Orodha ya watu maarufu zaidi duniani toka dunia kuumbwa

Hii ni orodha ya watu maarufu zaidii duniani na watu wanaotafutwa (Searched) mtandaoni.

10. Isac Newton

Alizaliwa mwaka 1642 na kufariki dunia mwaka 1727

Kama ulisoma sayansi walau kidato cha pili tu basi utakua unamfahamu.

Ameandikwa kwebye vitabu karibia 500,000 na inakadiriwa umaarufu wake hautaweza kupitwa na mtu labda baada ya miaka zaidi ya 250

Ni nguli wa Mechanical Physics na umaarifu wake mkubwa upo kwenye Newton's Law of

Pia ni mtaalamu wa Principles of Natural Philosophy



Kwa mwezi anafuatiliwa (searched) na watu zaidi ya X 2,000,000



9. Leonardo Da Vinci

Alizaliwa mwaka 1452 ni mtaalamu wa michoro ya Code Pictures. Ni mwiba mchungu kwa kanisa katoriki kutokana na michoro yake pamoja na maandiko yake kuhusu kanisa.

Japo hapendwi ila yeye ndo aliyechora sura ya bwana Yesu iliyopo makanisani kwani baada ya kuichora ndio wakatafutwa watu wanaofanana nayo na kuigiza filamu ya Yesu

PIa ana mchoro wa The Last Super ambao una code zinazoonesha Yesu alikuwa na Mahusiano na maria Magdarena.



Mchoro wa Monalisa pia ambao ni mwanamke mwenye sura mbili.

Ila ja anadaiwa alikuwa shoga

Kaandikwa kwenye vitabu zaidi ya 6,000,000



Kwa mwezi anatafutwa zaidi ya X 4,000,000

8.William Shakespear

Ni Mwingereza aliyezaliwa mwaka 1564 na kufariki dunia mwaka 1616

Huyu ana mchango mkubwa kwenye lugha ya Kiingereza, kachangia kwa kiasi kikubwa kukua kwa msamiati na kuenea kwa lugha ya Kiingreza

Ndio mwasisi wa misemo kama vile:

Food for the gods

It's all Greek to me

All that glitters is not gold

By love

All is well

Katajwa kwenye vitabu zaidi ya 1,000,000



Anafuatiliwa mara 7,500,000 kwa mwezi



7.Adrof Hitler

Alizaliwa mwaka 1889 na kufariki/kujiua mwaka 1945 baada ya kushindwa WW2

Pia ni mwanzilishi wa magari ya Volkswagen alitaka kila Mjerumani aendeshe gari badala ya baiskeli



Anskumbukwa kwa kunyanyasa na kuua mamilioni ya Wayahudi.

Alikuwa rafiki mkubwa wa Benito Mussolini na wote walikufa 1945 baada ya kushindwa vita

Msome zaidi kwenye kitabu chake cha mein Kempf [My Struggle]

Ameandikwa kwenye vitabu zaidi ya 200,000



Kwa mwezi anatafutwa X 6,500,000





6. Paul The Apostle of Tarsus

Alizaliwa mwaka 5C na kufa 67 AD

anajulikana kama Mtume Paulo na ndiye mtume aliyeipigania dini kwa kuweka miongozo na kanuni tunazozifuata hadi hii leo

Ameandika vitabu 13 vilivyopo kwenye Bible na vingi sanaaa ambavyo havijawekwa kwenye bible.

Anajulikana kwa wakristo kama mtu wa kwanza kujua kuandika

Kaandikwa kwenye vitbu takribani 7,000,000



Kwa mwezi anatafuta takribani X 4,000,000

5. Siddhartha Gautama



Aliishi kuanzia mwaka 563C hadi mwaka 483 AD

Huyu ni maarufu zaidi kwa jina la Buddha yaani kwa Wabudha kwao ni kama Yesu Kristo

Alizaliwa kwenye ile nchi isiyo na bendera ya mstatili Nepal

alikuwa ni mpiga mazoezi na mweneza imani mkubwa ya kuwafumbua watu huyu ndo mfalme wa mediation.

Fkawahi kupiga mediation ya siku 49 , inafahamika kama Noble Eightfold Path duniani kwa ujumla

Supreme buddha anfuatiliwa/abudiwa zaidi na Wahindu



Ameandikwa kwenye vitabu zaidi ya 7,000,000



Anatafutwa X 4,000,000 na ushee kwa mwezi



4. Moses

Huyu ndo Musa

Aliishi kati ya mwaka 1300C hadi mwaka 1080 BC

Huyu anaheshimiwa na Uislamu pamoja na Ukristo hivyo hafungamani na dini yoyote ndio maana jina la MUSA ni la Waislamu kwa Wakristo

Anakumbukwa zaidi kwa miujiza na safari yake ya kuwarudisha wana wa Israel. Yawezekana ni moja kati ya watu wanaochukiwa nchini misri akifuatiwa na Sergio Ramos.

Kaandikwa kwenye vitabu 8,000,000



Anatafutwa X 3,000,000 na ushee kwa nwezi



3. Ibrahim

Aliishi kati ya mwaka 1812C hadi 1537 BC

Abraham anajulikana zaidi kama Nabii Ibrahimu na Wakristo kwa Waislamu wanamfahamu

Anaaminika ndiye mtu wa kwanza wa Masharuki ya kati kuamini katika uwepo wa Mungu mmoja

Ameandikwa kwenye vitabu takribani 2,000,000



Anatafutwa zaidi ya X 10,000,000 kwa mwezi



2.Abu Al--Qasim Mu Ammad Ibn Abd Allah



Aliishi kati ya mwaka 570 hadi 67

Kwawasio waislamu Mtume Muhammad ndio mwanzilishi wa Uislamu ila kwa wenye dini yao wanaamini/wanasema hakuanzisha chochote.

Anatafutwa kwa mwezi X 14,000,000 ila hata



1. Jesus of Nazareth

Aliishi kati ya mwaka 5BC hadi 28 AD

Alizaliwa na Bikira Maria kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.

Pamoja na kuishi bila shari na mtu akasalitiwa na bwana Yuda Eskariote na wenzake wachache kisha Pilato akatoa hukumu ya akasulubiwa akafa kisha akapaa mbinguni

Huyu ndie Genius, Phillosopher wa muda wote na hatokuja kama yeye tena mpaka mwisho wa dunia

Ameandikwa kwenye vitabu visivyo na idadi



Anatafutwa X 25,000,000+ kwa mwezi



