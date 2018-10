Polepole atikisa Ethiopia akiwakilisha CCM katika mkutano mkuu wa chama tawala cha Ethiopia

Nathan Jr said: Katibu wa itikadi na uenezi bwana Humphrey Polepole ameiwakilisha Tanzania kimataifa vema, na kutoa speech ilosisimua wengi,



Big up comrade Pole Pole



Yes, these are the type of people we need in CCM,sio waliokifia chama.Wakazikwe kama wamekufa.Congratulations comrade Polepole.Ung'eng'e wako umeni-impress sana,nilitamani uendelee.Halafu eti Kingereza sio lazima,hovyo kabisa.Polepole asingejua Kingereza sasa ingekuwaje?