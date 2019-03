PSSSF ni majambazi wa kizazi kipya

Kinachofanywa sasa na PSSSF pamoja na dada yake nssf ni uhuni. Jamaa hawa sasa wame embark into delaying tactics. Njoo baada ya miezi2 zimezidi.

Kama hawana fedha za kulipa mafao ya ex-employees si easement wazi? Social Security scheme is a nuisance to workers in Tz.



Kusema wafanyazi wanaichukia PSSSF ni understatement! In fact hawa wangekuwa ni watu hai basi wangepigwa risasi, kuchomwa moto au kuwa skinned alive.

Hawa na shangazi yao SSRA ni wauaji, chinjachinja nyonya damu. Hawana tofauti na mauti haki yao ni kutupwa kwenye kaburi la sahau. Nani ana sympathize na PSSSF or NSSF? No body does...



PSSSF ni kizungumkuti. Watu wanasubiri muda mrefu kulipwa mafao yao. Wastaafu na wapoteza ajira wote wameinunia both psssf na nssf. Mabingwa wa blabla.



Mambo yanayoelezwa hayaingii akilini hata kidogo. Kuna delaying tactics zinafanyika kwani njoo mwezi ujao zimezidi hasa baada ya merger!!!



Swali kuu ni kwamba why are you tempering with ex-employees' money?!!!! Kwa nini muwapangie maisha yao?



Blabla zinazoendelea sasa zinatia tu kichefuchefu. It is totally ridiculous.



Ukweli ni kwamba mifuko ya hifadhi ya jamii ni source nzuri sana ya mapato kwa Serikali.



Ukweli ni kwamba Gvt imeamua makusudi kuwaibia wanachama wa mifuko hii na umma unapumbazwa kupitia vibaraka kama SSRA.

Si kweli kwamba Serikali inajali welfare ya mtanzania. Ni unafiki mtupu.



Woe PSSSF na NSSF mnaoendelea kuneemeka kwa pesa za wafu. Cursed PSSSF.

Cursed SSRA.

Mashirika haya ya kinyonyaji imejaa majambazi.



What a despicable PSSSF. What a stupid NSSF. What a monstrous SSRA. May Lucifer devour these useless institutions and their lousy customer care staff.