Nunua bidhaa kutoka Mataifa 15 ikiwemo USA, UK, UAE na China sasa

Hazipatikani hapa nchini au Hata ukipata gharama yake huwa ni kubwa mara mbili zaidi, ukilinganisha na gharama ya Kununua nje + Gharama ya usafirishaji + Kodi

Ambapo gharama ya kutuma Mzigo Tanzania (Africa) itatokana na uzito wa mzigo. Gharama HAZIKADIRIWI kwa mujibu wa mita za ujazo (Volumetric Weight W*L*H) (Angalia kipengele cha ghalama ya usafirishaji hapo chini)



Tracking number utapewa mpya ambapo utaweza ku_track mzigo wako ukiwa Njiani kuja TZ (Africa).



Waweza kutrack mzigo kwa njia Mbili (a) Kwa kutumia mfumo wa SMS katika simu yako, au (b) kwa kutumia tovuti kwa njia ya simu au computer.

Pindi ununuapo bidhaa toka nje kumbuka kuna swala la kodi pindi bidhaa ifikapo nchini. (Kuna baadhi ya bidhaa huwa hazina nakodi – Mamlaka husika ndio huainisha bidhaa zipi zisizotozwa kodi) Utawajibika kwa malipo yote yatakayohitajika na Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa bidhaa uliyonunua na iwapo utatakiwa kuilipia kodi. Gharama ya kodi hujulikana baada ya kuwa mzigo umekaguliwa na maafisa ushuru wa forodha hapa nchini. Iwapo kutakuwa na charges zingine Toka kwa shipping agent baada ya mzigo kufika utajulishwa na utawajibika kulipia. Malipo yote utakayofanya utapewa stakabadhi husika.



​

BAADHI YA MAONI YA WADAU WA JF

Silicon Valley said: Kwa hiari yangu , na kwa furaha nilio nayo, kutokana na huduma ilio BORA, Kutoka kwa Mwl.rct na washirika/wasaidizi wake imenijegengea IMANI kubwa, Wamenihudumia Zaidi ya mara nne kuagiza bidhaa toka nje ya nchi,

HONGERA SANA MWL.RCT



- Very good communication



- Very good customer care



- High Integrity



- Trustful Click to expand...

Baba musa333 said: Nashukuru sana ticha nlikua muoga snaa (3milin)kufany busnes na ww atimaye mzigo nimeupata ukiwa safiiii kabsa alichonifraisha zaidi uyu jamaa anajibu text kwa wakat whtsp and kila kitu kipo open Click to expand...

Ndebile said: Hongera sana Mwl.RCT kwa miaka karibu 6 nimekuwa mteja wa Huduma zako japo hatufahamiani kwa sura. Kuna wakati nilifanya transaction ya mkwanja mkubwa hadi wife akaniuliza Kama Nina kichaa kutma kiasi hicho cha pesa kwa mtu usiyemfahamu.

Kweli uaminifu ni mtaji, naamini utafika mbali Sana! Click to expand...

nerilan said: Habari mkuu. Huyu jamaa ni mtu mwaminifu sana. Mimi ni shuhuda wa huduma hii, niliagiza mzigo kupitia kwake toka USA na niliupata ukiwa salama kabisa. Na kipindi hicho niko mikoa ya kusini huko.



Kikubwa jamaa ana response nzuri na hata pakiwa na delays atakwambia kama ilivyotokea kwangu.



Mwl keep up the good work. Soon tutaagiza mzigo tena kaka Click to expand...

