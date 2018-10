Ongeza kipato kwa kufanya kazi mtandaoni (fiverr)

Nothing in business is easy. Kila kitu kitu chenye manufaa kwako kina ugumu mkuu. I started na translations kwenye site, na nimework my way up kwa sasa ukitafuta swahili translations i'm certain i'm your first result, these days i reject alot of work ambazo i see ziko chini ya my prices, sio kwamba hakukuwa na wadau wanaofanya izo kazi before me, No walikuwepo na wapo. Yes it may not be easy ila isiwe sababu ya kujaribu, especially kama mtu ana extra time to spare. Ushauri wangu kwa watu wanaoanza tu unaweza kuwa hivi: Kama una kipaji katika design, video, drawing etc wekeza hapo. Pili tizama sellers wengine na kisha weka prices zako chini ya sellers wengine unaowaona, mimi siku hizi i do reject work ambazo kiukweli sio mbaya kivile, ukiwa na better prices moja kwa moja utapata clients kama hao. Na ukishafanya kazi mbili tatu then unapanda ranks. Fiverr wana algorithm ambayo huwa sio tu sellers wakubwa wanakuwa juu kwenye search results huwa inachukuwa hadi new arrivals inawachanganya juu kabisa. Na tatu nakushauri download app yao kwenye play au appstore ili message zikiingia upate notification live na ujibu, most clients are impatient. Good luck.Paypal ni challange kwa tanzania, HAMNA BANK YA TANZANIA unayoweza ku withdraw hela. Period. Hiyo ni fact. Lakini sio kusema haiwezekani however. Okay umeuliza a few things hapo ntakujibu ifuatavyo1. VPN na paypal? Ijulikani kwamba ukifungua account paypal kawaida sasa hivi utaweza tu kutuma fedha au kununua vitu lakini sio kupokea, meaning kama ukiitumia fiverr au kwa mtu yoyote akikutumia hela itatumwa na itadunda na kurudi kwa aliotuma, incase ya fiverr itarudi kwenye wallet yako. Lakini kama ukifungua VPN na kuiweka nchi ambayo inapokea pesa eg USA, UK etc na ukafungua new paypal acc na kuweka taarifa za uongo tu, hiyo account itapokea hela ya paypal na kutuma kama kawaida. Alternative ni kama unajuana na mtu Kenya anakufungulia account huko anakupa details unabadili p/w na inakuwa yako na utapokea na kutuma kama upendavyo. However nitoe ANGALIZO, ukitumia vpn sababu utakuwa umeweka dummy data kama namba za simu fake na vinginevyo, kama ukiwa unalogin kwa PC tofauti tofauti mara kwa mara kuna muda wanaweza kuhisi sio acc yako na kukuomba ku verify acc yako kwa namba za simu, since umeweka fake phone numbers huwezi na hivyo acc itakuwa imepotea. Hivyo basi ni muhimu sana kabla ya kuwithdraw ku login kwanza kwenye acc yako ili kuhakikisha haihitaji verification na ukifanikiwa ndiyo unawithdraw na kisha pesa ikishakuja unaitoa. Nimefanya hivyo kwa muda sana na acc 1 iliombwa verification nikaiacha over my time. Baada ya muda nikaomba kwa a friend nje anifungulie acc na actual details anipe niachane na hizi commotion so i did.---2. Unatoa vipi? Kama nilivyosema at the moment huwezi kutoa pesa kwa benki yoyote TZ, ila nje ya nchi unatoa fresh, mimi binafsi i have friends nje ambao nimekuwa nikitoa pesa kwao na kisha kunitumia kilaini tu. To the point nikaamua why not offer assistance to anyone anaetaka withdraw money online. Pitia uzi huu: Now Withdraw from PAYPAL to tigopesa, mpesa & Airtel money You have to outsource kutoa hela that's a fact. Kama una mtu kenya, easy. Kama hauna well this is an alternative.Good G