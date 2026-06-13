Pole kwa mayatima wote duniani wanaopitia maisha magumu baada ya wazazi wao kutoweka duniani

Pole kwa mayatima wote duniani wanaopitia maisha magumu baada ya wazazi wao kutoweka duniani

Kazanazo

Kazanazo

JF-Expert Member
Joined
Aug 16, 2023
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Habari za muda huu wadau,

Uzi huu utakuwa kama kumbukumbu ya maisha yangu kwa niliyopitia nikiwa mtoto hadi nakuja kuwa mtu mzima sasa, nikiwa najitegemea na pia kutegemewa na wanaonizunguuka yaani familia yangu. Pia kuna baadhi ya members humu walikuwa wakiniuliza kuhusu avator yangu ina maana gani nahisi majibu watayapata hapa

Sio mzuri sana wa kuandika story hivyo nitachagua matukio muhimu ambayo yatakuwa kumbukumbu kwangu kwa hapo baadae, tumezaliwa jumla ya watu 15 tulio hai katika familia tano tofauti ambapo kwa mama tupo watano tulio hai hadi sasa. Mzee wetu alikuwa ni mtu mwenye biashara nzuri kipindi cha Mwinyi na alikuwa na maisha ya kitajiri kwa enzi hizo ambapo familia nyingi zinaishi kwa kutegemea kilimo ila mzee aliweza kuishi kwa biashara huku kilimo kikiwa kama hobby kwao

Mama etu ndio mke wa kwanza kwa baba, walibahatika kupata watoto wawili wa kwanza wote wa kike (sasa hivi ni marehem, Mungu awape pumziko jema huko waliko) na hapo mzee akaamua kuongeza mke wa pili ili kupata wa kiume, in short alifanikiwa kutuleta duniani watoto hai 15 ambapo kati yetu dada zetu wapo wanne huku 11 tukiwa wanaume na kwa upande wa mama dada ni mmoja tu wanne wote tupo wanaume

Mwaka 1996 nikiwa mdogo mzee aliugua sana baada ya kutoka mahabusu kwa kesi ya uhujumu uchumi enzi hizo ukiwa na mali nyingi serikali inakuweka ndani kukuuliza umezipata wapi, basi mzee aliugua kipindi kirefu na mwaka huo 1996 alifariki dunia akituacha wengine tukiwa wadogo na kaka zetu wakubwa wakiwa bado ni vijana hata umri wa kuoa hawajafikia. Kutoka hapo ndio maisha yakaanza kubadilika ambapo mama alirudi shambani kwa bibi na kugaiwa shamba na tukawa tunaishi shambani, hatukaa kidogo mama akapata baba wa kambo kutoka kabila tofauti akataka kuolewa nae bibi akataa ikabidi mama aondoke aende kwa baba ake yaani kwa babu (wakati huo bibi na babu walikuwa wameachana kila mtu alikuwa na mji wake).

Basi mama akahamia kijiji kingine kwa babu huko akaolewa na huyo baba yetu wa kambo na akapewa shamba la kulima, wakati huo dada yetu mkubwa aliolewa akiwa anaishi mjini, kaka yetu mkubwa wa kufuata alikuwa akisoma huko mjini akikaa hapo hapo alipokuwa anasoma kwahiyo mama aliondoka na kaka yetu wa tatu kuzaliwa akaenda nae huko kwa babu huku mimi na kaka angu ninaemfuata (mimi nilikuwa wa mwisho kwa mama) tukiachwa kwa bibi mzaa mama tukiwa bado wadogo bado tunawinda ndege na kutegea mijusi

