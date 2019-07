Patrick Ngowi ni nini kimemsibu mpaka kufanya biashara haramu?

Habari za mida Wakuu..Baada ya majukumu na pilika za maisha leo, usiku huu nimepata muda wa kupitia habari na kuna habari imenishtua sana, naomba kuwakilisha kwenu..Wakati DPP wa Kenya akiwasilisha report ya Madini yalokamatwa Kenya, nanukuu na Sitasema mengi, iliyopo hapa mbele yetu ni kilo 35.34 ya dhahabu na pia baada ya kumrejesha "Patrick Ngowi" mwezi Januari 2019 ..Nimejaribu kuvuta kumbukumbu huu ya hili jina PATRICK NGOWI, I stand to be corrected.Miaka kama sikosei 3-5 nyuma, jarida maarufu la Forbes liliwahi kutoa majina ya vijana wenye mafanikio makubwa with 30's age barani Africa. Katika list alikuwepo mtanzania mwenye jina Patrick Ngowi ambaye alikuwa na kampuni inaitwa Helvetic located in Arusha City.Nimesikitika sana if he's the one, what happened to him!? According to Forbes, alikuwa akitengeneza almost US $1mil per year as profit. How this man went bankruptcy, while was making 1mil $ US per year ambayo tukifanya convertion it's 2bil per yearKuna anayejua what happened to this fella