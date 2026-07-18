PICHA: Rais Samia akimjulia hali Lissu, lakini mwisho wa siku amekuja kulipwa matusi na kudhalilishwa. Shukurani ya punda ni mateke

PICHA: Rais Samia akimjulia hali Lissu, lakini mwisho wa siku amekuja kulipwa matusi na kudhalilishwa. Shukurani ya punda ni mateke

L

Lucas Mwashambwa

JF-Expert Member
Joined
Jul 28, 2022
Posts
38,415
Reaction score
24,930
Ndugu zangu Watanzania,

Ni Bora Umfadhili Mbuzi Utakunywa hata Supu Kuliko Mwanadamu Asiye na Shukurani. Shukurani ya Punda ni Mateke Hivyo ndivyo unavyoweza kusema .

Hivyo Ndivyo unavyoweza kusema na kufananisha kisa cha Lissu na Malipo aliyomlipa Rais wetu Mpendwa Mheshimiwa Daktari Mama Samia Suluhu Hasssan Ambaye kwa moyo wake wa upendo na huruma alifunga safari na kufika hospitalini kumjulia hali Lissu Nairobi Kenya.

Lakini Lissu alipopona akaanza kumshambulia Rais wetu kwa kila lugha chafu na ya kumdhalilisha pamoja na kutweza utu wake. Alitoa na kumtolea Rais wetu kila aina ya lugha za kibaguzi na kumzushia kila aina ya uzushi na uongo .

Alifanya hivyo kwa Makusudi kabisa na kwa chuki zake Binafsi kwa lengo la kumchafua Rais wetu , kumchonganisha na watanzania na kutaka kupandikiza chuki kwa watu. Japo ameshindwa na hajafanikiwa kutimiza lengo lake hilo.

Alizunguka maeneo mbalimbali Nchini kumdhalilisha Rais wetu na kupandikiza Chuki kwa watu. Hayo ndio Malipo aliyokuwa akimlipa Rais wetu Mpendwa.

Ndio Maana watanzania wanamchukia sana Lissu na wala hawana huruma naye na ndio maana hakuna mwenye habari naye wala muda naye wala kumkumbuka. Yaani wengine hawajui hata yupo wapi na nini kinaendelea maana hawahitaji kumsikia wala kusikia habari zake .

Laana ,Mikosi na Mabalaa yataendelea kumuandama na kumkumba Lissu kila Uchao Katika Siku zake zote zilizosalia Hapa Duniani.

Kazi iendelee, Mama Ametufikia na kuwafikia watanzania kwa utumishi wake uliotukuka wa kugusa Maisha ya watanzania Wanyonge wasio na Sauti.

Lucas Hebel Mwashambwa, Mama ANATOSHA kuendelea kuliongoza Taifa letu kwa muhula wa pili.
Screenshot_20250419-194028_1.jpg
 
Sasa ukiambiwa ukweli inakuwa matusi, haya mtu wamempiga wenyewe afu wakachagua nani anakaone hali yake ilivyo kinafki na penyewe ni jambo la kusema? Alienda kumuona huku wamemnyima haki ya matibabu kama mbunge, tena wakataka afie hapa nchini umbwa takataka ghasia wale Mungu fundi akamwambia hunijui wewe ndiyo wa kwenda shetani wa mgulu mmoja.
 
Lucas Mwashambwa said:
Ndugu zangu Watanzania,

Ni Bora Umfadhili Mbuzi Utakunywa hata Supu Kuliko Mwanadamu Asiye na Shukurani. Shukurani ya Punda ni Mateke Hivyo ndivyo unavyoweza kusema .

Hivyo Ndivyo unavyoweza kusema na kufananisha kisa cha Lissu na Malipo aliyomlipa Rais wetu Mpendwa Mheshimiwa Daktari Mama Samia Suluhu Hasssan Ambaye kwa moyo wake wa upendo na huruma alifunga safari na kufika hospitalini kumjulia hali Lissu Nairobi Kenya.

Lakini Lissu alipopona akaanza kumshambulia Rais wetu kwa kila lugha chafu na ya kumdhalilisha pamoja na kutweza utu wake. Alitoa na kumtolea Rais wetu kila aina ya lugha za kibaguzi na kumzushia kila aina ya uzushi na uongo .

Alifanya hivyo kwa Makusudi kabisa na kwa chuki zake Binafsi kwa lengo la kumchafua Rais wetu , kumchonganisha na watanzania na kutaka kupandikiza chuki kwa watu. Japo ameshindwa na hajafanikiwa kutimiza lengo lake hilo.

