Ongezeko la bajeti ya serikali mwaka 2026/27 kutoka trilioni 55 hadi trilioni 62 ni ujumbe tosha kwamba Tanzania haitayumbishwa na mabeberu

Serikali ya Tanzania inategemea kukusanya na kutumia takribani Trilioni 61.9 Kwa mwaka wa fedha ujao wa 2026/2027.Bajeti hii itaongezeka Kwa Trilioni 7 kutoka Trilioni 55 zaidi ya Bajeti ya mwaka huu wa fedha.Cha ajabu Kuna watu wajinga kutoka upande ule Bado wanaamini eti Tanzania inaweza kuyumbishwa kama ilivyokuwa Kwa Zimbabwe bila hata kusoma structure ya Uchumi wa Tanzania.Serikali ilishasema haitayumbishwa na beberu yeyote Kwa sababu Kwa Sasa tuna uwezo mkubwa wa kujitegemea kuliko huko nyuma na hii inatokana na ukweli kwamba uchumi wa Tanzania unategemea sekta nyingi lakini pia tuna stability kubwa ya chakula.BAJETI ya Seikali kwa mwaka 2026/27, nakadiriwa kuwa Sh Tril 61, Bunge limeelezwa.Hayo yamesemwa bungeni leo Februari 2, 2026 na Waziri wa Fedha, Balozi Khamisi Mussa Omar akiwasilisha , mapendekezo ya Mwongozo wa Maandalizi ya Mpango na Bajeti ya Serikali katika kipindi cha muda wa kati (2026/27 – 2028/29).“Katika kipindi cha muda wa kati (2026/27 – 2028/29), Serikali inatarajia kukusanya na kutumia shilingi bilioni 204,087.7, sawa na wastani wa shilingi bilioni 68,029.2 kwa mwaka.“Aidha, kwa mwaka 2026/27, bajeti ya Serikali inakadiriwa kuwa shilingi bilioni 61,934.2,” amesema Waziri Omar na kuongeza kuwa:“Katika kipindi cha muda wa kati, mapato ikijumuisha misaada yanakadiriwa kuwa wastani wa shilingi bilioni 52,480.8, sawa na ukuaji wa wastani wa asilimia 12.1.“Kwa mwaka 2026/27, mapato yanakadiriwa kuwa shilingi bilioni 46,691.3, ambapo mapato ya kodi ni shilingi bilioni 36,889.3, mapato mengine ni shilingi bilioni 9,238.8 (ikijumuisha mapato ya Mamlaka za Serikali za Mitaa ya shilingi bilioni 1,966.2) na misaada kutoka kwa Washirika wa Maendeleo shilingi bilioni 563.1.“Ongezeko hilo limezingatia misingi ya uchumi jumla na mikakati mbalimbali inayoendelea kutekelezwa na Serikali ili kuimarisha ukusanyaji wa mapato ikiwemo kuhimiza matumizi ya mifumo ya TEHAMA katika malipo na ukusanyaji wa mapato."Kudhibiti utoaji wa misamaha ya kodi, urasimishaji wa sekta isiyo rasmi na kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji yatakayowezesha uibuaji wa vyanzo vipya vya mapato,” amesema.Awali leo kabla Waziri Omar hajawawasilisha bungeni mapendekezo ya mwongozo wa maandalizi ya mpango huo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais (Mipango na Uwekezaji), Prof Kitila Mkumbo, aliwasilisha nyenzo tatu zitakazowezesha kuanza utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050.Nyenzo hizo ni Mpango Elekezi wa Muda mrefu wa miaka 25 (2026/27 hadi 2050/51), Mpango wa Nne wa Maendeleo wa miaka mitano (2026/27 hadi 2030/31) na Mapendekezo ya Mpango wa Maendeleo ya Taifa wa mwaka 2026/27.My TakeVibaraka wa Mabeberu tafuteni kiki zingine,Kwa Sasa TRA peke yake inakusanya karibu Trilioni 40 hapo Bado vyanzo vingine kama Halmashauri,Time ya Madini na Mamlaka zingine.Haters wa SSH Eleweni kwamba hamuwezi mzuia linapokuja suala la Uchumi.