Orodha ya Mawaziri Mizigo kuwahi kuteuliwa Tangu 1995-2026

britanicca
JF-Expert Member
- May 20, 2015
- 17,541
- 43,436
1. P. Katambi (Anashikilia Record)
2. Saada Mkuya (Wa fedha wakati wa Jakaya)
3. Hamis Kigwangalla
4. Nape Nnauye
5. Makame Mbalawa
6. Samia Suluhu Hassan (Kipindi cha Jakaya)
7. Joseph Mungai (Changanya Phisics na Chemistry na ufute agriculture)
8. Wilson Masilingi
9. Shukuru Kawambwa
10.Masauni
11. Mchengerwa
12. Kitila Mkumbo
13. Philipo Mulugo anasema Tanzania ni Muunganiko wa Tanganyika na Zimbabwe
14. Lazaro Nyalandu
15. Mwigulu Nchemba
16. Bazir Mramba
17. Mwijage
18. Kangi Lugola
19. Wiliam Ngereja
20. Jason Rweikiza
2. Saada Mkuya (Wa fedha wakati wa Jakaya)
3. Hamis Kigwangalla
4. Nape Nnauye
5. Makame Mbalawa
6. Samia Suluhu Hassan (Kipindi cha Jakaya)
7. Joseph Mungai (Changanya Phisics na Chemistry na ufute agriculture)
8. Wilson Masilingi
9. Shukuru Kawambwa
10.Masauni
11. Mchengerwa
12. Kitila Mkumbo
13. Philipo Mulugo anasema Tanzania ni Muunganiko wa Tanganyika na Zimbabwe
14. Lazaro Nyalandu
15. Mwigulu Nchemba
16. Bazir Mramba
17. Mwijage
18. Kangi Lugola
19. Wiliam Ngereja
20. Jason Rweikiza