Alizunguka maeneo mbalimbali Nchini kumdhalilisha Rais wetu na kupandikiza Chuki kwa watu. Hayo ndio Malipo aliyokuwa akimlipa Rais wetu Mpendwa.

Ndio Maana watanzania wanamchukia sana Lissu na wala hawana huruma naye na ndio maana hakuna mwenye habari naye wala muda naye wala kumkumbuka. Yaani wengine hawajui hata yupo wapi na nini kinaendelea maana hawahitaji kumsikia wala kusikia habari zake .

Laana ,Mikosi na Mabalaa yataendelea kumuandama na kumkumba Lissu kila Uchao Katika Siku zake zote zilizosalia Hapa Duniani.

Kazi iendelee, Mama Ametufikia na kuwafikia watanzania kwa utumishi wake uliotukuka wa kugusa Maisha ya watanzania Wanyonge wasio na Sauti.

Lucas Hebel Mwashambwa, Mama ANATOSHA kuendelea kuliongoza Taifa letu kwa muhula wa pili.View attachment 3631553
Click to expand...
Nyie machawa huwa mnachekesha sana, huyo kimama ni katika watu waliopanga Lissu auawe, halafu anakuja kumsanifu. Unafikiri hatuelewi. Ebu acha ujinga wewe Mwashambwa.
 
Lucas Mwashambwa said:
Ndugu zangu Watanzania,

Ni Bora Umfadhili Mbuzi Utakunywa hata Supu Kuliko Mwanadamu Asiye na Shukurani. Shukurani ya Punda ni Mateke Hivyo ndivyo unavyoweza kusema .

Hivyo Ndivyo unavyoweza kusema na kufananisha kisa cha Lissu na Malipo aliyomlipa Rais wetu Mpendwa Mheshimiwa Daktari Mama Samia Suluhu Hasssan Ambaye kwa moyo wake wa upendo na huruma alifunga safari na kufika hospitalini kumjulia hali Lissu Nairobi Kenya.

Lakini Lissu alipopona akaanza kumshambulia Rais wetu kwa kila lugha chafu na ya kumdhalilisha pamoja na kutweza utu wake. Alitoa na kumtolea Rais wetu kila aina ya lugha za kibaguzi na kumzushia kila aina ya uzushi na uongo .

Alifanya hivyo kwa Makusudi kabisa na kwa chuki zake Binafsi kwa lengo la kumchafua Rais wetu , kumchonganisha na watanzania na kutaka kupandikiza chuki kwa watu. Japo ameshindwa na hajafanikiwa kutimiza lengo lake hilo.

Alizunguka maeneo mbalimbali Nchini kumdhalilisha Rais wetu na kupandikiza Chuki kwa watu. Hayo ndio Malipo aliyokuwa akimlipa Rais wetu Mpendwa.

Ndio Maana watanzania wanamchukia sana Lissu na wala hawana huruma naye na ndio maana hakuna mwenye habari naye wala muda naye wala kumkumbuka. Yaani wengine hawajui hata yupo wapi na nini kinaendelea maana hawahitaji kumsikia wala kusikia habari zake .

Laana ,Mikosi na Mabalaa yataendelea kumuandama na kumkumba Lissu kila Uchao Katika Siku zake zote zilizosalia Hapa Duniani.

Kazi iendelee, Mama Ametufikia na kuwafikia watanzania kwa utumishi wake uliotukuka wa kugusa Maisha ya watanzania Wanyonge wasio na Sauti.

Lucas Hebel Mwashambwa, Mama ANATOSHA kuendelea kuliongoza Taifa letu kwa muhula wa pili.View attachment 3631553
Click to expand...

Machawa wa JF hamjui Siasa.
Na mtaendelea kupiga siasa za mitandaoni miaka na miaka kwasababu hata kama mna hoja. Ila namna ya kuiwasilisha inakuwa Hafifu.

Kwanza. Nikukumbushe tu . Ukiachilia kumtembelea Lissu Hosp akiwa kama Makam wa Raisi. Aliwah kukutana nae 2022 akiwa kama Raisi . Nchin Ubelgiji.

Na kwenye yale Maongezi Rais Samia alimuhakikishia Lissu usalama akirejea nchini. Pamoja na wanasiasa waliokuwepo Uamishoni, (Lema na etal)
Kama msisitizo wa Falsafa zake za 4R.

Sasa ngoja nikuorodheshee 4R.
Reconciliation , Resilience, Reform and Rebuild.

