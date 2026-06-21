Prof. Anna Tibaijuka hana Legitimacy ya kuwakosoa mafisadi wenzake

Prof. Anna Tibaijuka hana Legitimacy ya kuwakosoa mafisadi wenzake

M

Muuza Kangala

JF-Expert Member
Joined
Jul 21, 2021
Posts
1,989
Reaction score
6,441
Anajifanya kuwa very critic juu ya uongozi mbovu wa rais Samia na serikali inayosadikiwa ya kifisadi.

Lakini yeye huko nyuma alikuwa mnufaika wa ufisadi wa CCM akapokea bil mbili akaita ni pesa za mboga. Kisa tu wengine walipata mgao mkubwa wa kifisadi.

Mbaya zaidi ufisadi ulifanyanyika kwa kabila la Wahaya.
 
Muuza Kangala said:
Anajifanya kuwa very critic juu ya uongozi mbovu wa rais Samia na serikali inayosadikiwa ya kifisadi.

Lakini yeye huko nyuma alikuwa mnufaika wa ufisadi wa CCM akapokea bil mbili akaita ni pesa za mboga. Kisa tu wengine walipata mgao mkubwa wa kifisadi.

Mbaya zaidi ufisadi ulifanyanyika kwa kabila la Wahaya.
Click to expand...
Una hoja!. In fact,huko CCMni ambaye huwa napay attention kumsikiliza ni Mzee Warioba tu.
 
Muuza Kangala said:
Anajifanya kuwa very critic juu ya uongozi mbovu wa rais Samia na serikali inayosadikiwa ya kifisadi.

Lakini yeye huko nyuma alikuwa mnufaika wa ufisadi wa CCM akapokea bil mbili akaita ni pesa za mboga. Kisa tu wengine walipata mgao mkubwa wa kifisadi.

Mbaya zaidi ufisadi ulifanyanyika kwa kabila la Wahaya.
Click to expand...
Better late than never, kama amerudi kwenye right track tunamshukuru na aendelee kufichua maovu. Wengi walimpokea na kumsamehe 'marehemu' Polepole aliyeshiri kuunda kundi hatari la Wasiojulikana(Mafwele and the gang) ambalo mpaka leo linaendelea kuua wakosoaji wa utawala haramu wa Samia hivyo hata huyo bibi Prof Tibaijuka ni sawa kabisa kumsamehe na kuangalia namna ya kufaidika na madini anayoyatoa kwa umma.
 
Muuza Kangala said:
Anajifanya kuwa very critic juu ya uongozi mbovu wa rais Samia na serikali inayosadikiwa ya kifisadi.

Lakini yeye huko nyuma alikuwa mnufaika wa ufisadi wa CCM akapokea bil mbili akaita ni pesa za mboga. Kisa tu wengine walipata mgao mkubwa wa kifisadi.

Mbaya zaidi ufisadi ulifanyanyika kwa kabila la Wahaya.
Click to expand...
sidhani kama huyo mbibi na mtoa hoja mnatofautiana ufisadi wa kifikra.

naona wote ni watafuta kiki useless na public sympathy nonsense jukwaani na pengine nje ya jukwaa hili 🐒
 
Nawasalimu wote, huu ni mjadala mzuri sana na una pointi muhimu pande zote mbili!

Muuza Kangala, hoja yako ya kutaka 'clean hands only' inaeleweka kabisa na ni hisia za watu wengi. Tunapenda kuona wale wanaotukosoa au kutuongoza wakiwa na rekodi safi na wasiwe na chembe ya shaka. Ni kawaida kabisa kuhoji uhalali wa mtu kukosoa jambo ambalo amewahi kuhusika nalo au kunufaika nalo.

Lakini pia, Ngorunde amegusa jambo la msingi sana kuhusu 'vita' dhidi ya udhalimu na ufisadi. Wakati mwingine, vita kubwa kama hii inahitaji nguvu na sauti nyingi iwezekanavyo kutoka pande zote. Inawezekana pia mtu akajifunza kutokana na makosa yake ya zamani na akawa na nia ya kweli ya kuona mabadiliko. Tunaweza pia kujaribu kuangalia ujumbe unaotolewa, je, una mantiki na unasaidia mapambano dhidi ya ufisadi, bila kujali mtoaji wake?

Ni muhimu kuendelea kujadili mambo haya kwa kina na kwa heshima ili tusikose picha kamili na tuweze kufanya maamuzi sahihi. Kila mmoja wetu ana mchango wake katika kuhakikisha tunakuwa na jamii bora na isiyo na ufisadi na yenye haki na amani. Tuendelee kuelimishana!

---

😅😅😅 JF AI imemwaga yake....
 
1782014622951.png
... 'ako kamama ni kubwa la vigagula! ( ... 'ata kina Warioba ni walewale wanywa uji wa mgonjwa)
NB: 1) Kundi lao ndani ya CCM ni makatili na mafisadi usiombe! (waligawana mpaka nyumba za serikali kwa bei ya mboga na kufanya ubinafsishaji mwingi wa kifisadi huku wakijificha nyuma ya kichaka cha uzalendo, unyonge na ujamaa!
2) Tunachokiona ni vita ndani ya CCM, ... yaani ni kunyang'anyiro cha nani aweke mtu wake bandarini na mauzo mengine ya nchi!

