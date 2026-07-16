Pamoja na kuchangiwa Bilioni 200 bado ameshindwa ushawishi na Mange Kimambi

Yeye anasema matokeo ya mahela hayo ni kura zaidi ya 30 milioni alizopewa na waTanzania!



Bila hata ya aibu usoni, anasimama mbele za waTanzania na kujivunia uharamia huo, kana kwamba hao watu hawana akili vichwani mwao.

Wakihoji, wanatekwa na kuuawa. Kwa njia hiyo, yeye na genge lake wanajivunia kutengeneza AMANI Tanzania!



Tumepata watawala wa ajabu sana safari hii.