Mama aliondoka na huyo kaka yetu kwakuwa aliamini yeye ndio jembe lake wakaanzishe mji halafu waje kutuchukua, nakumbuka pale kwa bibi tulikula msoto na masimango ya bibi na wajomba zetu yaani kila unachofanya hakina maana utaambiwa mama yenu kawakimbia kamiacha hapa kazi yenu ni kula na kujamba tu, maneno ya kaka yangu hakuweza kuyavumilia tulikaa pale kama mwaka mmoja hivi siku moja jioni kabisa aniambia mdogo wangu tuondoke namuuliza tunaenda wapi ananiambia twende kwa bibi mzaa baba kipindi hicho huyo bibi alikuwa akiishi mjini karibu na nyumba ya mzee nikamwambia sawa tukaanza safari jioni ile pori kwa pori hadi tunafika mjini ambapo ni kijijini kwa wakati huo usiku hadi bibi anashangaa kulikoni, tukamwambia tumekuja kuishi hapa kule kwa bibi mzaa mama hatkutaki, basi tukakaribishwa tukala na kulala asubuhi tukasikia wajomba wanatutafuta ila baba mdogo wakatoa taarifa kuwa tupo kwa bibi mzaa baba, bibi mzaa mama akasema wacha wakae huko huko sina shida na vifaranga mimi, bibi alikuwa mkali sana ndio maana aliachana na babu maana babu alikuwa mpore asiyetaka kelele

Basi pale kwa bibi mzaa baba napo tulikaa lakini kama kawaida masimango hayaishi, pale kulikuwa na mama mdogo mke wa baba mdogo kipindi hicho ana mtoto mdogo nimempita kama mwaka mmoja tu hivi, basi kila atakachokifanya baba mdogo kwetu mama mdogo analalamika kuwa anatupendelea na hataki hata tukinunuliwa nguo wala chakula. Kubwa zaidi aisee pale tulikuwa wachafu nguo hatufuliwi chawa na funza kibao kiufupi tulikuwa hatujaliwi kabisa, kama kawaida ya brother akaniambia mdogo wangu hapa tuondoke nikamuuliza tunaenda wapi akaniambia twenzetu kwa mama na kipindi hicho alipohamia mama hatupajui tunasikia tu kuwa ni vijiji jirani

Basi siku moja asubui tukaanza safari hata hatukuaga tukawa tunaelekea hicho kijiji tulichoambiwa yupo mama yetu, ni pori kwa pori tu na tuliweza kutembea kuanzia asubuhi hadi mida ya adhana ya magharibi ndio tunafika kijijini hapo na tukaulizia tunamtafuta mama fulani mtoto wa mzee fulani kwa bahati nzuri babu alikuwa maarufu katika kijiji kile tukaoneshwa hadi nyumba aliokuwa akiishi mama. Tukaenda bisha hodi mama akatoka kutuona alilia sana huku akituuliza mmeletwa na nani wanangu tukamwambia tumekuja wenyewe akatuambia tumsamehe kutuacha kwa bibi na akatuahidi kuwa tuwe na amani na furaha pale tushafika kwani walishatengeneza mji yeye na kaka yetu maaana yule mzee alikuwa chapombe sana na muda mwingi alikuwa akiondoka na kukaa sana bila kuonekana pale

Kwakweli tuliishi kwa furaha sana baada ya kufika kwa mama yetu na tulinawili japo life haikuwa rahisi kivile, tulilima na kuvuna wakati wa njaa kali kaka yetu alienda kupiga vibarua na kuja na chakula kutoka vijiji jirani na babu alikuwa mzee wa kijiji alikuwa akitusaidia vitu mbali mbali alivyokuwa akiletewa na wanakijiji maana alikuwa mtaalam wa tiba za asili, pia tuliweza kuwa na shamba kubwa la mihogo na ndizi kiasi kwamba hatuwezi kuishiwa chakula kabisa maana msimu wa ndizi ukiisha mihogo ipo

