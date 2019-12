Political insulator as a safety approach towards 2020: Ni bora moja kuliko mbili

Azizi Mussa said: Hekima! hekima! hekima!

hekima sio uzuri wa kitu unachofanya bali vile unavyofanya. unafanyaje, wapi, kwa nani, kivipi, sangapi?. Hekima inaweza kuwa nguzo kuu ya mafanikio kwenye siasa za nchi yetu. Click to expand...

Nawaza tu ...a suspect. Who requested your ideas. What compels you to pose out these illogical concepts. Are you therefore lecturing those that think differently from others or you?