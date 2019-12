Ole gunner ni kocha mwenye IQ ndogo zaidi kuwahi kufundisha EPL

This man is boaring he brings jokes all the time

Every times comes with an excuse



I have watching Epl for more than 19 years sijawahi kuona kocha mpumbavu kama Huyu



He doesn't have gentleman talk anatoa excuse za kike tu



Mara tupo kwenye mpito

Mara tunatengeneza wachezaji wenye moyo wa Manchester

Yaani anaongea kama Hawa makocha wa ligi yetu ya Tanzania poor in everything

Before nilikuwa nawaheshimu sana wazungu kama watu smart. Lkn kupitia Ole nimejua kuna wazungu washenzi mno



Nimekuwa nikisikiliza interview za makocha wengi EPL. Coaches always hit the point, ila huyu bwege anaropoka ropoka tu kwenye interview



Atasema January tunasajili forward ikifika January atasema we want to give chance young players you can see this cowards



Na amewawezea kweli waingereza anaongea siasa na bla bla tupu na kupanga waingereza kwenye timu as an excuse kuendeleza vipaji



Manchester united ina kaa daraja moja na Barcelona. Real Madrid.bayern Munich