Kipindi chote hicho bibi mzaa mama hakuwahi kukanyaga anapoishi mama kwa sababu kuu mbili, moja mama alikaidi amri yake ya kutokuolewa na yule baba wa kambo, mbili alikuwa hapatani na babu toka waachane hivyo aliapa kutokukanyaga kijijini hapo. Miaka ilienda mama akabeba ujauzito hivyo mama ikawa hana budi inabidi aende kwa bibi kwa ajili ya kujifungua (ndio mila za kwetu) basi alienda wakayaongea yakaisha hatimae mama alijifungua bahati baya mtoto hakukaa sana akafariki akiwa bado kachanga. Alikaa kidogo baada ya kumaliza arobaini akarudi na kipindi hiki walirudi wakiwa watatu, mama, bibi na dada yetu mkubwa, dada tulijua alimsindikiza mama kumbe alikuwa kaachika hivyo nae kaja kuunga familia akiwa na watoto wawili mmoja akiwa kichanga kabisa. Kiufupi walikaa hatimae bibi akarudi kwake na maisha yakaendelea na kipindi hicho kaka angu ninaemfuata alikuwa kashaanza shule na mwaka unaofuata namimi nikaanza darasa la kwanza japo tulichelewa sana kupelekwa shule kutokana na harakati tulizopitia

Mwaka 2003 mama aliugua sana hatimae inafika mwishoni mwa mwaka mama akafariki dunia (Mungu amlaze pepa huko aliko) nakumbuka ilikuwa mwezi wa 10 tarehe 14, baada ya hapo ukurasa wa maisha ukaanza upya tukiwa mimi, kaka angu ninaemfuata kaka etu mkubwa pamoja na dada yetu. Maisha yakazidi kuwa magumu maana mtafutaji alikuwa ni kaka etu huyo mkubwa tu maana dada alikuwa hana kitu cha kufanya na alikuwa na familia, basi tukaona tuvumilie mwaka mmoja tulime tukivuna turudi kijijini kwa mzee tukaishi katika nyumba ya mzee yaani turudi kwa baba na kwa baba zetu wadogo

Baada ya mwaka wa mavuno tukarudi kama tulivyoadhimia, toka mzee afariki nikiwa mdogo ndio mara yangu ya kwanza kukaa katika nyumba alioijenga baba. Maisha ya pale yalikuwa kama maisha ya town watu hawategemei kilimo tena wanakula ujanja wa mjini na harakati mbalimbali kama ufundi nk, tukiwa tunasoma wakati huo tulihamishwa shule kaka etu alijiingiza kwenye mishen-town dada alipata mume wa kujishkiza tukawa tunajipikia wenyewe, muda wote huo kaka etu mkubwa alikuwa kwa sheikh wake maana alikuwa akisoma madrasa

Changamoto zikaanza kaka yetu tuliotoka nae kijijini kule alivyoingia pale akaanza kujihusisha na mambo kiujana kumbuka wakati huo alikuwa hajaoa, basi akajiingiza kwenye mambo ya uvutaji bangi na unywaji pombe pia wakati huo bibi mzaa mama nae alirudi mjini kutoka shambani basi hatukuwa na namna ikabidi turudi kwa bibi mzaa mama tena ili tuweze kuendelea na shule. Tulikaa pale muda haukuwa mwingi kaka etu mkubwa akaanza kuumwa, ikabidi waungane kaka yetu mdogo na bibi na wajomba kuanza kumuuguza kaka mkubwa sisi tukapelekwa kwa kaka mwingine mtoto wa baba mdogo. Huko tulikuwa tunafanya kazi za shamba pia shule tuliacha kwa muda kutokana na hali ya maisha lakini tuliweza rudi tena wakati huo pamoja na kukariri madarasa lakini nilikuwa la tatu

Kaka aliugua kwa muda wa takriban miaka 3 au 4 baada ya kurudi kutoka kumuuguza tukarudi kwa bibi tena nikiwa darasa la sita, kipindi hicho kaka yetu tegemezi alikuwa bado anakaa kwenye nyumba ya mzee japo tabia zake za ulevi na mademu bado hajaacha. Kama kawaida bibi hakuacha ukali wake na masimango, kuna siku alikuwa haoni cheni yake ya dhahabu (alikuwa nayo kitambo) basi akasema kaka angu mdogo ndio kaichukua, inshu ilikuwa kubwa hadi wakaitwa kikao upande wa mama na wa baba wote waje kabla hapajafanywa kitu (wakimaanisha kusoma albadir) kikao kilikaliwa brother akaulizwa akasema yeye hajachukua kama wanafanya kitu chochote na wafanye ilipofika kesho yake brother akaniambia mdogo wangu tuondoke hapa hapatufai

Inaendeleaa . .....
 
