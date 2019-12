Piece of advice that will change your life. Kutoka kwenye experience binafsi na watu wengine

Greetings.



Hapa nime-share mambo 10 yatakayobadilisha maisha yako for good.



Unaweza ongezea ya kwako.



1. Andika idea 5 kila siku za kukupatia pesa. Haijalishi ni idea gani. Kila siku andika idea 5. Trust me baada ya muda, moja kati ya idea utaifanyia kazi. Pia kuandika ideas unazotaka kufanya itakusaidia kuwa creative. Uwezo wako wa kuona opportunity utaongezeka na hii ni jambo poa kwako.



2. Acha kuangalia porn. Seriously porn haisaidii chochote zaidi ya kukuibia muda wako ambao ungeweza kufanya mambo yako ya msingi.



3. Usile junk food. Mwili wako ni temple. Kama chakula hakitoki ardhini don’t eat it. Makampuni ya fast food wanatumia milions of shillings kukushawishi ununue vyakula/vinywaji visivyo na mchango wowote kwenye afya yako. Only thing they care about is money. Don’t eat junk food.



4. Jifunze kuishi kwa vitu vichache. Yes man. Huitaji millions of dollars uwe na furaha. Usinunue vitu usivyohitaji kwa ajili ya kuwapendeza watu wasiojali kuhusu wewe. Learn to live with less.



5. Lipa madeni. Ukilipa madeni yako utakuwa na peace of mind. Hakuna kitu kibaya kukopa pesa usizoweza kulipa. Kama upo na madeni anza kulipa leo.



6. Acha kujifungia ndani na kuangalia movie siku nzima. Inabidi utoke ukutane na watu, ufanye biashara. Deals hazitakuja ukiwa umekaa kwenye couch unaangalia Tv show.



7. Jifunze kuwekeza kwa ajili ya miaka ya baadae. Hapa utajifunza jambo moja muhimu sana “the power of compound interest”. Kidogo kidogo hujaza kibaba.



8. Futa games, stupid videos katika simu yako na tumia muda wako wa free kusoma vitabu au unasikiliza podcast zitakazoongezea maarifa. We are living in a competitive world. Usipoteze muda wako wa thamani kwa mambo yasiyo na msingi sana.



9. Usijifanye unajua kila kitu. Inawezekana unaishi katika uongo na hufahamu hivyo. Kuwa open kwa mitazamo mipya. Your life will change for good.



10. Relax mtu wangu. Soon kila mtu atakufa. Na ukitaka ufe haraka basi endelea kuwa na stress na kuchukulia mambo personal.