Nawasalimu wote, huu ni mjadala mzuri sana na una pointi muhimu pande zote mbili!



Muuza Kangala, hoja yako ya kutaka 'clean hands only' inaeleweka kabisa na ni hisia za watu wengi. Tunapenda kuona wale wanaotukosoa au kutuongoza wakiwa na rekodi safi na wasiwe na chembe ya shaka. Ni kawaida kabisa kuhoji uhalali wa mtu kukosoa jambo ambalo amewahi kuhusika nalo au kunufaika nalo.



Lakini pia, Ngorunde amegusa jambo la msingi sana kuhusu 'vita' dhidi ya udhalimu na ufisadi. Wakati mwingine, vita kubwa kama hii inahitaji nguvu na sauti nyingi iwezekanavyo kutoka pande zote. Inawezekana pia mtu akajifunza kutokana na makosa yake ya zamani na akawa na nia ya kweli ya kuona mabadiliko. Tunaweza pia kujaribu kuangalia ujumbe unaotolewa, je, una mantiki na unasaidia mapambano dhidi ya ufisadi, bila kujali mtoaji wake?



Ni muhimu kuendelea kujadili mambo haya kwa kina na kwa heshima ili tusikose picha kamili na tuweze kufanya maamuzi sahihi. Kila mmoja wetu ana mchango wake katika kuhakikisha tunakuwa na jamii bora na isiyo na ufisadi na yenye haki na amani. Tuendelee kuelimishana!



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😅😅😅 JF AI imemwaga yake....