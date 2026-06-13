Pole kwa mayatima wote duniani wanaopitia maisha magumu baada ya wazazi wao kutoweka duniani

Habari za muda huu wadau,



Uzi huu utakuwa kama kumbukumbu ya maisha yangu kwa niliyopitia nikiwa mtoto hadi nakuja kuwa mtu mzima sasa, nikiwa najitegemea na pia kutegemewa na wanaonizunguuka yaani familia yangu. Pia kuna baadhi ya members humu walikuwa wakiniuliza kuhusu avator yangu ina maana gani nahisi majibu watayapata hapa



Sio mzuri sana wa kuandika story hivyo nitachagua matukio muhimu ambayo yatakuwa kumbukumbu kwangu kwa hapo baadae, tumezaliwa jumla ya watu 15 tulio hai katika familia tano tofauti ambapo kwa mama tupo watano tulio hai hadi sasa. Mzee wetu alikuwa ni mtu mwenye biashara nzuri kipindi cha Mwinyi na alikuwa na maisha ya kitajiri kwa enzi hizo ambapo familia nyingi zinaishi kwa kutegemea kilimo ila mzee aliweza kuishi kwa biashara huku kilimo kikiwa kama hobby kwao



Mama etu ndio mke wa kwanza kwa baba, walibahatika kupata watoto wawili wa kwanza wote wa kike (sasa hivi ni marehem, Mungu awape pumziko jema huko waliko) na hapo mzee akaamua kuongeza mke wa pili ili kupata wa kiume, in short alifanikiwa kutuleta duniani watoto hai 15 ambapo kati yetu dada zetu wapo wanne huku 11 tukiwa wanaume na kwa upande wa mama dada ni mmoja tu wanne wote tupo wanaume



Mwaka 1996 nikiwa mdogo mzee aliugua sana baada ya kutoka mahabusu kwa kesi ya uhujumu uchumi enzi hizo ukiwa na mali nyingi serikali inakuweka ndani kukuuliza umezipata wapi, basi mzee aliugua kipindi kirefu na mwaka huo 1996 alifariki dunia akituacha wengine tukiwa wadogo na kaka zetu wakubwa wakiwa bado ni vijana hata umri wa kuoa hawajafikia. Kutoka hapo ndio maisha yakaanza kubadilika ambapo mama alirudi shambani kwa bibi na kugaiwa shamba na tukawa tunaishi shambani, hatukaa kidogo mama akapata baba wa kambo kutoka kabila tofauti akataka kuolewa nae bibi akataa ikabidi mama aondoke aende kwa baba ake yaani kwa babu (wakati huo bibi na babu walikuwa wameachana kila mtu alikuwa na mji wake).



Basi mama akahamia kijiji kingine kwa babu huko akaolewa na huyo baba yetu wa kambo na akapewa shamba la kulima, wakati huo dada yetu mkubwa aliolewa akiwa anaishi mjini, kaka yetu mkubwa wa kufuata alikuwa akisoma huko mjini akikaa hapo hapo alipokuwa anasoma kwahiyo mama aliondoka na kaka yetu wa tatu kuzaliwa akaenda nae huko kwa babu huku mimi na kaka angu ninaemfuata (mimi nilikuwa wa mwisho kwa mama) tukiachwa kwa bibi mzaa mama tukiwa bado wadogo bado tunawinda ndege na kutegea mijusi



