House4Sale Nyumba inauzwa, ipo mtoni Kijichi, bei ni milioni 650

House4Sale Nyumba inauzwa, ipo mtoni Kijichi, bei ni milioni 650

Dalali_wa_kimataifa

Dalali_wa_kimataifa

Senior Member
Joined
Apr 16, 2025
Posts
139
Reaction score
144
6- ROOMS (4-MASTER BEDROOMS)

MTONI-KIJICHI USHUANI

GHOROFA INAUZWA BEI;

MILLIONI 650 SQM 1.500
🇹🇿Call/WhatsApp +255758844717

#houseforsale #tiles #realestate #tanzania
 

Attachments

  • Polish_20260720_134328538.jpg
    Polish_20260720_134328538.jpg
    198.2 KB · Views: 1
6- ROOMS (4-MASTER BEDROOMS)

MTONI-KIJICHI USHUANI

GHOROFA INAUZWA BEI;

MILLIONI 650 SQM 1.500
🇹🇿Call/WhatsApp +255758844717

#houseforsale #tiles #realestate #tanzania
 

Attachments

  • Polish_20260720_134328538.jpg
    Polish_20260720_134328538.jpg
    198.2 KB · Views: 1
Ila bongo banaa sasa mimi nitoe milioni 650 nikanunue nyumba Kijichi kweli? Wakati hii pesa nikiibadilisha kwenye dollars naweza nunua nyumba nzuri kabisa zenye kila kitu popote pale duniani tena kwenye ma beach ya nguvu . Niende Kijichi huko maji ya kisima, umeme wa kuunga unga no AC yaani ni li jengo tu hilo. Alieijenga hii huko nafikiri ana shule ndogo hakuzingatia Location na vitu vingine basics kabisa. Labda, washamba wa Katoro wanaweza ingia kingi haahahaa.
 
El Mincho said:
Ila bongo banaa sasa mimi nitoe milioni 650 nikanunue nyumba Kijichi kweli? Wakati hii pesa nikiibadilisha kwenye dollars naweza nunua nyumba nzuri kabisa zenye kila kitu popote pale duniani tena kwenye ma beach ya nguvu . Niende Kijichi huko maji ya kisima, umeme wa kuunga unga no AC yaani ni li jengo tu hilo. Alieijenga hii huko nafikiri ana shule ndogo hakuzingatia Location na vitu vingine basics kabisa. Labda, washamba wa Katoro wanaweza ingia kingi haahahaa.
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Kwa huu mjengo 650M ni dusko mno imekua bei kitonga tu sababu ya location maqna maeneo mengine hio hela ya kiwanja tu nadhan hauna uzoefu na beach plots masta chief
 
El Mincho said:
Ila bongo banaa sasa mimi nitoe milioni 650 nikanunue nyumba Kijichi kweli? Wakati hii pesa nikiibadilisha kwenye dollars naweza nunua nyumba nzuri kabisa zenye kila kitu popote pale duniani tena kwenye ma beach ya nguvu . Niende Kijichi huko maji ya kisima, umeme wa kuunga unga no AC yaani ni li jengo tu hilo. Alieijenga hii huko nafikiri ana shule ndogo hakuzingatia Location na vitu vingine basics kabisa. Labda, washamba wa Katoro wanaweza ingia kingi haahahaa.
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images (31).jpeg
 
ujoka said:
Kwa huu mjengo 650M ni dusko mno imekua bei kitonga tu sababu ya location maqna maeneo mengine hio hela ya kiwanja tu nadhan hauna uzoefu na beach plots masta c
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ujoka said:
Kwa huu mjengo 650M ni dusko mno imekua bei kitonga tu sababu ya location maqna maeneo mengine hio hela ya kiwanja tu nadhan hauna uzoefu na beach plots masta chief
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Unatishwa na alivyojenga au?? Nyumba sio matofali na masementi ni location na vitu basics. Sasa kwa hio pesa hapo nchi za Mexico, visiwa vya Carribean , Greece au Turkey na hata Dubai unapata bonge la nyumba tena si mbali sana toka beach na lina kila kitu hadi AC. Bongo watu wanajipangia tu bei za nyumba hawajui kuhusu vitu muhimu kwenye nyumba ni nini. Hapo ni sawa na fuko la milioni 650 umelitumbukiza baharini maana hio pesa hutairudisha hata kwa miaka 50 ijayo ukisema uuze au ufanye biashara.
😀 😀 😀 😀
 
El Mincho said:
Ila bongo banaa sasa mimi nitoe milioni 650 nikanunue nyumba Kijichi kweli? Wakati hii pesa nikiibadilisha kwenye dollars naweza nunua nyumba nzuri kabisa zenye kila kitu popote pale duniani tena kwenye ma beach ya nguvu . Niende Kijichi huko maji ya kisima, umeme wa kuunga unga no AC yaani ni li jengo tu hilo. Alieijenga hii huko nafikiri ana shule ndogo hakuzingatia Location na vitu vingine basics kabisa. Labda, washamba wa Katoro wanaweza ingia kingi haahahaa.
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Kijichi kuna majumba ya kufa mtu! Hili ni cha mtoto
 
Monetary doctor said:
Hiyo hela naenda Jenga zangu mapinga au Kigamboni huku nafuga na mbuzi, nguruwe, na kuku na furahia asili mimi baadhi ya nyumba zinahitaji uwe na pesa kuziboresha kila mara
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Tàngazo hili ni kwa wenye fedha kubwa, siyo wewe pangu pakavu. The advert is not meant for you!😁😃😀😅😅
 
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