Orodha ya Mawaziri Mizigo kuwahi kuteuliwa Tangu 1995-2026

Orodha ya Mawaziri Mizigo kuwahi kuteuliwa Tangu 1995-2026

britanicca

britanicca

JF-Expert Member
Joined
May 20, 2015
Posts
17,541
Reaction score
43,436
1. P. Katambi (Anashikilia Record)
2. Saada Mkuya (Wa fedha wakati wa Jakaya)
3. Hamis Kigwangalla
4. Nape Nnauye
5. Makame Mbalawa
6. Samia Suluhu Hassan (Kipindi cha Jakaya)
7. Joseph Mungai (Changanya Phisics na Chemistry na ufute agriculture)
8. Wilson Masilingi
9. Shukuru Kawambwa
10.Masauni
11. Mchengerwa
12. Kitila Mkumbo
13. Philipo Mulugo anasema Tanzania ni Muunganiko wa Tanganyika na Zimbabwe
14. Lazaro Nyalandu
15. Mwigulu Nchemba
16. Bazir Mramba
17. Mwijage
18. Kangi Lugola
19. Wiliam Ngereja
20. Jason Rweikiza
 
britanicca said:
1. P. Katambi (Anashikilia Record)
2. Sada Mkuya (Wa fedha wakati wa Jakaya)
3. Hamis Kigwangalla
4. Nape Nnauye
5. Makame Mbalawa
6. Samia Suluhu Hassan (Kipindi cha Jakaya)
7. Joseph Mungai (Changanya Phisics na Chemistry na ufute agriculture)
8. Wilson Masilingi
9. Shukuru Kawambwa
10.Masauni
11. Mchengerwa
12. Kitila Mkumbo
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13. Whanu
 
britanicca said:
1. P. Katambi (Anashikilia Record)
2. Sada Mkuya (Wa fedha wakati wa Jakaya)
3. Hamis Kigwangalla
4. Nape Nnauye
5. Makame Mbalawa
6. Samia Suluhu Hassan (Kipindi cha Jakaya)
7. Joseph Mungai (Changanya Phisics na Chemistry na ufute agriculture)
8. Wilson Masilingi
9. Shukuru Kawambwa
10.Masauni
11. Mchengerwa
12. Kitila Mkumbo
Click to expand...
Madilu Mwigulu Nchemba
 
britanicca said:
1. P. Katambi (Anashikilia Record)
2. Sada Mkuya (Wa fedha wakati wa Jakaya)
3. Hamis Kigwangalla
4. Nape Nnauye
5. Makame Mbalawa
6. Samia Suluhu Hassan (Kipindi cha Jakaya)
7. Joseph Mungai (Changanya Phisics na Chemistry na ufute agriculture)
8. Wilson Masilingi
9. Shukuru Kawambwa
10.Masauni
11. Mchengerwa
12. Kitila Mkumbo
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Sasa mavi km wewe ni nani uweke rank
 
britanicca said:
1. P. Katambi (Anashikilia Record)
2. Sada Mkuya (Wa fedha wakati wa Jakaya)
3. Hamis Kigwangalla
4. Nape Nnauye
5. Makame Mbalawa
6. Samia Suluhu Hassan (Kipindi cha Jakaya)
7. Joseph Mungai (Changanya Phisics na Chemistry na ufute agriculture)
8. Wilson Masilingi
9. Shukuru Kawambwa
10.Masauni
11. Mchengerwa
12. Kitila Mkumbo
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Hili lililoandika hapa inaonekana ni lipishi la mke wa lissu anayeishi machapukoni huko ulaya.
 
britanicca said:
1. P. Katambi (Anashikilia Record)
2. Saada Mkuya (Wa fedha wakati wa Jakaya)
3. Hamis Kigwangalla
4. Nape Nnauye
5. Makame Mbalawa
6. Samia Suluhu Hassan (Kipindi cha Jakaya)
7. Joseph Mungai (Changanya Phisics na Chemistry na ufute agriculture)
8. Wilson Masilingi
9. Shukuru Kawambwa
10.Masauni
11. Mchengerwa
12. Kitila Mkumbo
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Hivi yule mtoto wa lissu wa kiume aliyeenda kwa senator,nae ana uraia wa marekani (kaukana utanzania) kama alivyosema baba yake?
 
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