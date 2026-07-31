Polisi: Mnawachekea sana boda boda ipo siku watakuja kuleta maafa makubwa.

Salaam



Hawa jamaa siku hizi wanapenda sana kuchukua sheria mkononi ,jioni hii kuna gari ndogo Carina Ti iligonga boda boda sijajua ni bahati mbaya au vipi basi jamaa wakaanza fujo kiasi cha kwamba dereva ilibidi akimbie na gari ,,,,,isivyo bahati wakaikamata vingunguti wakaishambulia sana ile gari huku wakiambizana wapige moto ile gari haitamaniki kwa uharibu ,sijajua maisha ya dereva.



Hii tabia imekua nguli sana hata kama umegonga kwa uzembe wao na ukataka kuonesha uungwana utoe msaada tegemea kupata ulemavu au kifo. Vijana wana hasira kali sana hii tabia ikiendelea ipo siku itagharimu maisha ya mtu mkubwa .