Pasi ya mvuke ya kunyoshea nguo za mtumba inauzwa

Pasi ya mvuke ya kunyoshea nguo za mtumba inauzwa

Agent Smith

Agent Smith

Member
Joined
Jul 2, 2026
Posts
46
Reaction score
98
Ni mpya ipo kwenye boksi lake. Imetumika mara moja tu wakati wa kuijaribu siku ya kununuliwa dukani. Bei 25K. Ipo mbezi mwisho.
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The Icebreaker said:
Kwahiyo nguo kama sio ya mtumba hiyo Pasi hainyooshi?
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Inanyoosha lakini kwa matumizi ya kunyosha nguo ambazo zimetoka kufuliwa huwa inatumika pasi ya moto.

Pasi ya moto kutoa mikunjo ya nguo ya mtumba ni mpaka nguo ifuliwe kwanza, na ukishaifua nguo ile harufu ya mtumba inatoka kwaiyo wateja wanaweza kujua ni nguo tu labda umezikusanya kwa watu ukazifua na kuziweka dukani.

Ndio maana wafanyabiashara wa kuuza nguo za mtumba huwa wanatumia pasi ya mvuke kunyosha nguo iwe na muonekano mzuri maana haiondoi harufu ya mtumba.

Ukiona zile nguo za mtumba grade a zimetundikwa dukani ujue zimenyooshwa kwa pasi ya mvuke. Zikitolewa kwenye balo zinakuaga zimejikunja kunja
 
Agent Smith said:
Inanyoosha lakini kwa matumizi ya kunyosha nguo ambazo zimetoka kufuliwa huwa inatumika pasi ya moto.

Pasi ya moto kutoa mikunjo ya nguo ya mtumba ni mpaka nguo ifuliwe kwanza, na ukishaifua nguo ile harufu ya mtumba inatoka kwaiyo wateja wanaweza kujua ni nguo tu labda umezikusanya kwa watu ukazifua na kuziweka dukani.

Ndio maana wafanyabiashara wa kuuza nguo za mtumba huwa wanatumia pasi ya mvuke kunyosha nguo iwe na muonekano mzuri maana haiondoi harufu ya mtumba.

Ukiona zile nguo za mtumba grade a zimetundikwa dukani ujue zimenyooshwa kwa pasi ya mvuke. Zikitolewa kwenye balo zinakuaga zimejikunja kunja
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Harufu ya nguo za mitumba ipoje
 
min -me said:
Harufu ya nguo za mitumba ipoje
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Ngumu kuelezea harufu maana haina umbo au radhaa lakini kama ushawahi kusogelea kwa ukaribu nguo au kiatu cha mtumba kuna harufu utasikia kujua hii ni bidhaa ya mtumba. Kwa ambao wanaamini zaidi bidhaa za mtumba huwa wananusa kujiridhisha. Kwahiyo kama ni nguo ukiifua ile harufu inaweza kuondoka ikamfanya mteja afikirie sio mtumba
 
Agent Smith said:
Ngumu kuelezea harufu maana haina umbo au radhaa lakini kama ushawahi kusogelea kwa ukaribu nguo au kiatu cha mtumba kuna harufu utasikia kujua hii ni bidhaa ya mtumba. Kwa ambao wanaamini zaidi bidhaa za mtumba huwa wananusa kujiridhisha. Kwahiyo kama ni nguo ukiifua ile harufu inaweza kuondoka ikamfanya mteja afikirie sio mtumba
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Asante kwa ilimu turufu
 
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