Mama aliondoka na huyo kaka yetu kwakuwa aliamini yeye ndio jembe lake wakaanzishe mji halafu waje kutuchukua, nakumbuka pale kwa bibi tulikula msoto na masimango ya bibi na wajomba zetu yaani kila unachofanya hakina maana utaambiwa mama yenu kawakimbia kamiacha hapa kazi yenu ni kula na kujamba tu, maneno ya kaka yangu hakuweza kuyavumilia tulikaa pale kama mwaka mmoja hivi siku moja jioni kabisa aniambia mdogo wangu tuondoke namuuliza tunaenda wapi ananiambia twende kwa bibi mzaa baba kipindi hicho huyo bibi alikuwa akiishi mjini karibu na nyumba ya mzee nikamwambia sawa tukaanza safari jioni ile pori kwa pori hadi tunafika mjini ambapo ni kijijini kwa wakati huo usiku hadi bibi anashangaa kulikoni, tukamwambia tumekuja kuishi hapa kule kwa bibi mzaa mama hatkutaki, basi tukakaribishwa tukala na kulala asubuhi tukasikia wajomba wanatutafuta ila baba mdogo wakatoa taarifa kuwa tupo kwa bibi mzaa baba, bibi mzaa mama akasema wacha wakae huko huko sina shida na vifaranga mimi, bibi alikuwa mkali sana ndio maana aliachana na babu maana babu alikuwa mpore asiyetaka kelele



Basi pale kwa bibi mzaa baba napo tulikaa lakini kama kawaida masimango hayaishi, pale kulikuwa na mama mdogo mke wa baba mdogo kipindi hicho ana mtoto mdogo nimempita kama mwaka mmoja tu hivi, basi kila atakachokifanya baba mdogo kwetu mama mdogo analalamika kuwa anatupendelea na hataki hata tukinunuliwa nguo wala chakula. Kubwa zaidi aisee pale tulikuwa wachafu nguo hatufuliwi chawa na funza kibao kiufupi tulikuwa hatujaliwi kabisa, kama kawaida ya brother akaniambia mdogo wangu hapa tuondoke nikamuuliza tunaenda wapi akaniambia twenzetu kwa mama na kipindi hicho alipohamia mama hatupajui tunasikia tu kuwa ni vijiji jirani



Basi siku moja asubui tukaanza safari hata hatukuaga tukawa tunaelekea hicho kijiji tulichoambiwa yupo mama yetu, ni pori kwa pori tu na tuliweza kutembea kuanzia asubuhi hadi mida ya adhana ya magharibi ndio tunafika kijijini hapo na tukaulizia tunamtafuta mama fulani mtoto wa mzee fulani kwa bahati nzuri babu alikuwa maarufu katika kijiji kile tukaoneshwa hadi nyumba aliokuwa akiishi mama. Tukaenda bisha hodi mama akatoka kutuona alilia sana huku akituuliza mmeletwa na nani wanangu tukamwambia tumekuja wenyewe akatuambia tumsamehe kutuacha kwa bibi na akatuahidi kuwa tuwe na amani na furaha pale tushafika kwani walishatengeneza mji yeye na kaka yetu maaana yule mzee alikuwa chapombe sana na muda mwingi alikuwa akiondoka na kukaa sana bila kuonekana pale



Kwakweli tuliishi kwa furaha sana baada ya kufika kwa mama yetu na tulinawili japo life haikuwa rahisi kivile, tulilima na kuvuna wakati wa njaa kali kaka yetu alienda kupiga vibarua na kuja na chakula kutoka vijiji jirani na babu alikuwa mzee wa kijiji alikuwa akitusaidia vitu mbali mbali alivyokuwa akiletewa na wanakijiji maana alikuwa mtaalam wa tiba za asili, pia tuliweza kuwa na shamba kubwa la mihogo na ndizi kiasi kwamba hatuwezi kuishiwa chakula kabisa maana msimu wa ndizi ukiisha mihogo ipo



Kipindi chote hicho bibi mzaa mama hakuwahi kukanyaga anapoishi mama kwa sababu kuu mbili, moja mama alikaidi amri yake ya kutokuolewa na yule baba wa kambo, mbili alikuwa hapatani na babu toka waachane hivyo aliapa kutokukanyaga kijijini hapo. Miaka ilienda mama akabeba ujauzito hivyo mama ikawa hana budi inabidi aende kwa bibi kwa ajili ya kujifungua (ndio mila za kwetu) basi alienda wakayaongea yakaisha hatimae mama alijifungua bahati baya mtoto hakukaa sana akafariki akiwa bado kachanga. Alikaa kidogo baada ya kumaliza arobaini akarudi na kipindi hiki walirudi wakiwa watatu, mama, bibi na dada yetu mkubwa, dada tulijua alimsindikiza mama kumbe alikuwa kaachika hivyo nae kaja kuunga familia akiwa na watoto wawili mmoja akiwa kichanga kabisa. Kiufupi walikaa hatimae bibi akarudi kwake na maisha yakaendelea na kipindi hicho kaka angu ninaemfuata alikuwa kashaanza shule na mwaka unaofuata namimi nikaanza darasa la kwanza japo tulichelewa sana kupelekwa shule kutokana na harakati tulizopitia



