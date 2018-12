Njia 7 za kufanya taaluma yako ikunufaishe kimapato ktk uchumi wa sasa wa kidijitari

Nimetembelea waleti.com na nina haya ya kusema. Ruhusu watu wapate maelezo ya kutosha ili waweze kushawishika kujiunga na hiyo website yako kabla hata hawajajiunga/rejister. Usilazimishe mtu ajisajiri ndiyo apate taarifa muhimi kama vile unauza vitu vya siri. Hiyo haitakupa wateja wengi na badala yake itawakimbiza. Lakini pia hiyo idadi ya watu wanaotembelea hiyo site mbona kama ni ya kupika vile maana hii site inaonekana kama imekuwa live hivi karibuni. Learn from other dropshipping sites how they present contents to the website visitors. Tuwe wakweli na waaminifu ndiyo msingi wa mafanikio katika business. Please make improvement, otherwise it is a good start.