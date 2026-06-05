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Akiongea hivi punde kupitia Podcast ya 'Royal" mwandishi nguli wa habari nchini Tanzania Pascal Mayalla, kasema watu waliouliwa Oktoba 29 kama walikuwa wanaandamana, waliuliwa kwa sababu vyombo vya dola vilikuwa havina namna, risasi za moto zilitumika kutuliza zile vurugu."Na kiukweli, lazima tukubali, hakuna Mtanzania ambaye amefurahia kile kilichotokea Oktoba 29. Hakuna.Hakuna Mtanzania anayefurahia Watanzania 518 wameuawa kwa kupigwa risasi. Katika hao 518 waliouawa kwa kupigwa risasi, kuna wengine ni kweli walikuwa ni wale waandamanaji. Kuna wengine ni kweli ni wale waliokuwa wanafanya fujo. Kuna wengine ni kweli ni wale waliokuwa wanaharibu mali za umma.Walikuwa wanachoma vituo vya mafuta, walikuwa wanachoma mabasi ya watu. Kwa hiyo, vyombo vya dola vikawa havina namna, namna ya kukabiliana na fujo na machafuko ya namna ile ikamuliwa lazima zitumike risasi za moto. Na ni kweli, zimetumika risasi za moto, zimetuliza zile vurugu siku ya uchaguzi na uchaguzi ukaendelea." - Pascal Mayalla