia kuhusu mfululizo wa matukio ya rais Magufuli kuombwa msamaha na baadhi ya wanasiasa baada ya voice notes zao ku leak kwenye media.Waomba msamaha ambao tayari wameomba msamaha ni January Makamba, huyu ameomba msamaha for strategic reasons, sio kwa sababu amekosa. Ngeleja kaomba msamaha kwa kujikomba tuu, Nape kaomba msamaha kwa uoga wa kitakacho mkuta. Bado kuna watu watatu wengine ambao voice notes zao zili leak na hawajaomba msamaha, hawa ni Makamba Senior, Benard Membe na Abraham Kinana. Kuna swali watu wanajiuliza who is next kwenda kwa rais Magufuli kuomba msamaha. The next is Makamba Snr, huyu ataomba msamaha kwa sababu rais Magufuli kasema ametukanwa, Membe will never kneel down kwa Magufuli kuomba msamaha for Pride, Kiburi na Jeuri, na Kinana pia, will never beg for mercy for Integrity reasons, aombe msamaha kwa kosa gani?.Nauweka uchambuzi in points format ili iwe rahisi kuulizia any specific point.Kwa utangulizi, kwa vile humu mitandaoni, kila siku kuna watu ni wageni, naomba nianze na utambulisho wa psychoanalysis ni nini.Kuna msemo usemao, information is power, yaani ukiwa na taarifa sahihi, unakuwa na nguvu, hivyo hii psychoanalysis ni somo la kujifunza kwa nini watu wana behave kwa namna fulani kwenye situations fulani. Hivyo ukijua tabia za watu, kwa nini they behave the way they behave, wewe unakuwa na power ya kuwafahamu na sometimes bila wenyewe kujifamu, hivyo kwa kuandika humu kuhusu human behaviors, hii inaweza kuwasaidia kubadilika, and changing for the better kwa kupunguza maneno na kuongeza vitendo. Waalimu wakuu wa hili somo la psychoanalysis, ni wawili, Carl Jung na Sigmund FreudKujua zaidi Psychoanalysis tembeleeniMimi ni Mkristu Mkatoliki, ukifanya dhambi yeyote, unakwenda kuungama dhambi zako mbele ya padre, anakuondolea dhambi zako kwa kupewa sacrament ya Kitubio, kisha unaadhibiwa adhabu ya kufanya malipizi kutokana na ukubwa wa dhambi zako. Process yote ya kutubu dhambi kwa Wakatoliki ni low profile and very confidential with fiduciaries relationship hata ukitubu wewe ndiye uliyeua mtu, Padri anafanya siri hawezi kukuripoti popote kwanza hakuoni, unawekewa kitambaa cha opaque, haoni mtu, anasikia sauti tuu.Hivyo kitendo cha rais Magufuli kutangaza walioomba msamaha na kuwasamehe is a breach of trust and confidential ila rais Magufuli ametangaza kwa nia njema kabisa ya kuonyesha yeye ni Mkristo safi, anayetekeleza sala kwa vitendo, pale kwenye " mtusamehe dhambi zetu kama na sisi tunavyowasamehe waliotukosea" hivyo pamoja na ukali wote wa rais Magufuli ni mtu mwenye upendo na huruma sana.Ametangaza wazi wazi kwasababu yeye ni mkweli na muwazi, sometimes ni mkweli too much, na muwazi too much, ila pia kwa maoni yangu, kuna sababu nyingine ya the motive behind, ila naomba nisiitaje kwa sababu inahusu kutuma ujumbe kwa watu fulani kuwa wenzenu wameomba msamaha hivyo...January Makamba ni true serious politician mwenye very high prospects na very bright future kwenye politics. Mambo aliodukuliwa alioongea na baba yake kwenye simu, na Nape, hebu kwanza isikilizekiukweli kabisa ni mambo ya kawaida sana, hakuna popote mtu yoyote