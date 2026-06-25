Kwakuwa hii sijaiona JF, nimeona niiweke for our records:



Aliyekuwa Naibu Waziri wa Kilimo na Ushirika na Mbunge wa Namtumbo, Prof.Pius Mbawala, amefariki dunia akiwa anapatiwa matibabu katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili (MNH) jijini Dar es Salaam.



Kwa mujibu wa familia, Prof. Mbawala alifariki mchana wa Juni 23, 2026 baada ya kulazwa hospitalini hapo kwa siku 10 akipatiwa matibabu ya presha na kisukari vilivyokuwa vikimsumbua kwa muda mrefu.



Akizungumza jana Juni 24, 2026, mtoto wa marehemu, Priscila Mbawala, amesema mwili utasafirishwa Jumamosi kwenda Wilaya ya Namtumbo, mkoani Ruvuma, kwa ajili ya mazishi yanayotarajiwa kufanyika Jumatatu, huku maombolezo yakiendelea nyumbani kwa familia eneo la Banana, Dar es Salaam.



Profesa Mbawala ameacha mjane na watoto wanne.