Sasa Tujikite kwenye
Maridhiano(Reconciliation) nia ni kujenga umoja, kupunguza mifarakano ya kisiasa, na kuwezesha maridhiano ya kitaifa ili kuleta amani.
Na
Mabadiliko (Reform) nia ni Kufanya mageuzi katika mifumo ya kisiasa, sheria, na utendaji wa serikali ili kuboresha utawala bora na wa haki.

Tuangazie upande wa Kisiasa.
Je Hizi Reforms na Reconciliation kwenye area ya Kisiasa ilikuwa ni nia ya dhati ya Raisi Samia au ilikuwa ni propaganda?.
Mbona hakuna Reform zozote?.

Sasa Chadema chini ya Lissu kukazania No reform No election inakuwaje ni tusi wakat waliahidiwa hayo toka 2021?.
 
Lucas Mwashambwa said:
Ndugu zangu Watanzania,

Ni Bora Umfadhili Mbuzi Utakunywa hata Supu Kuliko Mwanadamu Asiye na Shukurani. Shukurani ya Punda ni Mateke Hivyo ndivyo unavyoweza kusema .

Hivyo Ndivyo unavyoweza kusema na kufananisha kisa cha Lissu na Malipo aliyomlipa Rais wetu Mpendwa Mheshimiwa Daktari Mama Samia Suluhu Hasssan Ambaye kwa moyo wake wa upendo na huruma alifunga safari na kufika hospitalini kumjulia hali Lissu Nairobi Kenya.

Lakini Lissu alipopona akaanza kumshambulia Rais wetu kwa kila lugha chafu na ya kumdhalilisha pamoja na kutweza utu wake. Alitoa na kumtolea Rais wetu kila aina ya lugha za kibaguzi na kumzushia kila aina ya uzushi na uongo .

Alifanya hivyo kwa Makusudi kabisa na kwa chuki zake Binafsi kwa lengo la kumchafua Rais wetu , kumchonganisha na watanzania na kutaka kupandikiza chuki kwa watu. Japo ameshindwa na hajafanikiwa kutimiza lengo lake hilo.

Alizunguka maeneo mbalimbali Nchini kumdhalilisha Rais wetu na kupandikiza Chuki kwa watu. Hayo ndio Malipo aliyokuwa akimlipa Rais wetu Mpendwa.

Ndio Maana watanzania wanamchukia sana Lissu na wala hawana huruma naye na ndio maana hakuna mwenye habari naye wala muda naye wala kumkumbuka. Yaani wengine hawajui hata yupo wapi na nini kinaendelea maana hawahitaji kumsikia wala kusikia habari zake .

Laana ,Mikosi na Mabalaa yataendelea kumuandama na kumkumba Lissu kila Uchao Katika Siku zake zote zilizosalia Hapa Duniani.

Kazi iendelee, Mama Ametufikia na kuwafikia watanzania kwa utumishi wake uliotukuka wa kugusa Maisha ya watanzania Wanyonge wasio na Sauti.

Lucas Hebel Mwashambwa, Mama ANATOSHA kuendelea kuliongoza Taifa letu kwa muhula wa pili.View attachment 3631553
Click to expand...
Sasa mbona hujaainisha hayo matusi lissu aliyotukana? Yaweke hapa ili tufanye upembuzi yakinifu maan CCM ukiwaambia ukwel wao hutafsiri ni tusi 📌
 
Lucas Mwashambwa said:
Ndugu zangu Watanzania,

Ni Bora Umfadhili Mbuzi Utakunywa hata Supu Kuliko Mwanadamu Asiye na Shukurani. Shukurani ya Punda ni Mateke Hivyo ndivyo unavyoweza kusema .

Hivyo Ndivyo unavyoweza kusema na kufananisha kisa cha Lissu na Malipo aliyomlipa Rais wetu Mpendwa Mheshimiwa Daktari Mama Samia Suluhu Hasssan Ambaye kwa moyo wake wa upendo na huruma alifunga safari na kufika hospitalini kumjulia hali Lissu Nairobi Kenya.

Lakini Lissu alipopona akaanza kumshambulia Rais wetu kwa kila lugha chafu na ya kumdhalilisha pamoja na kutweza utu wake. Alitoa na kumtolea Rais wetu kila aina ya lugha za kibaguzi na kumzushia kila aina ya uzushi na uongo .