ametukanwa, hizi clips ni clips za jinai, hawa walipaswa kushitaki polisi, TCRA imtafute aliyetenda jina hii, ashughulikiwe kisheria, hakuna kosa lolote January ametenda, amesema, hakuna kosa lolote Mzee Makamba ametenda, amesema, hakuna kosa lolote Nape ametenda, amesema, kwa vile baada ya ku leak sauti hii, January alitumbuliwa, hilo pekee ni taarifa kuwa the Big Boss is not happy!. Kwa vile January ni carrier politician, na ni diplomat of his own kind, akaamua kuwa mdogo, kujishusha, iwe amekosa au hajakosa, akaamua kuliko kununiwa na kukasirikiwa, bora akaombe msamaha, awe at peace na Top Boss ndipo aendelee na mambo mengine kwa amani.Kwa msiomfahamu vizuri JM. inaweza kumsoma hapa4. Msamaha wa William Ngeleja.Nimeisikiliza clip ya Nape na William Ngeleja, naomba na wewe isikilize tena na mtu aniambie kama kuna mahali popote mtu yoyote ametukanwa.Hayo mambo Ngeleja alioongea humo ni mambo ya ukweli mtupu, kama sasa hata kutoa truthful na genuine opinion za ukweli kabisa ni jambo la mtu kwenda kuomba msamaha, kiukweli, we are not going to be fair to our self, kama haya ndio Ngeleja aliokwenda kuombea msamaha , then kiukweli kabisa, huo ni msamaha tuu wa kujikomba komba baada ya kufumaniwa pant down, lakini alichosema Ngeleja humu ndio ukweli wa moyo wake, kama mtu unasema ukweli wako, Boss anakasirika, mwanaume wa kweli anasimama katika kweli no matter what na sio kujikomba komba kupindukia, hii ya Ngeleja ni kujikomba.Nape Mnauye ni born and breed CCM, hata ukimkata na wembe damu yake haitakuwa nyekundu kama damu nyingine, huyu ukimchanja, damu yake itatoka ya rangi ya kijani na njano!. Sauti yake iko kwenye zile clips mbili za mwanzo, kiukweli Nape amastahili kuomba msamaha wa dhati sio tuu kwa sananu ya hizi clips bali kwa tweets zake. Kwa maoni yangu, Nape ameumia sana kutumbuliwa, kwa sababu kiukweli kabisa katika kutumbuliwa kwake, Nape ameonewa na ana haki ya kukasirika. Kwa vile kwa Nape CCM ndio baba, CCM ndio mama, tangu Nape amezaliwa CCM, amelelewa CCM, amekulia CCM, amesomeshwa CCM na ameajiriwa CCM na hajawahi kufanya kazi nyingine yoyote zaidi ya CCM. Kwa vile Rais ni top boss wa CCM, baada ya rais kusema amewasamehe walioomba msamaha, Nape akaamua japo yeye ndio alikosewa na kutumbuliwa bila kosa, kwa vile Boss amesema ametukanwa, then akaoma sii busara yeye ni kama mwana mpotevu karejea kwa baba yake kuomba msamaha. Msamaha wa Nape ni very genuine na ni human, baba ni baba, hata akikusomea wewe mtoto omba msamaha, kumbuka kanuni ya "The boss is always right".Kwa mliozisikia hizo clips, mmemsikia Mzee Makamba, kiukweli kabisa, hakuna neno lolote baya Mzee Makamba ametamka, wala hajamtukana mtu, kitakachompeleka Makamba kuomba msamaha sio voice note bali ni ushiriki wake kuandika waraka ule. Kwa mliousoma huo waraka, na jinsi Makamba alivyo, huyu atausema tuu ukweli wake kuhusu waraka huo kuwa yeye alishawishiwa tuu na kuusaini. Atamruka mtu kimanga, sababu ya kufanya hivyo ni ili tuu astaafu kwa amani na kuendelea kuisafisha nyota ya Januari.Hivyo Mzee Kinana ataomba msamaha kwa uoga tuu, tena atasifu hadi kutoa na misatari ya Biblia!.Huyu