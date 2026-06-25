TANZIA Prof. Pius Mbawala afariki dunia. Aliwahi kuwa Naibu Waziri wa Kilimo na Ushirika na Mbunge wa Namtumbo

TANZIA Prof. Pius Mbawala afariki dunia. Aliwahi kuwa Naibu Waziri wa Kilimo na Ushirika na Mbunge wa Namtumbo

Ex Spy

Ex Spy

JF-Expert Member
Joined
Jan 15, 2007
Posts
324
Reaction score
2,697
Kwakuwa hii sijaiona JF, nimeona niiweke for our records:

Aliyekuwa Naibu Waziri wa Kilimo na Ushirika na Mbunge wa Namtumbo, Prof.Pius Mbawala, amefariki dunia akiwa anapatiwa matibabu katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili (MNH) jijini Dar es Salaam.

Kwa mujibu wa familia, Prof. Mbawala alifariki mchana wa Juni 23, 2026 baada ya kulazwa hospitalini hapo kwa siku 10 akipatiwa matibabu ya presha na kisukari vilivyokuwa vikimsumbua kwa muda mrefu.

Akizungumza jana Juni 24, 2026, mtoto wa marehemu, Priscila Mbawala, amesema mwili utasafirishwa Jumamosi kwenda Wilaya ya Namtumbo, mkoani Ruvuma, kwa ajili ya mazishi yanayotarajiwa kufanyika Jumatatu, huku maombolezo yakiendelea nyumbani kwa familia eneo la Banana, Dar es Salaam.

Profesa Mbawala ameacha mjane na watoto wanne.
 
Ex Spy said:
Kwakuwa hii sijaiona JF, nimeona niiweke for our records:

Aliyekuwa Naibu Waziri wa Kilimo na Ushirika na Mbunge wa Namtumbo, Prof.Pius Mbawala, amefariki dunia akiwa anapatiwa matibabu katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili (MNH) jijini Dar es Salaam.

Kwa mujibu wa familia, Prof. Mbawala alifariki mchana wa Juni 23, 2026 baada ya kulazwa hospitalini hapo kwa siku 10 akipatiwa matibabu ya presha na kisukari vilivyokuwa vikimsumbua kwa muda mrefu.

Akizungumza jana Juni 24, 2026, mtoto wa marehemu, Priscila Mbawala, amesema mwili utasafirishwa Jumamosi kwenda Wilaya ya Namtumbo, mkoani Ruvuma, kwa ajili ya mazishi yanayotarajiwa kufanyika Jumatatu, huku maombolezo yakiendelea nyumbani kwa familia eneo la Banana, Dar es Salaam.

Profesa Mbawala ameacha mjane na watoto wanne.
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Pole familia, ndugu jamaa na marafiki.

R.I.P Prof.Pius


Mwenyezi Mungu akuweke mahali unaostahili, Aimen 🙏
 
Huyu MAREHEMU alikuwa kwenye utawala usio na mawaa sana. Hivyo pia hakuwa mtu mbaya kwenye mafaili yangu sioni upande wake mbaya kwakweli. Labda kama binadamu anaweza kuwa aliteleza mahali kwenye maamuzi. Ila I reserve my comments kwasasa.
 
Superbug said:
Huyu MAREHEMU alikuwa kwenye utawala usio na mawaa sana. Hivyo pia hakuwa mtu mbaya kwenye mafaili yangu sioni upande wake mbaya kwakweli. Labda kama binadamu anaweza kuwa aliteleza mahali kwenye maamuzi. Ila I reserve my comments kwasasa.
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RIP PROF. HUYU MWAMBA ALIWAHI KUWA CHUO CHA USHIRIKA MOSHI KABLA YA KUPATA UBUNGE KULE NAMTUMBO ULIOMPA UNAIBU WAZIRI WA KILIMO NA USHIRIKA. VITA KAWAWA 2005 NDIYE ALIYEMPA MAPUMZIKO. SIASA ZA MTANDAO ZILIMTOA YEYE NA PROF MBILINYI AKITOLEWA NA JENISTA MHAGAMA (RIP)
KIKUBWA NINACHOKUMBUKA ALIPAMBANA SANA KUANZISHWA KWA WILAYA YA NAMTUMBO 2002 IKIMEGUKA KUTOKA SONGEA NA KUFUATIWA NA HALMASHAURI YA NAMTUMBO JULAI 2005. NAAMINI ATAPUMZISHWA PALE KIJIJI CHA NAMABENGO.
 
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