Alifanya hivyo kwa Makusudi kabisa na kwa chuki zake Binafsi kwa lengo la kumchafua Rais wetu , kumchonganisha na watanzania na kutaka kupandikiza chuki kwa watu. Japo ameshindwa na hajafanikiwa kutimiza lengo lake hilo.

Alizunguka maeneo mbalimbali Nchini kumdhalilisha Rais wetu na kupandikiza Chuki kwa watu. Hayo ndio Malipo aliyokuwa akimlipa Rais wetu Mpendwa.

Ndio Maana watanzania wanamchukia sana Lissu na wala hawana huruma naye na ndio maana hakuna mwenye habari naye wala muda naye wala kumkumbuka. Yaani wengine hawajui hata yupo wapi na nini kinaendelea maana hawahitaji kumsikia wala kusikia habari zake .

Laana ,Mikosi na Mabalaa yataendelea kumuandama na kumkumba Lissu kila Uchao Katika Siku zake zote zilizosalia Hapa Duniani.

Kazi iendelee, Mama Ametufikia na kuwafikia watanzania kwa utumishi wake uliotukuka wa kugusa Maisha ya watanzania Wanyonge wasio na Sauti.

Lucas Hebel Mwashambwa, Mama ANATOSHA kuendelea kuliongoza Taifa letu kwa muhula wa pili.View attachment 3631553
Click to expand...
""Kwani hufahamu dunia tambara bovu""
 
Mwaka wa Mbele said:
Machawa wa JF hamjui Siasa.
Na mtaendelea kupiga siasa za mitandaoni miaka na miaka kwasababu hata kama mna hoja. Ila namna ya kuiwasilisha inakuwa Hafifu.

Kwanza. Nikukumbushe tu . Ukiachilia kumtembelea Lissu Hosp akiwa kama Makam wa Raisi. Aliwah kukutana nae 2022 akiwa kama Raisi . Nchin Ubelgiji.

Na kwenye yale Maongezi Rais Samia alimuhakikishia Lissu usalama akirejea nchini. Pamoja na wanasiasa waliokuwepo Uamishoni, (Lema na etal)
Kama msisitizo wa Falsafa zake za 4R.

Sasa ngoja nikuorodheshee 4R.
Reconciliation , Resilience, Reform and Rebuild.

Sasa Tujikite kwenye
Maridhiano(Reconciliation) nia ni kujenga umoja, kupunguza mifarakano ya kisiasa, na kuwezesha maridhiano ya kitaifa ili kuleta amani.
Na
Mabadiliko (Reform) nia ni Kufanya mageuzi katika mifumo ya kisiasa, sheria, na utendaji wa serikali ili kuboresha utawala bora na wa haki.

Tuangazie upande wa Kisiasa.
Je Hizi Reforms na Reconciliation kwenye area ya Kisiasa ilikuwa ni nia ya dhati ya Raisi Samia au ilikuwa ni propaganda?.
Mbona hakuna Reform zozote?.

Sasa Chadema chini ya Lissu kukazania No reform No election inakuwaje ni tusi wakat waliahidiwa hayo toka 2021?.
Click to expand...
Unataka mabadiliko gani ? Lissu ana matatizo makubwa sana kichwani mwake
 
Lucas Mwashambwa said:
Ndugu zangu Watanzania,

Ni Bora Umfadhili Mbuzi Utakunywa hata Supu Kuliko Mwanadamu Asiye na Shukurani. Shukurani ya Punda ni Mateke Hivyo ndivyo unavyoweza kusema .

Hivyo Ndivyo unavyoweza kusema na kufananisha kisa cha Lissu na Malipo aliyomlipa Rais wetu Mpendwa Mheshimiwa Daktari Mama Samia Suluhu Hasssan Ambaye kwa moyo wake wa upendo na huruma alifunga safari na kufika hospitalini kumjulia hali Lissu Nairobi Kenya.

Lakini Lissu alipopona akaanza kumshambulia Rais wetu kwa kila lugha chafu na ya kumdhalilisha pamoja na kutweza utu wake. Alitoa na kumtolea Rais wetu kila aina ya lugha za kibaguzi na kumzushia kila aina ya uzushi na uongo .

Alifanya hivyo kwa Makusudi kabisa na kwa chuki zake Binafsi kwa lengo la kumchafua Rais wetu , kumchonganisha na watanzania na kutaka kupandikiza chuki kwa watu. Japo ameshindwa na hajafanikiwa kutimiza lengo lake hilo.

Alizunguka maeneo mbalimbali Nchini kumdhalilisha Rais wetu na kupandikiza Chuki kwa watu. Hayo ndio Malipo aliyokuwa akimlipa Rais wetu Mpendwa.

