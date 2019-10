Polisi mkamateni tajiri huyu kwa udhalilishaji

Roadlife. Ile clip mbali ya kumdhalilisha dereva, lakini pia inawadhalilisha transporters woote wanaonekana ni kama genge tu la wahuni wasio na ustaarabu. Matransporters professional wenye mitaji yao ya biashara hawawezi wakawa na mmoja miongoni mwao mwenye kuongea lugha chafu kama ile publicly, sidhani, its so primitive. Mbaya zaidi alikuwa wrong 100%, hana hata hoja ya msingi.



Tutaandika haitatosha kabla dola haijachukua sheria lakini pia matransporters wenzie wanatakiwa kukemea kwa nguvu zote hili suala, si kwa zama hizi, si kwa dunia ya wastaarabu. Hii inaonesha ni kwa jinsi gani mnavyoteswa na hizo mali. Mtu unaanza kutukana blindly kiasi hicho. Eeh Mola tuepushe na kadhia hizi, kama unao wengi povu la nini kama sio kujidhalilisha.



Mambo ya kizamani sana haya kuwa eti ukitukana matusi kama hayo unaonekana mjanja, ni ujinga tu, siku hizi watu wamestaarabika.



Humtaki mwambie sikutaki kuliko kujidhalilisha kiasi hicho hadharani hivi. Ukiwa kwako inakuwaje? Aaaah jamani, khaaaa! It's a shame, kwanza unathubutu vipi kumtuma mtu safari bila pesa ya matumizi badala ya uwe mpole eti unakuwa mkali na mitusi ya kishamba kama hiyo. Kwanini usiwe mpole kwa kutumia lugha ya biashara? Huu udereva sasa umefika mahali sipo, ptuuuu !



Okay, let say tumezoea na mambo ya kule bandarini tukisikia kutukanana hovyo kama salamu, lakini yale yanakuwa katika hali fulani watu wanacheka na mambo kama yale. Kama haitoshi nitukane mimi weeeeeeeeee hadi uishiwe cha kutukana lakini matusi yaishie kwangu tu, siyo yanahamia kwa wanangu, kwa mke wangu n.k. Oooh no, that's too much!