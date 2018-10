ONTARIO'S JF Exclusive Interview: Ujasiriamali na harakati za maisha kwa ujumla

Basically sina muda maalumu wa kuamka... to be honest mimi ni mpenzi mkubwa wa kulala, but very unfortunately time has never given me that opportunity. Mfano siku zote za J3 hua naamka saa 7 usiku.



But kiujumla naamka saa 11 alfajiri. Hua kwa siku nakula milo 6. Nalala saa 5 au saa 6 inategemea sana na ratiba ya hiyo siku.



I use most of my weekends kwenda shamba kama kuna uhitaji, nina shamba Miono, Miswe - bonde la Ruvu, Mlimba na sasa nafikiria kuwekeza katika kilimo cha misitu Njombe