Shuli said: Napenda kuleta mrejesho kuhusu Mwl RCT, nimeshapokea mizigo miwili hapo awali kupitia Huduma yake. Hakuna ninadamu ambaye siyo mwoga. Mwanzoni nilinunua mizigo ya bei ndogo (160,000) ili nione kina cha maji. Mwishowe nikaagiza Mzigo wa cherehani ambao umenigharimu around 1,200,000/= ,juzi nimeupokea Mzigo huo ukiwa katika hali yake ya upya kabisa. Hivyo namshukuru Mwl.RCT kwa Huduma yake hii aongeze bidii, pia afungue ofisi rasmi ili asaidie wengi zaidi. Maana watz wengi hawaingii wana simu za kawaida kiasi kwamba hata WhatsApp au JF kwao ni ngumu kuitumia. Hivyo ongeza bidii man. Nikikaa kwenye laptop ntawatumia picha za mizigo niliyopokea Click to expand...

Behaviourist said: Mkuu Mwl.RCT asante kwa kazi nzuri ulionifanyia kwani smart TV yangu nimeipokea na ni brand ileile niliyoagiza!.....smart TV yangu nimeshaifunga gheto tayari na kila kitu ni kipya,TV imekuja katika hali yake nzuri kabisa utafikiri nimeinunua dukani kwa jirani kumbe nimeinunua kutoka marekani!......Kampuni ya Aramex iliyosafirisha mzigo wangu ni wataalam sana wa kufunga mzigo kwani smart TV yangu nimeikuta kwenye package ya box mbili kiasi kwamba iliposafirishwa na basi hadi huku nilipo nimeikuta ni salama kabisa japo iliwekwa kwenye buti lakini kwa ufungaji ule box lake halikubonyea hata nukta ni kama vile mtu ameleta kwa kubeba kichwani!!.......Mkuu nakushukuru sana sana na endelea na moyo huo huo wa kuwasaidia Watanzania!........Leo sina uhakika kama nitalala kwani naexprience picha katika ubora wa wa hali ya juu wa 1080p!!........ingekuwa ningeweza kukufanyia rating ningekupa 5 star mkuu!! Click to expand...

Eddy M said: Nashukru sana Mwl kwani mzigo wangu wangu umefika salama.Mwanzoni nilikuwa na wasiwasi kama kweli ingewezekana hasa ukizingatia kufanya biashara na mtu usiyemjua.Ongera sana kwa huduma na uaminifu na bila shaka tutafanya biashara zaidi. Click to expand...

Tetramelyz said: Nimekuja kutoa shukrani kwa mwl.rct na ushuhuda wangu. mzigo wangu ulifika salama from china,. Ndani ya muda wa wiki mbili na nusu mpaka mbeya.



Mawasiliani yalikua vizuri, na nlipata updates kila mara nilipohitaji.



Kwa kifupi mwl ni mwaminifu kabisa katika hii issue. Asanteni. Click to expand...

Massawe909 said: Mwl. Nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sita shukuru kwa kupata mzigo nilioagiza kwa kupitia wewe..

Mzigo nimeupata ukiwa salama kabisa

Mungu akubariki kwa moyo huo huo wa uaminifu ulionao..

Mwanzo niliogopa sana kutuma zaidi ya usd 300 kwa mtu nisiye mfahamu..

Ukizingatia utapeli hapa jamiiforum kila siku unaota mizizi...

Mimi niliagiza finned Tubular air heater

Mungu akubariki sana mkuu. Click to expand...

VILLAIN said: Mwl RCT ubarikiwe sana,jana nilipokea package yangu ikiwa salama bila usumbufu wowote. Wakati nakutumia pesa sikuwa na uhakika kama jambo nalofanya ni sahihi au coz kumtumia mtu pesa ambaye hujawahi hata kumuona ni jambo zito haswa ukizingatia zama hizi za Uncle Magu hela ilivyo ngumu bt thanks umeniprove wrong. Keep it up. Click to expand...

