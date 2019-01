Party ya mashoga La Rocca Kawe kila Jumatano, kwanini mamlaka mnafumbia macho?

Unafikiri upo sahihi kimaandishi zaidi yake? La hasha! Bado andiko lako ni ‘chenga’ pia.• ‘Huwezagi’ ndio kitu gani? Simple Present Tense hailazimishwi hivyo katika lugha ya Kiswahili.• Halafu ndivyo mwalimu wako wa ‘Punctuations’ alivyokufundisha, kuwa unabebanisha ‘question marks’ zaidi ya moja (???) kwa madai ya kuweka msisitizo? You are wrong!• Pia hufahamu kuwa baada ya kufanya uakifishaji (punctuation) kama ulivyofanya kwenye mkato (comma) mbele yake huachwa single space?Kwa tuliosoma lugha, kuna kanuni hii inayoitwa Murphy’s Law inayoeleza kuwa "If you write anything criticizing editing or proofreading, there will be a fault of some kind in what you have written." Na ndicho ulichokifanya wewe.Usilete ujuaji JF, humu tunapashana habari na kuwasiliana kwa lugha rahisi, and of course we understand one another.Sent using Jamii Forums mobile app