Mwaka 2003 mama aliugua sana hatimae inafika mwishoni mwa mwaka mama akafariki dunia (Mungu amlaze pepa huko aliko) nakumbuka ilikuwa mwezi wa 10 tarehe 14, baada ya hapo ukurasa wa maisha ukaanza upya tukiwa mimi, kaka angu ninaemfuata kaka etu mkubwa pamoja na dada yetu. Maisha yakazidi kuwa magumu maana mtafutaji alikuwa ni kaka etu huyo mkubwa tu maana dada alikuwa hana kitu cha kufanya na alikuwa na familia, basi tukaona tuvumilie mwaka mmoja tulime tukivuna turudi kijijini kwa mzee tukaishi katika nyumba ya mzee yaani turudi kwa baba na kwa baba zetu wadogo



Baada ya mwaka wa mavuno tukarudi kama tulivyoadhimia, toka mzee afariki nikiwa mdogo ndio mara yangu ya kwanza kukaa katika nyumba alioijenga baba. Maisha ya pale yalikuwa kama maisha ya town watu hawategemei kilimo tena wanakula ujanja wa mjini na harakati mbalimbali kama ufundi nk, tukiwa tunasoma wakati huo tulihamishwa shule kaka etu alijiingiza kwenye mishen-town dada alipata mume wa kujishkiza tukawa tunajipikia wenyewe, muda wote huo kaka etu mkubwa alikuwa kwa sheikh wake maana alikuwa akisoma madrasa



Changamoto zikaanza kaka yetu tuliotoka nae kijijini kule alivyoingia pale akaanza kujihusisha na mambo kiujana kumbuka wakati huo alikuwa hajaoa, basi akajiingiza kwenye mambo ya uvutaji bangi na unywaji pombe pia wakati huo bibi mzaa mama nae alirudi mjini kutoka shambani basi hatukuwa na namna ikabidi turudi kwa bibi mzaa mama tena ili tuweze kuendelea na shule. Tulikaa pale muda haukuwa mwingi kaka etu mkubwa akaanza kuumwa, ikabidi waungane kaka yetu mdogo na bibi na wajomba kuanza kumuuguza kaka mkubwa sisi tukapelekwa kwa kaka mwingine mtoto wa baba mdogo. Huko tulikuwa tunafanya kazi za shamba pia shule tuliacha kwa muda kutokana na hali ya maisha lakini tuliweza rudi tena wakati huo pamoja na kukariri madarasa lakini nilikuwa la tatu



Kaka aliugua kwa muda wa takriban miaka 3 au 4 baada ya kurudi kutoka kumuuguza tukarudi kwa bibi tena nikiwa darasa la sita, kipindi hicho kaka yetu tegemezi alikuwa bado anakaa kwenye nyumba ya mzee japo tabia zake za ulevi na mademu bado hajaacha. Kama kawaida bibi hakuacha ukali wake na masimango, kuna siku alikuwa haoni cheni yake ya dhahabu (alikuwa nayo kitambo) basi akasema kaka angu mdogo ndio kaichukua, inshu ilikuwa kubwa hadi wakaitwa kikao upande wa mama na wa baba wote waje kabla hapajafanywa kitu (wakimaanisha kusoma albadir) kikao kilikaliwa brother akaulizwa akasema yeye hajachukua kama wanafanya kitu chochote na wafanye ilipofika kesho yake brother akaniambia mdogo wangu tuondoke hapa hapatufai



Inaendeleaa . .....