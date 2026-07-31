Polisi: Mnawachekea sana boda boda ipo siku watakuja kuleta maafa makubwa.

Polisi: Mnawachekea sana boda boda ipo siku watakuja kuleta maafa makubwa.

feyzal

feyzal

JF-Expert Member
Joined
Apr 20, 2016
Posts
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Reaction score
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Salaam

Hawa jamaa siku hizi wanapenda sana kuchukua sheria mkononi ,jioni hii kuna gari ndogo Carina Ti iligonga boda boda sijajua ni bahati mbaya au vipi basi jamaa wakaanza fujo kiasi cha kwamba dereva ilibidi akimbie na gari ,,,,,isivyo bahati wakaikamata vingunguti wakaishambulia sana ile gari huku wakiambizana wapige moto ile gari haitamaniki kwa uharibu ,sijajua maisha ya dereva.

Hii tabia imekua nguli sana hata kama umegonga kwa uzembe wao na ukataka kuonesha uungwana utoe msaada tegemea kupata ulemavu au kifo. Vijana wana hasira kali sana hii tabia ikiendelea ipo siku itagharimu maisha ya mtu mkubwa .
 
Bikra unayo said:
Thamani ya maisha ni sawa kwa binadamu wote mkuu. Akiuwawa mtu mkubwa/ mdogo/maskini/tajiri/mgeni/mrefu au mfupi, the loss is equal. Sheria zifuatwe na wote kwa wote.
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Nimesema hivyo kwasababu hawa wanasubiri madhara yawapate wakubwa au mtu maarufu ndo wanachukua hatua.
 
feyzal said:
Salaam

Hawa jamaa siku hizi wanapenda sana kuchukua sheria mkononi ,jioni hii kuna gari ndogo Carina Ti iligonga boda boda sijajua ni bahati mbaya au vipi basi jamaa wakaanza fujo kiasi cha kwamba dereva ilibidi akimbie na gari ,,,,,isivyo bahati wakaikamata vingunguti wakaishambulia sana ile gari huku wakiambizana wapige moto ile gari haitamaniki kwa uharibu ,sijajua maisha ya dereva.

Hii tabia imekua nguli sana hata kama umegonga kwa uzembe wao na ukataka kuonesha uungwana utoe msaada tegemea kupata ulemavu au kifo. Vijana wana hasira kali sana hii tabia ikiendelea ipo siku itagharimu maisha ya mtu mkubwa .
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Nilipanda bodaboda Toka makumbosho 2 HQ akanipisha taa ziso zetu nikahamaki sana. Majibu yake Sasa. Bro unaogopa? Huyo nilishamalizana naye hanisbui Tena Leo. Nilishowa Cha kusema
 
Kuna mwaka fulani nje ya uwanja wa taifa kuna gari ilikuwa inarudi nyuma boda sujui alipotokea akajichomeka palepale akakata moto,ghafla wenzake wakaja wanataka kumshambulia dereva na gari,tukasimama kidete pale tukawaambia hapa haguswi mtu waka gari kuharibiwa,tukawaambia yeyote ambaye hajipendi arushe hata jiwe aone wakasanda wenyewe.
 
Shida wenye magari wanawaona Boda boda ni mbuzi.
Na boda boda wanawaona wenye magari ni ng'ombe.
Hao wote Wana waona watembea Kwa miguu ni mbwa.
Mnapita rafu rodi.unashangaa gari au boda boda inakufuata Kwa mbele yaani wanataka wewe uwapishe.kupita kati kati hawataki.
 
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