Endelea kaka🥹
 

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......basi bana nikamuuliza tunaenda wapi bro akaniambia turudi kwenye nyumba ya mzee tukarudi pale kuungana na kaka yetu mlezi, kwa wakati huo kaka yetu mkubwa aliekuwa anaumwa alivyopona akahamia zake shamba na akaoa akaanza maisha yake akiwa na shemeji kule shamba, sisi hatukuweza kwenda kule kutokana na kumpunguzia majukumu ukizingatia ndio anatoka kwenye matatizo

Basi, tulivyo hamia nyumbani pale tulianza kujitegemea tukiwa tunajipikia na kujitafutia wenyewe, kaka yetu mlezi alikuwa busy na mambo ya anasa lakini mara moja moja alikuwa akitupush tunapokuwa tumekwama kabisa. Kwa wakati huo alikuwa akijishughulisha na biashara ya mbao hivyo mara kadhaa husafiri kwenda mjini kupeleka mzigo akirudi akiwa na pesa kidogo tutainjoi (tulikuwa tukipika pamoja) na kula vizuri, lakini pesa nyingi alikuwa akipoteza kwa demu wake kipindi hicho. Kuna siku alienda town kurudi demu alikuwa kabeba kila kitu geto na kuhamia kwa mshikaji mwingine bila sisi kujua kwani tulikuwa hata hatuwafuatilii, toka siku hiyo akaacha uhuni na kuwa focused na maisha

Mimi na kaka yangu tulipitia msoto sana pale nyumbani, kujitafutia mkiwa wadogo mnasoma ni kazi sana kipindi kile mimi nilikuwa la sita kaka angu la saba ilifika kipindi tukawa machokoraa na wezi ili tupate chakula cha siku. Nakumbuka kuna siku tulikuwa tunaenda kwenye shamba la shule kuiba mahindi yaliyo kauka tayari ili tupate chakula cha kutusukuma siku mbili tatu, wakati mwingine tulivamia mahindi ya watu mashambani ili tukasage tupate kusogeza siku, tuliishi kwa kuokoteza mkaa majalalani ili tupate kupikia maana maisha ya mjini ni kupikia majiko ya mkaa sio ya kuni tena, tulifanya kazi za ukuli kubeba mizigo kwenye masoko nk. Siku zilienda hadi brother angu akamaliza la saba na akafaulu kupangiwa secondary shule ya kijiji cha mbali kidogo, hapo nikabaki mwenyewe, kaka yetu mlezi kipindi hicho alimpa mimba mdada mmoja hivi akalazimishwa kumuoa hivyo basi akampush brother mdogo kwenda kuripoti form one na mimi akaniambia nitakaa nae pale nikiwa nakula kwa shemeji yeye akiwa anatafuta huku akinisisitiza nikaze kwenye kusoma nifaulu kama alivyofaulu brother mdogo, kumbuka kwa wakati ule kufaulu kwenda form one ilikuwa sio mchezo failures walikuwa wengi sana hadi ukifaulu kijiji kizima kinajua

Basi nilikazana kusoma sana, mwanzoni maisha yalikuwa mazuri shem alikuwa akipika ananiwekea nikirudi skul nakuta chakula nakula kama kuna kazi za kumsaidia kaka mlezi namsaidia na maisha yalikuwa yakisonga. Kule alikoenda kaka mdogo alikuwa anasoma lakini muda mwingi alikuwa akifanya mishen-town ili kupata matumizi kwani hakuwa na msaada wowote aliokuwa akipewa

Hapa nitaelezea kidogo kwanini tulikuwa na ndugu wengi upande wa baba na upande wa mama lakini hawakuwa msaada iko hivii, Baba yetu alivyokuwa na uwezo aliweza kuwabeba ndugu wengi wa pande zote ila baada ya kifo wengi walijitoa katika malezi yetu pia upande wa baba na upande wa mama walikuwa hawaelewani hivyo familia kama familia ilikuwa haipatani

Nitakuja kumaliziaa....
 