is the man of integrity, anakisimamia kile anachoamini, ule waraka ni wake, na yote alioongea ni yake na ni kweli tupu, men of integrity they stand with what they believe, kama ni kuandibiwa kwa kuusema ukweli, let it be!. Hapa naomba kutoa angalizo kuhusu Kinana, kwa mambo Kinana aliyoifanyia CCM, akija kuadhibiwa adhabu yoyote kwa kuusema ukweli wake, kiukweli kabisa Mungu atampigania!, hiyo karma yake.... usipime!.Tangu kuanza kuvuja kwa hizi sauti, hakuna mwingine yoyote ni bold enough kukiri kuwa ni sauti yake, Membe tuu pekee ndio lijitu bold lenye ma confidence ya ajabu, limekiri sauti iliyodukuliwa ni yake. Membe bado ana kinyongo cha kushindwa na Magufuli, halafu Magu amemshiti jumla na kumtelekeza, hivyo kwa vile Membe aligombea na Magufuli, anajina yeye ni bora kuliko Magufuli, hivyo Magufuli kwake japo ni rais wa nchi, lakini kwake sii lolote sii chochote, ana pride fulani, ni kiburi na jeuri. Huyu hataomba msamaha wowote kwa yeyote na popote na yuko tayari kwa lolote, liwalo na liwe!.1. Kwanza kitu alichokifanya rais Magufuli cha kuwasamehe wakosaji hawa, ni kitu kizuri sana, rais Magufuli ameonyesha yeye ni mtu mwenye huruma na mwenye upendo. Ningemuomba rais Magufuli ailekeze huruma yake na upendo wake kwa mamia ya Watanzania wanaoozea mahabusu na magerezani, iwe ni wakosaji wa kweli au laa, kuna watu wanaozea magerezani kwa kesi ambazo hazina dhamana bila kesi zao kusikilizwa kwa muda mrefu, hawa ni baadhi yao tuu ninaowafahamu mimi, akiwemo Erick Kabendera, James Rugemalila, Peter Noni, Dr. Ringo Tenga, Harry Kitilya, Jamal Malinzi, Kaburu, Isaack Kasanga, Sioi Sumari, Shose Sinare, Gonzaga Mandago, Asa Mwaipopo, Deo Mwanyika, Dickson Maimu, Alex Lugendo, masheikh wa uamsho, and the list goes on, kiukweli hawa watu wanateseka.2.Udukuzi ni kosa la jinai, ili nchi yetu kuonyesha inaheshimu utawala wa sheria, baada ya zoezi la misamaha kukamilika, naomba serikali yetu iwachukulie hatua wadukuzi sio waliodukua, maana hawa tunawajua na tunajua usukuzi unaendelea, bali walio likisha sauti hizo zilizodukuliwa kinyume cha sheria, wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria, tena kitu cha ajabu, unaweza kukuta hakuna hata mtu mmoja kati ya walidukuliwa amekwenda kushitaki ay kulalamika rasmi mawasiliano yake binafsi kudukuliwa.Huu utamaduni wa mtu kusema ukweli halafu kwenda kuomba msamaha kwa rais na kusamehewa, unatia moyo sana, Hata mimi na kampuni yangu ya PPR, kuna madhila fulani ninayopitia, sasa sijui kama ni lile swali langu la Ikulu siku ile au ni zile makala zangu za kwa maslahi ya taifa magazetini, au ni hii michango yangu humu jf, hivyo nami najifakari mara mbilimbili, hata kama unajua kabisa hujakosa, lakini kama Wazee wanakasirika, nawaombeni sana msinishangae siku mkisikia na mimi nimeomba msamaha kwa maswali yangu, makala zangu na michango yangu humu jf, ambayo haikuwapendeza wakubwa, na nikiona vipi, naombeni msinishangae nikiamua kuachana kabisa na hii kazi ya uandishi wa habari, nikajiunga na chama, nikaunga mkono juhudi na kujitolea kumsaidia ...Nawatakia Ijumaa Kareem, Furahi Dei Njema.PaskaliDodoma.Paskali.