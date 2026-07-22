Pasi ya mvuke ya kunyoshea nguo za mtumba inauzwa

The Icebreaker said: Kwahiyo nguo kama sio ya mtumba hiyo Pasi hainyooshi? Click to expand...

Inanyoosha lakini kwa matumizi ya kunyosha nguo ambazo zimetoka kufuliwa huwa inatumika pasi ya moto.Pasi ya moto kutoa mikunjo ya nguo ya mtumba ni mpaka nguo ifuliwe kwanza, na ukishaifua nguo ile harufu ya mtumba inatoka kwaiyo wateja wanaweza kujua ni nguo tu labda umezikusanya kwa watu ukazifua na kuziweka dukani.Ndio maana wafanyabiashara wa kuuza nguo za mtumba huwa wanatumia pasi ya mvuke kunyosha nguo iwe na muonekano mzuri maana haiondoi harufu ya mtumba.Ukiona zile nguo za mtumba grade a zimetundikwa dukani ujue zimenyooshwa kwa pasi ya mvuke. Zikitolewa kwenye balo zinakuaga zimejikunja kunja