Kazanazo said:
......basi bana nikamuuliza tunaenda wapi bro akaniambia turudi kwenye nyumba ya mzee tukarudi pale kuungana na kaka yetu mlezi, kwa wakati huo kaka yetu mkubwa aliekuwa anaumwa alivyopona akahamia zake shamba na akaoa akaanza maisha yake akiwa na shemeji kule shamba, sisi hatukuweza kwenda kule kutokana na kumpunguzia majukumu ukizingatia ndio anatoka kwenye matatizo

Basi, tulivyo hamia nyumbani pale tulianza kujitegemea tukiwa tunajipikia na kujitafutia wenyewe, kaka yetu mlezi alikuwa busy na mambo ya anasa lakini mara moja moja alikuwa akitupush tunapokuwa tumekwama kabisa. Kwa wakati huo alikuwa akijishughulisha na biashara ya mbao hivyo mara kadhaa husafiri kwenda mjini kupeleka mzigo akirudi akiwa na pesa kidogo tutainjoi (tulikuwa tukipika pamoja) na kula vizuri, lakini pesa nyingi alikuwa akipoteza kwa demu wake kipindi hicho. Kuna siku alienda town kurudi demu alikuwa kabeba kila kitu geto na kuhamia kwa mshikaji mwingine bila sisi kujua kwani tulikuwa hata hatuwafuatilii, toka siku hiyo akaacha uhuni na kuwa focused na maisha

Mimi na kaka yangu tulipitia msoto sana pale nyumbani, kujitafutia mkiwa wadogo mnasoma ni kazi sana kipindi kile mimi nilikuwa la sita kaka angu la saba ilifika kipindi tukawa machokoraa na wezi ili tupate chakula cha siku. Nakumbuka kuna siku tulikuwa tunaenda kwenye shamba la shule kuiba mahindi yaliyo kauka tayari ili tupate chakula cha kutusukuma siku mbili tatu, wakati mwingine tulivamia mahindi ya watu mashambani ili tukasage tupate kusogeza siku, tuliishi kwa kuokoteza mkaa majalalani ili tupate kupikia maana maisha ya mjini ni kupikia majiko ya mkaa sio ya kuni tena, tulifanya kazi za ukuli kubeba mizigo kwenye masoko nk. Siku zilienda hadi brother angu akamaliza la saba na akafaulu kupangiwa secondary shule ya kijiji cha mbali kidogo, hapo nikabaki mwenyewe, kaka yetu mlezi kipindi hicho alimpa mimba mdada mmoja hivi akalazimishwa kumuoa hivyo basi akampush brother mdogo kwenda kuripoti form one na mimi akaniambia nitakaa nae pale nikiwa nakula kwa shemeji yeye akiwa anatafuta huku akinisisitiza nikaze kwenye kusoma nifaulu kama alivyofaulu brother mdogo, kumbuka kwa wakati ule kufaulu kwenda form one ilikuwa sio mchezo failures walikuwa wengi sana hadi ukifaulu kijiji kizima kinajua

Basi nilikazana kusoma sana, mwanzoni maisha yalikuwa mazuri shem alikuwa akipika ananiwekea nikirudi skul nakuta chakula nakula kama kuna kazi za kumsaidia kaka mlezi namsaidia na maisha yalikuwa yakisonga. Kule alikoenda kaka mdogo alikuwa anasoma lakini muda mwingi alikuwa akifanya mishen-town ili kupata matumizi kwani hakuwa na msaada wowote aliokuwa akipewa

Hapa nitaelezea kidogo kwanini tulikuwa na ndugu wengi upande wa baba na upande wa mama lakini hawakuwa msaada iko hivii, Baba yetu alivyokuwa na uwezo aliweza kuwabeba ndugu wengi wa pande zote ila baada ya kifo wengi walijitoa katika malezi yetu pia upande wa baba na upande wa mama walikuwa hawaelewani hivyo familia kama familia ilikuwa haipatani