Je Kuna bidhaa unataka kununua toka nje ya nchi kwa sababu hapa Tanzania umetafuta na umekosa kuipata?Je kuna huduma unahitaji kulipiwa mtandaoni?Kama jibu nibasi hii thread inakuhusu.Thread hii ni maalumu kwa wanaohitaji kununua bidhaa yeyote toka nje ya nchi. Bidhaa ambazoHivyo thread hii itajikita katika nyanja kuu mbili:: Manunuzi ya bidhaa mtandaoni toka mataifa 15: ITALY, UAE, CANADA, UK, USA, JAPAN, FRANCE, CHINA, INDIA, GERMAN, MALAYSIA, SINGAPORE, SPAIN & SOUTH AFRICA. Huduma hii nitaiita BUY4ME.(a) Kupitia huduma hii ya Buy4me Utaweza kununua bidhaa kutoka katika masokoyaliyo bora yasiyouza na kusafirisha bidhaa nje ya nchi zao.(b) Pia ununuzi wa bidhaa toka masoko* ambayo yanaweza tuma bidhaa nje ya nchi zao, kuja huku Tanzania (Africa)Masoko = Online shopping siteJukumu langu ni (i) KUKUNUNULIA (ii) KUKUSAFIRISHIA (iii) KUKUFIKISHIA mahala ulipo pindi bidhaa yako ifikapo hapa nchini.: Malipo ya dharura ya hapo kwa hapo kulipia huduma na bidhaa.Kutokana na kadi yako kuisha mda wake au kadi yako inashidwa kufanya miamala kwa wakati huo ambao unashida.Yamkini upo safarini na unahitaji ufanyiwe malipo kwa haraka.Na iwapo pia huna kabisa access na online payment system yeyote.Huduma hii itajulikana kwa jina la PAY4ME .Kulipiwa domain name, webhosting , licence keys kwa software au program yeyote uitakayo mtandaoni, kulipiwa huduma au uanachama katika tovuti mbalimbali mfano Netflix au HBO n.kUtafuata hizi hatua1. Tafuta bidhaa unayoihitaji toka tovuti tofauti tofauti.2. Chagua bidhaa husika unayohitaji katika tovuti uliyo chagua mfano kama ni ALIEXPRESS, SOUQ, AMAZON (.com, .in, .uk ) au EBAY (.in, .com, .uk)3. Nipe link ya hiyo bidhaa unayohitaji na uliyochagua.Utanipa link kupitia email au whatsapp au PM4. Nitaikagua link husika na Nitakujulisha gharama kwa TSH inayotakiwa kulipwa.5. Utafanya malipo kwa utaratibu wa malipo uliowekwa.6. Ndani ya dakika 5 - 45 tangu ufanye malipo nitakuwa nimelipia bidhaa yako na kukupa ushahidi wa:- Payment Invoice,- Picha (Screen shot) ya Bidhaa yako baada ya malipo kufanyika.- Uthibitisho wa email niliyopokea baada ya muamala kukamilika.- Hatua hii nitahitaji email yako au namba ya whatsapp ili kukutumia hivi vielelezo.7. Utasubiri ndani ya saa 24 – 72 ili kupata tracking number ya mzigo wako kwa mizigo yenye tracking number.8. Mzigo wako utachukua kati yakukufikia mahala ulipo.- Kwa huduma ya BUY4ME utanilipa kwa makubalino baina yako wewe na mimi kutegemea thamani ya mzigo wako. Kiwango utakacholipa ni kati ya USD $3(Minimum) hadi USD $50 (maximum)- Kwa huduma ya PAY4ME hii utalipia kiasi cha USD $3 hadi USD $10 Tu.- Viwango kwa TSH vitakokotolewa kulingana na EXCHANGE rate ya US dola kwa siku husika malipo yanafanyika.