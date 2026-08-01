Nyumba (pagale) inauzwa marambamawili karibu na shule ya msingi king’azi

Habari wakuu nyumba ( pagale). Linauzwa ….

ipo mbezi marambamawili karibu na shule ya msingi kingazi jirani na tank la dawasco …

Ukubwa wa eneo ni sqm400……

Mauziano serikari za mitaa…

Bei sh 21m(bei inapungua)..

(Lina vyumba 6 (sio vikubwa)

0692669235



N:B.. amna udalali (karibuni)