WanabodiHii ni makala yangu kwenye Gazeti la Nipashe la JumapiliUtangulizi,Hii ni makala muendelezo wa makala ya wiki iliyopita kuhamasisha GenZii wasiandamane ile October 9Wiki iliyopita nilishauri Gen Zii wasiandamane na ili kuwatisha na kuwaogofya, hadi nikawaita vichaa, wale watakao jitokeza kuandamana. Kuwaita vichaa huko, ni kuufuatia kilichotokea kwenye yale maadhamano ya tarehe 29 October, na kwa kutishia kutaka kujirudia tarehe 9 Desemba, 2025.Sasa kwa vile kijana aliyejitokeza kuandamana ile Desemba 9, hii maana yake, GenZii wetu sio vichaa, hivyo kwanza nafuta kauli yangu kuwaita vichaa, pili nawapongeza kwa kujitambua na kuto andamana maandamano haramu yasiyo na kibali, sasa imebaki kazi ya kuwafundisha vijana wetu namna ya kuandamana maandamano halali.Pia natoa pongezi kwa serikali yetu na vyombo vyake vya ulinzi na usalama kwa kuimarisha ulinzi, hivyo kuwatisha vijana wetu wasithubutu kuandamana tena, zile pyu pyu zikawashukia, tena inawezekana kabisa, Zi, hawakuandamana kutokana na kuimarishwa ulinzi na usalama, lakini yale madukuduku yao yaliyowafanya watake kuandamana bado yapo.Hivyo naishauri serikali yetu, isijisifu kuwazuia vijana kuandamana na kutoa madukuduku yao, kutoka na kuogopa, na wala isibweteke kuwa vijana wametulia kwasababu wamedhibitiwa, kitendo cha watu wenye dukuduku wakashindwa kuzitoa, ni dalili ya panapofuka moshi, chini kuna moto, serikali inatakiwa kuwatafutia namna ya ku vent dukuduku zao, na namna pekee ni kuwafundisha namna ya kuandamana responsibly.Kwa vile maandamano ni haki ya msingi ndani ya katiba yetu, Watanzania wafundishwe kuijua katiba yao, sheria zao, haki zao na wajibu wao, ili kuepuka na kuepusha kile kilichotokea October 29 kisijirudie tena.Haki ya kuandamana ipo kwenye Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, Ibara ya 18(1) inatamka kuwa “kila mtu ana haki ya kuwa na maoni na kueleza freely mawazo yake.” Aidha, Ibara ya 20(1) inaeleza kuwa “kila mtu anao uhuru wa kukusanyika kwa amani, kushirikiana na watu wengine, na kwa ajili ya kujadili masuala ya manufaa ya umma na kueleza maoni yake.” Hii ina maana kuwa maandamano ya amani ni haki ya msingi ya kila raia, siyo kosa la jinai.Sheria ya Jeshi la Polisi na Polisi Wasaidizi (Police Force and Auxiliary Services Act), Sura ya 322, inatoa mamlaka kwa polisi kudhibiti mikusanyiko ya umma yenye viashiria vya uhalifu, lakini haifuti haki ya kikatiba ya kuandamana. Sheria ya Huduma za Vyama vya Siasa (Political Parties Act) pia inatambua haki ya vyama vya siasa kufanya mikutano na maandamano kwa kufuata taratibu.Hivyo basi, haki ya kuandamana haipaswi kuzuiwa kiholela au kwa misingi ya hofu ya kisiasa, ila waandamanaji wafuate katiba, sheria, taratibu na kanuni za maandamano.Kwa vile maandamano ni haki ya kikatiba kwenye katiba yetu, ila hakuna haki bila wajibu, kwenye kutimiza haki hiyo ya maandamano, kuna wajibu wa kutimiza kwa anayetaka kuandamana sheria inasema anayetaka kuandamana atamtaarifa mkuu wa polisi wa wilaya, yake yaani OCD, kwa maandishi si chini ya masaa 48 kabla ya maandamano, akieleza maandamano yatakakoanzia, njia za kupita na kule yatakakoishia ili waandamanaji wapatiwe ulinzi.Sheria inataka polisi wataarifiwe kwa maandishi ili kutoa ulinzi na jibu polisi ni kwa maandishi ama kutoa ulinzi kwa waandamanaji, ama kuzuia maandamano, hivyo hilo jibu la polisi ndio linaitwa kibali.Kwenye utetezi wa haki nchini Tanzania, tukubali tukatae, Rais Samia hapo mwanzoni, aliinyesha ana nia njema na ya dhati ya kuhakikisha Watanzania wanatendewa haki kwenye vyombo vya utoaji haki, na ndio