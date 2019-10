Palmoni (The Wonderful Numberer or The Numberer of Secrets), anajua muda wa uhai wa mtu, na pia anajua muda wa uongozi wa mtu.

Palmoni (The Wonderful Numberer or The Numberer of Secrets), anajua muda wa uhai wa mtu, na pia anajua muda wa uongozi.Palmoni (The Wonderful Numberer) ni moja wapo ya titles za Adonai Yahushua Masiha. Adonai Yahushua anajua siri nyingi za Baba yake (EL the Father). Adonai Yahushua pia ni the Word of YAHWEH, pia ni the Son of EL.In Daniel 8:13 - 14, Palmoni (The Wonderful Numberer) anamfafanulia Nabii Daniel kuhusu siri za baadhi ya majira na nyakati za kibiblia.Ni vizuri tutambue majira na nyakati za kibiblia.Huenda Afrika na Tanzania zina majira na nyakati zake.Pamoja na yote tumuombee mhusika apone na arudi kwenye majukumu yake.Na akirudi awe kiongozi bora zaidi na mzuri zaidi.