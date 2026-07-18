PICHA: Rais Samia akimjulia hali Lissu, lakini mwisho wa siku amekuja kulipwa matusi na kudhalilishwa. Shukurani ya punda ni mateke

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Ndugu zangu Watanzania,Ni Bora Umfadhili Mbuzi Utakunywa hata Supu Kuliko Mwanadamu Asiye na Shukurani. Shukurani ya Punda ni Mateke Hivyo ndivyo unavyoweza kusema .Hivyo Ndivyo unavyoweza kusema na kufananisha kisa cha Lissu na Malipo aliyomlipa Rais wetu Mpendwa Mheshimiwa Daktari Mama Samia Suluhu Hasssan Ambaye kwa moyo wake wa upendo na huruma alifunga safari na kufika hospitalini kumjulia hali Lissu Nairobi Kenya.Lakini Lissu alipopona akaanza kumshambulia Rais wetu kwa kila lugha chafu na ya kumdhalilisha pamoja na kutweza utu wake. Alitoa na kumtolea Rais wetu kila aina ya lugha za kibaguzi na kumzushia kila aina ya uzushi na uongo .Alifanya hivyo kwa Makusudi kabisa na kwa chuki zake Binafsi kwa lengo la kumchafua Rais wetu , kumchonganisha na watanzania na kutaka kupandikiza chuki kwa watu. Japo ameshindwa na hajafanikiwa kutimiza lengo lake hilo.Alizunguka maeneo mbalimbali Nchini kumdhalilisha Rais wetu na kupandikiza Chuki kwa watu. Hayo ndio Malipo aliyokuwa akimlipa Rais wetu Mpendwa.Ndio Maana watanzania wanamchukia sana Lissu na wala hawana huruma naye na ndio maana hakuna mwenye habari naye wala muda naye wala kumkumbuka. Yaani wengine hawajui hata yupo wapi na nini kinaendelea maana hawahitaji kumsikia wala kusikia habari zake .Laana ,Mikosi na Mabalaa yataendelea kumuandama na kumkumba Lissu kila Uchao Katika Siku zake zote zilizosalia Hapa Duniani.Kazi iendelee, Mama Ametufikia na kuwafikia watanzania kwa utumishi wake uliotukuka wa kugusa Maisha ya watanzania Wanyonge wasio na Sauti.Lucas Hebel Mwashambwa, Mama ANATOSHA kuendelea kuliongoza Taifa letu kwa muhula wa pili.