maana aliunda Tume ya Haki Jinai, na ilikuja na mapendekezo mazuri tuu, lakini utekelezaji wa mapendekezo hayo...Hata kile Kikosi Kazi cha Prof Mkandala, kilichojadiliwa ni tofauti na tulichokuja kupewa!.Moja ya udhaifu mkubwa katika utoaji haki Tanzania, ni Watanzania, hawazijui haki zao!.Haki hailetwi kwenye kisahani cha chai, haki ni stahili na stahiki inayopaswa kutolewa bila wewe kuiomba, na ikitokea haki haikutolewa au haikutendeka, haki haiombwi, bali inapaswa kudaiwa, sasa ukiwa mtu hujui haki yako, huwezi kudai kitu usichokijua!Hiki kitu cha Watanzania kutokujua haki zao, nimesikia tena, Rais Samia, akirudia kulisema jambo hili, kwenye kilele cha siku ya sheria iliyoadhimishwa kitaifa uwanja wa Chinangali, jijini Dodoma.Hii sii mara ya kwanza kwa Rais Samia kuzungumzia changamoto ya haki kwa Watanzania wengi wasiojua haki zao, mwaka juzi siku maadhimisho ya miaka 10 ya taasisi ya mtandao wa watetezi wa haki za binaadam, THRDC inayoongozwa na mwanasheria, Onesmo Ole Ngurumwa.Rais Samia alisema, “Mtetezi mkubwa wa haki za binaadamu ndani ya Tanzania ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo serikali ndiyo inaitekeleza, ndio sheria mama ambayo haki zote za binadamu wanaoishi Tanzania”.Rais Samia anaendelea, “swala langu kwenu ni “jee hawa wanadamu tunao watetea, wanaijua hiyo katiba?, na nataka niache kazi kwenu katika eneo la elimu kwa umma, muifanye kazi hii ya kuwaelekeza watu waijue katiba yao, kwasababu wanapodai haki, lazima wajue na wajibu wao, haki ziko kwenye katiba na wajibu uko kwenye katiba wakielekezwa vizuri wataujua na wajibu wao nini kikatiba”, mwisho wa kunukuu.Kile kilichotokea kwenye yale maadhamano ya October 29, kilitokea kwasababu vijana wetu wanataka kuandamana kudai haki huku hawajui wajibu wao, kwasababu hawajawahi kufundishwa popote jinsi ya kuandamanaUkimuangalia Rais Samia yule aliyekuwa akizungumzia haki na kusikiliza kwa makini kauli zake kuhusu haki katika hili la haki, kusema la ukweli kabisa, utakubaliana na mimi, Rais Samia, ameonyesha ana nia njema na ya dhati kutoka moyoni mwake kuhakikisha Watanzania wanatendewa haki na ndio maana akawasamehe wale vijana wetu kwa kuandamana kufuata mkumbo tuu huku hawajui watendalo, ila ukimsikiliza Rais Samia huyu wa leo, aliyetetea kile kilichofanywa na jeshi letu la polisi, kuwaua kwa risasi za moto waandamanaji wasio na silaha, kisha polisi kupita mitaani kuua watu hovyo, halafu mkuu wao katetea hiyo ni nguvu stahiki kwa waandamanaji hao, bila kukubali ukweli, kuwa kuna watu waliouwawa kwa makosa, sio waandamanaji, wakiwemo wale watoto malaika wa Mungu, unaweza kudhani tuna Samia wawili tofauti!. People change and power is very corrupt!.Way ForwardSisi vyombo vya habari ni wadau muhimu sana wa kulisaidia Taifa, kuwafunda hawa vijana kuandamana kisheria.Nitoe pongezi kwa serikali ya awamu ya sita kutu engage fully sisi mediaRais Samia alipolihutubia Bunge jipya kulizindua, ametuzungumzia, amemteua mshauri wa habari, ametuteulia mwanahabari Nguli, Tido Mhando kuwa mshauri wake wa habari, ametuulia mwanahabari nguli Bakari Machumu kupngoza Kurugenzi ya Mawasiliano Ikulu,Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, ametuita kusemezana nasi,Kurugenzi ya Mawasiliano Ikulu ametuita kusemezana nasi, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, ndugu yetu Chalamila ametuita kusemezana nasi, hivyo tuna jukumu la kuielimisha jamii elimu ya katiba, sheria, haki na wajibu.Kila mtu akitimiza wajibu wake kiweledi na kikamilifu, kilichotokea October 29, kamwe hakijirudia tenaMungu Ibariki Tanzania.Paskali