Ndio Maana watanzania wanamchukia sana Lissu na wala hawana huruma naye na ndio maana hakuna mwenye habari naye wala muda naye wala kumkumbuka. Yaani wengine hawajui hata yupo wapi na nini kinaendelea maana hawahitaji kumsikia wala kusikia habari zake .

Laana ,Mikosi na Mabalaa yataendelea kumuandama na kumkumba Lissu kila Uchao Katika Siku zake zote zilizosalia Hapa Duniani.

Kazi iendelee, Mama Ametufikia na kuwafikia watanzania kwa utumishi wake uliotukuka wa kugusa Maisha ya watanzania Wanyonge wasio na Sauti.

Lucas Hebel Mwashambwa, Mama ANATOSHA kuendelea kuliongoza Taifa letu kwa muhula wa pili.View attachment 3631553
Click to expand...
Wewe ni mjinga huna akili.. Kwa hiyo ulitaka Lissu akubaliane na uovu wa hippoppotumus kisa alitembelewa kipindi anaumwa.
Ata wachawi wanawatembelea watu hospitali. Lakini sio kutemelewa na mchawi ukubaliane na uchawi wake.
Wewe akili yako tope tope
 
Mwaka wa Mbele said:
Machawa wa JF hamjui Siasa.
Na mtaendelea kupiga siasa za mitandaoni miaka na miaka kwasababu hata kama mna hoja. Ila namna ya kuiwasilisha inakuwa Hafifu.

Kwanza. Nikukumbushe tu . Ukiachilia kumtembelea Lissu Hosp akiwa kama Makam wa Raisi. Aliwah kukutana nae 2022 akiwa kama Raisi . Nchin Ubelgiji.

Na kwenye yale Maongezi Rais Samia alimuhakikishia Lissu usalama akirejea nchini. Pamoja na wanasiasa waliokuwepo Uamishoni, (Lema na etal)
Kama msisitizo wa Falsafa zake za 4R.

Sasa ngoja nikuorodheshee 4R.
Reconciliation , Resilience, Reform and Rebuild.

Sasa Tujikite kwenye
Maridhiano(Reconciliation) nia ni kujenga umoja, kupunguza mifarakano ya kisiasa, na kuwezesha maridhiano ya kitaifa ili kuleta amani.
Na
Mabadiliko (Reform) nia ni Kufanya mageuzi katika mifumo ya kisiasa, sheria, na utendaji wa serikali ili kuboresha utawala bora na wa haki.

Tuangazie upande wa Kisiasa.
Je Hizi Reforms na Reconciliation kwenye area ya Kisiasa ilikuwa ni nia ya dhati ya Raisi Samia au ilikuwa ni propaganda?.
Mbona hakuna Reform zozote?.

Sasa Chadema chini ya Lissu kukazania No reform No election inakuwaje ni tusi wakat waliahidiwa hayo toka 2021?.
Click to expand...
Mkuu umeelezea vyema kabisa lakini tatizo huyo Mwashambwa hua haandiki yeye kazi yake ni ku-paste tu hapa na ndio maaana hata majibu yake kwenye reploes huwa yapo low sana tofauti na uzi aliounzisha. Kwa kifupi huyu jamaa ameingia mkataba na majini na dhamira yake huwa inamsuta lakini kwa sababu alishaingia mkataba wa kuwa chawa atafanyaje ?
 
Nadhani Maza anatamani kuona kama Mbowe alivyofanya!
Lakini jamaa amekataa kupewa tende na halua ili akubali yaishe! Anataka ngoma imalizikie Kisutu siyo Chamwino!
 

Attachments

  • lisu-pic-data.jpg
    lisu-pic-data.jpg
    206.3 KB · Views: 1
  • images (1).jpeg
    images (1).jpeg
    36.6 KB · Views: 1
Lucas Mwashambwa said:
Unataka mabadiliko gani ? Lissu ana matatizo makubwa sana kichwani mwake
Click to expand...

Mabadiliko kwenye Sheria za Uchaguzi. Uchaguzi mkuu na ule wa serikali za mitaa.
Hasa kwenye kipengele cha wasimamizi wa Uchaguzi wa Wilaya na mikoa husika.

Pia wale wajumbe wa INEC wote wanateuliwa na Raisi.
Hii inaweka bias kwenye usimamizi.

Na mambo mengne mengne hasa kwenye kuamua kesi hizi za rufaa
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register