– Wauzaji wanatuma moja kwa moja bidhaa kuja Tanzania (East Africa) -Ambapo gharama ya usafirishaji inajumuishwa wakati wa manunuzi ya bidhaa husika. (Napendekeza masoko ya kundi A yatumike Zaidi ili kupunguza ghalama.)- Wauzaji wake hawatumi bidhaa kuja Africa, Nitawajibika kupokea mzigo wako katika nchi husika (viz UAE, USA, CHINA, JAPAN etl) .Na mzigo ukishapokelewa ndipo unatumwa kuja Tanzania (Africa)1. Iwapo umenunua bidhaa kutoka katika soko la kundi A. Gharama ya usafirishaji hulipwa wakati wa ununuzi.Pia kwa baadhi ya masoko kwa bidhaa zote au baadhi ya bidhaa wauzaji, hutoa FREE SHIPPING, hivyo kunakuwa hakuna gharama ya ziada baada ya ununuzi wa bidhaa yako.2. Iwapo umenunua bidhaa toka soko kundi B – Gharama ya kusafirishia hutegemea UZITO wa bidhaa husika katika KILO (Kg) au katika POUND (LB) na kiwango cha fedha hutokana na kila 0.5kg ya bidhaa yako. kwa huu utaratibua) 0.1 - 0.5kg Gharama ya kusafirisha ni USD 20.34b) 0.6 – 1kg Gharama ya kusafirisha ni 33.14 USDc) 1.1kg – 1.5kg Gharama ya kusafirisha ni 43.94 USDd) 1.6kg – 2kg Gharama ya kusafirisha ni 56.74 USDHivyo pindi ununuapo bidhaa kwenye Soko kundi B – Hakikisha unaangaliawa bidhaa yako. Ili kujua kiasi cha fedha kitakacho hitajika kusafirishia mzigo.Na gharama hii ya usafirishaji italipwakwenye nchi husika kuja nchini Tanzania.1. Gharama ya usafirishaji yaweza kulipwaTangu upewe taarifa ya gharama ya usafirishaji, kutoka nchi husika KUJA TANZANIA. ( Ni vyema ukalipa mapema).2. Tracking number utakuwa nayo tayari hivyo utajua wazi mzigo wako umefika wapi au hatua ipi ya usafirishwaji.Malipo yote yanapitiaChagua njia mojawapo kati ya hizi kufikisha fedha yako benki.Kwa kwenda benki na kuweka kiasi husikaKwa kutumia- kwa mtandao wa Tigo au VodaCom (kama ilivyoelekezwa hapa chini)MALIPO YOTE NI KWA NJIA YA MPESA / TIGO PESA KWA HUU UTARATIBU1. Piga *150*00# AU *150*01# (kwa Tigo PESA)2. Chagua 4. LIPA kwa M-Pesa na 4 kwa Tigo Pesa3. Mpesa Chagua 4. Weka namba ya kampuni au Chagua 3 kwa Tigo Pesa4. Tafadhali weka namba ya kampuni No. 2611225. Weka namba ya kumbukumbu ya malipo. (6. Weka kiasi (mfano: 50,000/=)7. Weka namba ya siri.8. Bonyeza 1 kuthibitisha:** (BAADA YA MUAMALA KUKAMILIKA, TUMA KWANGU UJUMBE UTAKAOPOKEA- KAMA UTHIBITISHO)Wasiliana nami kwa moja ya hizi njia1. Kupiga simu/ Kutuma ujumbe: 0717 54 57 62 au 0768 92 48 41 au 0784 496 8562. Barua Pepe (Email): mw1rct @ outlook.com3. Whatsapp: +255 784 496 8564. Skype: mw1rct5. Telegram: @mw1rct1. 06:00 – 19:30hr (Saa 12:00 asubuhi HADI Saa 1:30 Usiku)– Simu/sms/whatsapp/telegram - Utajibiwa2. 19:30 – 06:00hr (Saa 1:30 usiku HADI Saa 12:00 asubuhi)– Niachie ujumbe wa simu (sms)/whatsapp/telegram/email, Na utajibiwa au kupigiwa simu kabla ya 08:00hr Kila siku.Iwapo unamazungumzo marefu na unahitaji kupigiwa simu niandikie kwenye ujumbe “CALL PAY4ME” au “CALL BUY4ME” naIWAPO UNAWEKA LINK KWENYE HII THREAD TUMIA HUU UTARATIBU