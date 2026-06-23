Prof Assad amewaumbua vibaraka wa mafisadi wa CCM ambao walimsingizia hayati JPM kukwapua tril 1.5.

Nyankurungu2020
JF-Expert Member
- Oct 2, 2020
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Hii nchi imejaa watu waovu kwa asilimia 70. Hawalitakii mema taifa lao. Ndio maana hayati Magufuli alipodhibiti ufisadi wao walimfanyia fitina za kila namna. Na hata mpaka leo hii hakuna anayeamini kama alifariki kwa natural death.
Walisambaza uongo usiokuwa na maana kuwa alikwapua tril 1.5 na kwenda kuzificha kwenye mahandaki Chato.
Lakini aliyekuwa CAG hapo jana amehojiwa na kukiri kuwa kulikuwa hakuna ubadhirifu bali kulikuwa na mapungufu ya taarifa za mahesabu.
Wazandiki wa CCM wanazidi kuumbuliwa.
Walisambaza uongo usiokuwa na maana kuwa alikwapua tril 1.5 na kwenda kuzificha kwenye mahandaki Chato.
Lakini aliyekuwa CAG hapo jana amehojiwa na kukiri kuwa kulikuwa hakuna ubadhirifu bali kulikuwa na mapungufu ya taarifa za mahesabu.
Wazandiki wa CCM wanazidi kuumbuliwa.