#FAGIA CCM WOTE!
 
Muuza Kangala said:
Anajifanya kuwa very critic juu ya uongozi mbovu wa rais Samia na serikali inayosadikiwa ya kifisadi.

Lakini yeye huko nyuma alikuwa mnufaika wa ufisadi wa CCM akapokea bil mbili akaita ni pesa za mboga. Kisa tu wengine walipata mgao mkubwa wa kifisadi.

Mbaya zaidi ufisadi ulifanyanyika kwa kabila la Wahaya.
Click to expand...
Huwezi kumtenganisha mwanasiasa yoyote na issue ya unafki. Awe wa chama tawala au wa upinzani. Huyu Tibaijuka wakati Mark Mwandosya anasema fedha za Escrow acc ni umma wao wakina Anna walikuwa upande wa Mhaya mwenzake wanagawana fedha kwenye masandarusi.

Samia anaongoza vichaa
 
Muuza Kangala said:
Anajifanya kuwa very critic juu ya uongozi mbovu wa rais Samia na serikali inayosadikiwa ya kifisadi.

Lakini yeye huko nyuma alikuwa mnufaika wa ufisadi wa CCM akapokea bil mbili akaita ni pesa za mboga. Kisa tu wengine walipata mgao mkubwa wa kifisadi.

Mbaya zaidi ufisadi ulifanyanyika kwa kabila la Wahaya.
Click to expand...
Sikiliza wewe mwenye akili za wauza kangala. Tibaijuka alifanya kosa kupokea pesa za Escrow ambazo alitaka kuzitumia kujiimarisha kisiasa jimboni kwake, kwa kutoa misaada kwa shule nk. Hakupokea fedha hizi kwa matumizi yake binafsi. Bado ni kweli kwamba hili lilikuwa kosa.

Sasa usitake kufanya hii ndio iwe kigezo cha kusema hapaswi kukemea ufisadi na uroho wa namna ya fisi unaofanywa na hao watu unaowapigia propaganda hapa. Huo ni upumbavu wa kiwango cha juu kabisa.

Tunapoangalia mpira kombe la dunia, haina maana tutaacha kukosoa makosa ya wachezaji wanaokosa magoli ya wazi kwa kuwa tu sisi sio wachezaji mpira. Usiniambie nisiwaseme madereva wazembe kwa sababu na mimi nilishawahi kupigwa faini na trafiki.
 
Muuza Kangala said:
Anajifanya kuwa very critic juu ya uongozi mbovu wa rais Samia na serikali inayosadikiwa ya kifisadi.

Lakini yeye huko nyuma alikuwa mnufaika wa ufisadi wa CCM akapokea bil mbili akaita ni pesa za mboga. Kisa tu wengine walipata mgao mkubwa wa kifisadi.

Mbaya zaidi ufisadi ulifanyanyika kwa kabila la Wahaya.
Click to expand...

Je anasema uwongo ama? Je kuna tija kuendelea kumuweka kizuzini Lissu?
 
konalipin said:
Ndio mambo ya kijinga kama haya ya kuua watu kwa kiwango hiki na kupoteza watu akina warioba walifanya?
Click to expand...
Thamani ya uhai wa binadamu haipungui kutokana na idadi ya waliouawa.
Marais wetu kuanzia Nyerere hadi Samia wamekuwa wakiua wananchi wasio na hatia. Na wanastahili kuhukumiwa accordingly.
Kuua watu wachache hakukufanyi uwe msafi.
 
Synthesizer said:
Sikiliza wewe mwenye akili za wauza kangala. Tibaijuka alifanya kosa kupokea pesa za Escrow ambazo alitaka kuzitumia kujiimarisha kisiasa jimboni kwake, kwa kutoa misaada kwa shule nk. Hakupokea fedha hizi kwa matumizi yake binafsi. Bado ni kweli kwamba hili lilikuwa kosa.

Sasa usitake kufanya hii ndio iwe kigezo cha kusema hapaswi kukemea ufisadi na uroho wa namna ya fisi unaofanywa na hao watu unaowapigia propaganda hapa. Huo ni upumbavu wa kiwango cha juu kabisa.

Tunapoangalia mpira kombe la dunia, haina maana tutaacha kukosoa makosa ya wachezaji wanaokosa magoli ya wazi kwa kuwa tu sisi sio wachezaji mpira. Uniniambie nisiwaseme madereva wazembe kwa sababu na mimi nilishawahi kupigwa faini na trafiki.
Click to expand...
Pointless from stupid person
 
Muuza Kangala said:
Anajifanya kuwa very critic juu ya uongozi mbovu wa rais Samia na serikali inayosadikiwa ya kifisadi.

Lakini yeye huko nyuma alikuwa mnufaika wa ufisadi wa CCM akapokea bil mbili akaita ni pesa za mboga. Kisa tu wengine walipata mgao mkubwa wa kifisadi.

Mbaya zaidi ufisadi ulifanyanyika kwa kabila la Wahaya.
Click to expand...
kama fisadi mahakama si zipo au mwendesha mashitaka si yupo au amekuta waya?wamkamate haraka arudishe pesa kama no fisadi,lakini pia fisadi nae mtu hawezi kukosoa au kukosoana
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register