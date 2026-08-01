Nyumba (pagale) inauzwa marambamawili karibu na shule ya msingi king’azi

Nyumba (pagale) inauzwa marambamawili karibu na shule ya msingi king’azi

TUMBOO

TUMBOO

JF-Expert Member
Joined
Jun 27, 2014
Posts
3,841
Reaction score
2,050
Habari wakuu nyumba ( pagale). Linauzwa ….
ipo mbezi marambamawili karibu na shule ya msingi kingazi jirani na tank la dawasco …
Ukubwa wa eneo ni sqm400……
Mauziano serikari za mitaa…
Bei sh 21m(bei inapungua)..
(Lina vyumba 6 (sio vikubwa)
0692669235

N:B.. amna udalali (karibuni)
 

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