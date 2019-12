Personal Plea Kwa Rais Magufuli: Kama ameweza kuwasamehe wabakaji, wauaji, mafisadi, wahujumu, anaweza pia kumsamehe Eric Kabendera, amzike mama yake

Mwanahabari Huru said:



View attachment 1308015 Mama mzazi wa mwandishi Erick Kabendera, Verdiana Mjwahuzi amefariki dunia leo Jumanne Desemba 31, 2019. Mtu wa karibu na familia amethibitisha Click to expand...

WanabodiTangu kukamatwa kwa Mwandishi wa habari za kiuchunguzi Eric Kabendera, na kukamatwa kule kukahushishwa na makala zake, na kwa vile ni mimi niliyekuwa natafsiri makala za majarida ya nje na kuzileta humu jf, hivyo nikatuhumiwa kuwa ni makala za jf ndio zimemchongea Eric Kabendera kukamatwa, sijawahi kujibu chochote kwasababu Eric Kabendera hajakamatwa kwa ajili ya makala zake au kazi ya kalamu yake , bali ameshitakiwa kwa makosa mengine na sio makosa ya kiuandishi.Lakini leo baada ya kupokea taarifa hiiShocked!.Kama ni kweli Eric Kabendera anashikiliwa kwa sababu ya kalamu yake hivyo hayo mengine yote ni kisingizio tuu, na yeye ndiye alikuwa tegemeo la mama yake na mama yake amefariki baada ya kukosa huduma na usongo wa mawazo wa kukamatwa kwa mwanaye, then karma ya kifo cha huyu mama itakuwa ni kubwa na haina mfano!.Naandika kwa kutuma ombi rais kwa rais Magufuli, akiingiwa na huruma na kifo cha huyu mama, na kama akiamua kumsamehe Eric Kabendera na kumwachia huru, anaweza!.Kama rais Magufuli ameweza kuwasamehe watu waliokutwa na hatia ya kubaka na kuthibitishwa na mahakama na wakahukumiwa vifungo na akawasamehe, kuna watu waliokutwa na hatia ya kuua, wakathibitishwa na mahakama wakahukumiwa vifungo lakini rais Magufuli akawasamehe.Kama rais Magufuli ameweza kuwasamehe watuhumiwa wa ufisadi, uhujumu na utakatishaji fedha, na sasa hivi tunavyo zungumza tuko nao huru huku mitaani, then rais Magufuli, ikimwingia huruma kuhusu Eric Kabendera, Rais Magufuli akiamua, anaweza.Mimi na Eric KabenderaNimetokea kumfahamu Eric Kabendera miaka mingi nyuma kama mmoja wa waandishi mahiri kabisa kutokea hapa nyumbani Tanzania.Ili mtu kuwa mwandishi mahiri, sio suala tuu la kujua kusoma na kuandika, bali unahitaji kuwa na brain yenye intelligence fulani ambayo kiukweli hapa Tanzania tuna waandishi wachache wenye intelligence ya kiwango cha Eric Kabendera, na mimi niko very proud kusema kuwa niliingia fani ya uandishi baada ya kupasi vizuri masomo yangu shule ya sekondari ya Tambaza na Ilboru, ndipo nikasomea uandishi wa habari na hata baada ya kuwa mwandishi wa habari bado nilijiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kusomea sheria LL.B na kuhitimu with honours, wale wanaijua sheria ya UDSM halafu ukasikia mtu ametoka with honours, mtaelewa, lengo sio kutambia honours ya sheria, bali kuwajulisha kuwa kuna watu tumeamua kuwa waandishi wa habari sio kwasababu ni vilaza bali kwa upenzi wa fani hii, hivyo Eric Kabendera ni miongoni mwa waandishi vichwa vya ukweli.Tuhuma za Kumchongea Eric KabenderaKwanza ni kweli mimi ndiye nilikuwa naleta makala za majarida mbalimbali ya nje yanasema nini kuhusu Tanzania humu jf. Wakati naleta makala hizo, kwanza sikuwahi kufahamu waandishi wake, wala hadi sasa ninapoandika hapo sina uhakika waandishi wa makala hizo ni kina nani, hivyo hakuna any direct linkage ya makala zangu na kukamatwa kwa Eric Kabendera, hivyo nawaomba sana wazushaji wa humu msinizushie.Msamaha kwa Eric Kabendera is on Humanitarian GroundsNimejitokeza kumuombea Eric Kabendera asamehewe on Humanitarian grounds kufuatia kilio cha Mama yake kumuombea msamaha mwanae, hadi huyu mama amekufa na kinyongo, hivyo nimeguswa na kuumizwa na kilichomtokea Eric Kabendera kama mwandishi mwenzangu hivyo ombi hili kwa rais Magufuli ni kumsamehe tuu kama alivyo wasamehe hao wengine.Namalizia kwa kusisitiza karma is real na haina mswalie Mtume.Natoa Pole sana Eric KabenderaMungu akufariji na Mungu akupiganieNa kumuomba rais wetu Magufuli aguswe na madhila anayopitia huyu mwandishi wa habari mwenzetu Eric Kabendera.Nawatakia Mwaka Mpya Mwema.Paskali.