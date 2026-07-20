Dalali_wa_kimataifa
Senior Member
- Apr 16, 2025
- 139
- 144
Mpunga umekata🤣6- ROOMS (4-MASTER BEDROOMS)
MTONI-KIJICHI USHUANI
GHOROFA INAUZWA BEI;
MILLIONI 650 SQM 1.500
🇹🇿Call/WhatsApp +255758844717
#houseforsale #tiles #realestate #tanzania
Kwa huu mjengo 650M ni dusko mno imekua bei kitonga tu sababu ya location maqna maeneo mengine hio hela ya kiwanja tu nadhan hauna uzoefu na beach plots masta chiefIla bongo banaa sasa mimi nitoe milioni 650 nikanunue nyumba Kijichi kweli? Wakati hii pesa nikiibadilisha kwenye dollars naweza nunua nyumba nzuri kabisa zenye kila kitu popote pale duniani tena kwenye ma beach ya nguvu . Niende Kijichi huko maji ya kisima, umeme wa kuunga unga no AC yaani ni li jengo tu hilo. Alieijenga hii huko nafikiri ana shule ndogo hakuzingatia Location na vitu vingine basics kabisa. Labda, washamba wa Katoro wanaweza ingia kingi haahahaa.
Ila bongo banaa sasa mimi nitoe milioni 650 nikanunue nyumba Kijichi kweli? Wakati hii pesa nikiibadilisha kwenye dollars naweza nunua nyumba nzuri kabisa zenye kila kitu popote pale duniani tena kwenye ma beach ya nguvu . Niende Kijichi huko maji ya kisima, umeme wa kuunga unga no AC yaani ni li jengo tu hilo. Alieijenga hii huko nafikiri ana shule ndogo hakuzingatia Location na vitu vingine basics kabisa. Labda, washamba wa Katoro wanaweza ingia kingi haahahaa.
Kwa huu mjengo 650M ni dusko mno imekua bei kitonga tu sababu ya location maqna maeneo mengine hio hela ya kiwanja tu nadhan hauna uzoefu na beach plots masta c
Unatishwa na alivyojenga au?? Nyumba sio matofali na masementi ni location na vitu basics. Sasa kwa hio pesa hapo nchi za Mexico, visiwa vya Carribean , Greece au Turkey na hata Dubai unapata bonge la nyumba tena si mbali sana toka beach na lina kila kitu hadi AC. Bongo watu wanajipangia tu bei za nyumba hawajui kuhusu vitu muhimu kwenye nyumba ni nini. Hapo ni sawa na fuko la milioni 650 umelitumbukiza baharini maana hio pesa hutairudisha hata kwa miaka 50 ijayo ukisema uuze au ufanye biashara.Kwa huu mjengo 650M ni dusko mno imekua bei kitonga tu sababu ya location maqna maeneo mengine hio hela ya kiwanja tu nadhan hauna uzoefu na beach plots masta chief
Haujanipeleka Mtoni Kijichi hata kwa bunduki, thamani ya nyumba imeshushwa na location iliyopo hiyo nyumba.6- ROOMS (4-MASTER BEDROOMS)
MTONI-KIJICHI USHUANI
GHOROFA INAUZWA BEI;
MILLIONI 650 SQM 1.500
🇹🇿Call/WhatsApp +255758844717
#houseforsale #tiles #realestate #tanzania
Hiyo hela naenda Jenga zangu mapinga au Kigamboni huku nafuga na mbuzi, nguruwe, na kuku na furahia asili mimi baadhi ya nyumba zinahitaji uwe na pesa kuziboresha kila maraUnunue 😀😃😁
Kijichi kuna majumba ya kufa mtu! Hili ni cha mtotoIla bongo banaa sasa mimi nitoe milioni 650 nikanunue nyumba Kijichi kweli? Wakati hii pesa nikiibadilisha kwenye dollars naweza nunua nyumba nzuri kabisa zenye kila kitu popote pale duniani tena kwenye ma beach ya nguvu . Niende Kijichi huko maji ya kisima, umeme wa kuunga unga no AC yaani ni li jengo tu hilo. Alieijenga hii huko nafikiri ana shule ndogo hakuzingatia Location na vitu vingine basics kabisa. Labda, washamba wa Katoro wanaweza ingia kingi haahahaa.
Tàngazo hili ni kwa wenye fedha kubwa, siyo wewe pangu pakavu. The advert is not meant for you!😁😃😀😅😅Hiyo hela naenda Jenga zangu mapinga au Kigamboni huku nafuga na mbuzi, nguruwe, na kuku na furahia asili mimi baadhi ya nyumba zinahitaji uwe na pesa kuziboresha kila mara
Hahahaha naelewa ndiyo maaana sijakoment kwa hisia mkuu 😂 😂Tàngazo hili ni kwa wenye fedha kubwa, siyo wewe pangu pakavu. The advert is not meant for you!😁😃😀😅😅
Sawa, kua na majumba ya kufa mtu huko Kijichi hakupafanyi kukabadilika kua Masaki, Mbweni au Mikocheni. Hunipeleki Kijichi hata kwa makombola, bora nife kabisa.Kijichi kuna majumba ya kufa mtu! Hili ni cha mtoto
250K USD!? 🙄Sasa kwa hio pesa hapo nchi za Mexico, visiwa vya Carribean , Greece au Turkey na hata Dubai unapata bonge la nyumba tena si mbali sana toka beach na lina kila kitu hadi AC.
Wewe Mincho, Masaki , Mikocheni etc were created by màn! Likewise Mbweni, Ununio and Kijichinare being created by man!Sawa, kua na majumba ya kufa mtu huko Kijichi hakupafanyi kukabadilika kua Masaki, Mbweni au Mikocheni. Hunipeleki Kijichi hata kwa makombola, bora nife kabisa.
😅😀😃😁😂 just utaniHahahaha naelewa ndiyo maaana sijakoment kwa hisia mkuu 😂 😂
Anaanza kutangaza njaa wakati show ni za wababeTàngazo hili ni kwa wenye fedha kubwa, siyo wewe pangu pakavu. The advert is not meant for you!😁😃😀😅😅