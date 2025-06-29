Orodha ya Taasisi za Umma na Binafsi zenye 'njaa kali'

kyanyangwe
JF-Expert Member
- Oct 31, 2018
- 1,470
- 4,228
1. St Judy schools
2. vision fund
3. Halmashauri za wilaya
4. Akiba commercial bank
5. Tanzania commercial bank
6. Dcb bank
7. Dtb bank
8. IPP media
9. Toyota Tanzania
10 . Car & General Trading Ltd
11. Rotana Hotel
12.J eshi la Magereza
13 . Jeshi la zimamoto
14. Kampuni za ulinzi
15. Mahakama
16 . Metl
17. Konde gang
18. Manara TV
19. Chaumma
20. Shirika la mzinga
21. Shirika la ranchi za taifa
22. Tafori
23. Maendeleo bank
24. Bakresa group
25. Scania Tanzania
26. Lake group
27. Pepsi
28. Camco
29. Rita
30. Brella
31. World Vision
32. New force
33. Chuo cha sayansi na teknolojia M beya
34. Alteza Safaris
35. Halotel
2. vision fund
3. Halmashauri za wilaya
4. Akiba commercial bank
5. Tanzania commercial bank
6. Dcb bank
7. Dtb bank
8. IPP media
9. Toyota Tanzania
10 . Car & General Trading Ltd
11. Rotana Hotel
12.J eshi la Magereza
13 . Jeshi la zimamoto
14. Kampuni za ulinzi
15. Mahakama
16 . Metl
17. Konde gang
18. Manara TV
19. Chaumma
20. Shirika la mzinga
21. Shirika la ranchi za taifa
22. Tafori
23. Maendeleo bank
24. Bakresa group
25. Scania Tanzania
26. Lake group
27. Pepsi
28. Camco
29. Rita
30. Brella
31. World Vision
32. New force
33. Chuo cha sayansi na teknolojia M beya
34. Alteza Safaris
35. Halotel