Orodha ya Mawaziri Mizigo kuwahi kuteuliwa Tangu 1995-2026

1. P. Katambi (Anashikilia Record)

2. Saada Mkuya (Wa fedha wakati wa Jakaya)

3. Hamis Kigwangalla

4. Nape Nnauye

5. Makame Mbalawa

6. Samia Suluhu Hassan (Kipindi cha Jakaya)

7. Joseph Mungai (Changanya Phisics na Chemistry na ufute agriculture)

8. Wilson Masilingi

9. Shukuru Kawambwa

10.Masauni

11. Mchengerwa

12. Kitila Mkumbo

13. Philipo Mulugo anasema Tanzania ni Muunganiko wa Tanganyika na Zimbabwe

14. Lazaro Nyalandu

15. Mwigulu Nchemba

16. Bazir Mramba

17. Mwijage

18. Kangi Lugola

19. Wiliam Ngereja

20. Jason Rweikiza