Nitakuja kumaliziaa....
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Nice
 
.......nilipokaribia kumaliza darasa la saba ndio mambo pale nyumbani kwa shemeji yakaanza kubadilika, ni kama kaka mlezi ametawaliwa na shemeji au kamloga sijui ilikuwaje, yaani shemeji alikuwa haniwekei chakula nilikuwa nikitoka skul nakuta msosi wameula wote wameumaliza ukimuuliza anasema kaka ako na wengine wameula wote na nikimuuliza kaka anasema sipaswi kumuuliza yeye mambo ya mapishi nikamuulize shem, ilifika kipindi wanapika ndani unawasikia lakini hata uwe mlangoni hawakuiti na wakati huo nilikuwa nakaa mkabala na chumba chao kumbuka wote tulikuwa tunaishi kwenye nyumba ya mzee. Kushinda na kulala njaa kwangu ilikuwa kawaida hadi uwavizie wakila ndio watakuita kwa aibu hadi najiuliza huyu ni kaka angu kweli dah!

Siku moja alikuja rafiki ake kutoka Dar alikuwa ni tajiri wake wa mbao alishuhudia jinsi kaka na shemeji walivyokuwa wakila chakula peke yao huku mimi nikilala na njaa, alimuambia kaka mbona huyu dogo mnamtesa hivi jibu lilikuwa hatukujua kuwa yupo ndani dah! Yule broo alisikitika sana akanipeleka hotelin nikapiga msosi ilikuwa usiku sana kama saa tano kwenda saa sita hapo toka asubuhi ndio natia kitu mdomoni kaka wala hajali. Nilipoona hali inazidi kuwa mbaya nikasema potelea pote ngoja ninunue sufuria na jiko nijitegemee na kwa kipindi hicho nilikuwa nishaweza kutengeneza vitanda na samani ndogo ndogo kama sturi, meza nk basi nikajichanga nikanunua mahindi nikasaga nikaenda shamba nikakusanya mkaa kwenye mabaki ya matanuru ya mkaa nikanunua jiko tayari kwa kujitegemea. Nakumbuka siku ya kwanza natoa jiko naanza kupika shemeji nae anatoa la kwake anaanza kuchochea moto kwani tulikuwa tunashare kibaraza huku vyumba vikiwa na milango ya nje kila chumba, mimi sikujali nikajipikia nikala kaka akanikuta wala hakusema chochote namimi nikakausha

Naingia form one maisha yalikuwa magumu sana nilienda miezi michache nikaamua kuacha skul kwani nilishindwa kujitaftia huku nasoma, nilikaa kidogo home lakini roho ilikuwa haitaki niache shule kitu kilikuwa kinanisukuma zaidi ni kutokana na kushika nafasi ya kwanza na ya pili kila tulipofanya mitihani hivyo kuacha naona kama napoteza nafasi muhimu. Nilikuwa mtoro sana lakini niliendelea kuongoza lile darasa kila tufanyapo mtihani, kama mnavyojua shule za kata ukipata C kipindi kile ni 41 umeongoza wengi huwa wanaishia D na zero. Pale form one nilikuwa mzee wa kukariri sana nameza notes kwa kwenda mbele ile ilinifanya masomo ya arts kupiga 90+ pia nilikuwa mzuri kwenye mathematics hata nikae vipi nyumbani nikirudi lazima niwaburuze vilaza wenzangu😀. Kingine kilichokuwa kinanifanya nisiweze kuacha shule kuna demu nilikuwa nampenda sana kwenye darasa letu na nilikuwa nakaa nae jirani japo sikuwahi kumwambia lakini nilikuwa nafurahi sana kumuona mle darasani na nilikuwa najua ananipenda kumbe dah hata hakuwahi kunipenda (hii nilikuja kujua juzi tu apa baada ya miaka mingi kupita😀)

Nitakuja kumaliziaa...
 
