PostGE2025 Pascal Mayalla: Oktoba 29 vyombo vya dola vilikuwa havina namna, risasi za moto zilitumika kutuliza zile vurugu

PostGE2025 Pascal Mayalla: Oktoba 29 vyombo vya dola vilikuwa havina namna, risasi za moto zilitumika kutuliza zile vurugu

Conversations and stories after Tanzania's 2025 General Elections
Allen Kilewella

Allen Kilewella

JF-Expert Member
Joined
Sep 30, 2011
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Akiongea hivi punde kupitia Podcast ya 'Royal" mwandishi nguli wa habari nchini Tanzania Pascal Mayalla, kasema watu waliouliwa Oktoba 29 kama walikuwa wanaandamana, waliuliwa kwa sababu vyombo vya dola vilikuwa havina namna, risasi za moto zilitumika kutuliza zile vurugu.

Pascal Mayalla

"Na kiukweli, lazima tukubali, hakuna Mtanzania ambaye amefurahia kile kilichotokea Oktoba 29. Hakuna.

Hakuna Mtanzania anayefurahia Watanzania 518 wameuawa kwa kupigwa risasi. Katika hao 518 waliouawa kwa kupigwa risasi, kuna wengine ni kweli walikuwa ni wale waandamanaji. Kuna wengine ni kweli ni wale waliokuwa wanafanya fujo. Kuna wengine ni kweli ni wale waliokuwa wanaharibu mali za umma.

Walikuwa wanachoma vituo vya mafuta, walikuwa wanachoma mabasi ya watu. Kwa hiyo, vyombo vya dola vikawa havina namna, namna ya kukabiliana na fujo na machafuko ya namna ile ikamuliwa lazima zitumike risasi za moto. Na ni kweli, zimetumika risasi za moto, zimetuliza zile vurugu siku ya uchaguzi na uchaguzi ukaendelea." - Pascal Mayalla
 
Allen Kilewella said:
Akiongea hivi punde kupitia Podcast ya 'Royal" mwandishi nguli wa habari nchini Tanzania Pascal Mayalla, kasema watu waliouliwa Oktoba 29 kama walikuwa wanaandamana, waliuliwa kihalali.

Pascal Mayalla
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Paskali inatakiwa utulie vizuri ndiyo unaweza kumuelewa anamaanisha nini ,ni bingwa sana wa sarcasm.

Paskali unaweza ukaona anamwaga nondo anasapoti serikali lakini kama una D mbili unaona kabisa anaipiga MADONGO.
 
King Kong III said:
Paskali inatakiwa utulie vizuri ndiyo unaweza kumuelewa anamaanisha nini ,ni bingwa sana wa sarcasm.

Paskali unaweza ukaona anamwaga nondo anasapoti serikali lakini kama una D mbili unaona kabisa anaipiga MADONGO.
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Kauli kali kama hii hata kwenye sarcasm haipo. Ni kujiweka kwenye mazingira ya yeye naye kuuawa na wananchi wenye hasira kali waliouliwa ndugu zao.

Ni ujinga tu.
 
Allen Kilewella said:
Akiongea hivi punde kupitia Podcast ya 'Royal" mwandishi nguli wa habari nchini Tanzania Pascal Mayalla, kasema watu waliouliwa Oktoba 29 kama walikuwa wanaandamana, waliuliwa kihalali.

Pascal Mayalla
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PM KUWEZA KUMUELEWA KAMA HUNA D MBILI NI NGUMU SANA. KILE KIPINDI MARIA SARUNGI AKIWA BADO HAJAKIMBILIA KWA MABEBERU KUNA MIDAHALO ALIKUWA ANAENDESHA NA WALE JAMAA WA TWAWEZA, NILIKUWA NAFUATILIA MICHANGO YA PM, NIKAGUNDUA WATU WENYE AKILI NDOGO NDIO WALIKUWA WANASHINDWA KUELEWA UWASILISHAJI HOJA WA PM.
 
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