.......basi bana hivyo hivyo kimkazomkazo nilifika hadi form two, hakika hapa kuna kumbukumbu siwezi kuisahau kwa mwalimu yule, nilimlaani sana kipindi hicho lakini kwa sasa nimemsamehe na maisha yaendelee. Ilikuwa nikikutana nae nilitamani nimuoneshe wapi nimefikia na yeye bado yupo anafanya nini lakini vyote nikaona havina maana kwakuwa bado visinge nifanya kusahau udhalilishaji ule ambao kwa yeye mwenyewe aliona ni kichekesho iko hivii, form two ni darasa tunaweza liita darasa la mabadiliko ya ukuaji, japo nilibust sana madarasa lakini huko nyuma nilikuwa bado mtoto na nilikuwa na umbo nzuri kiasi yaani sio mwenbaba sana wala sio mrefu sana, sasa nafika form two kutokana na hali ya kimaisha kuwa ngumu nilikondeana sana kiasi cha kubaki mifupa mitupu mbaya zaidi nikarefuka sana zaidi ya kuwapita wote darasani. Hali ile ilinifanya nijihisi mnyonge sana na mpweke sikuwa napenda kuchangamana na watu katika ghafla mbalimbali wala story ili kuepusha kejeri mbalimbali

Sasa kwakuwa napenda sana kusoma na kweli nilikuwa nachimba ili kuhakikisha sitoki kuwa namba moja darasani, nilikuwa sibaki nyuma kwenye suala la ku-attempt maswali yanayoulizwa na walimu wakiwa wanafundisha. Sikujua yule mwalimu nilikuwa namkwaza nini ila wakati mwingi akiulizaga maswali nilikuwa najibu tena kwa ufasaha na alikuwa akifundisha English (somo), siku akaingia kufundisha akauliza swali yaani prob question darasa zima kimyaa, mimi nikanyoosha mkono kabla hajasema nijibu akasema, "kuna watu wengine humu wamekondeana warefuu vibega vimepanda namna hii..(huku akiinua mabega yake kwa juu na kubana mikono kwa chini) wanajiona wanajua kila kitu haya jibu" huku akininyooshea kidole mimi, aiseeh nilijihisi maumivu sana huku darasa zima likinicheka tena wakati anayaongea hayo mwenyewe anacheka maana nimekuwa kama kituko darasani kiufupi nilijibu swali na nilipatia ila kutoka pale nilimchukia yule mwalimu kiufupi hadi leo sema nimemsamehe. Maneno yale yalinifanya nitafakari niliporudi home nikajiambia "fulani hivi kwanini niyeseke hivi wakati nisipoenda skul mishe zinakaa poa nakula nashiba na mishen-town zangu"? Huwa nikishawazaga hivyo naachaga skul kwa muda kipindi kile niliacha takriban miezi mitatu na ilikuwa karibu na necta ya form two.

Nilikaa nyumbani huku nikijishughulisha na ufundi selemala lakini pia kuna brother nilikuwa nazurula nae nikimsaidia kutengeneza tv na ving'amuzi kwa kipindi kile ni tv za chogo na deki, yule brother alikuwa kilema mguu wake mmoja ulipata ajali japo haujakatwa ila alikuwa akitembea na magongo. Kiukweli nilikuwa napata pesa za kula nikiwa mtaani na nilikuwa nanawili kwani nilikuwa nakula milo mitatu tofauti nikiwa naenda skul ilikuwa nakula mlo mmoja kwa siku ili kubana bajeti maana wiki nzima sifanyi kazi nafanya weekend hadi weekend kwahiyo ilikuwa nikila jioni nikitoka shule hadi jioni tena maana sikuwa na pesa za kula shuleni. Nilikaa kidogo mtaani life ilipotengemaa kidogo nikakumbuka shule pia marafiki zangu walikuwa wakiniasa nirudi skul na mambo kama hayo basi nikarudi tena


Nakuja kumaliziaa story yetu...
 
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