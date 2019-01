NIZUNGUMZIE MEDIA: NIMEIPENDA SANA TBC3 , MILLARD AYO UMEKUAJE?

Habari,TBCNawapongeza TBC kwa kutuletea TBC3 ambayo kupitia kipindi cha SAFARI TANZANIA, Tunafaidi na kujifunza vivutio vyetu katika hifadhi za Taifa, hivyo akina sisi tunahamasika kutembelea NATIONAL PARKS na kukuza utalii wa ndani.Suala hili pia linaitangaza Tanzania vilivyo katika anga za kimataifa kwenye nyanja ya tourism, tunaona mfano China kupitia CCTV(?) wanafanya hivyo. Heko TBC.MILLARD AYO.nimekuwa mpenzi wa kusoma, kufutilia makala na habari za visa, matukia na historia za hapa nyumbani na nje ya nchi, katika media tofauti tofauti kama vile Jamii Forum, Michuzi, Dar24, AYO, Mwanacnhi, IPP, Muungwana n.kHapa nazungumzia ubora wa Media hizo kwa maana ya kwamba Interface etc etc,Nikilenga kuelezea masikitiko yangu juu ya kujisahau au pengine kulewa sifa kwa kaka yangu MILLARD AYO ambapo media yake ni miongoni mwa vyanzo vyangu vikuu vya habari, naweka wazi kuwa Blogu hiyo imekuwa mbovu kimuonekano, haieleweki na haivutii (kama ni Mimi pekee naliona hili sawa)Ila najaribu kutoa rai kuwa vijana tujitahidi kuboresha huduma na biashara zetu na kutolewa sifa za umaarufu au vinginevyo.Niimani yangu wapo waliozungumzia hili, tukitazama huduma za ndugu zetu wa nchi zilizoendelea kuna biashara na huduma bado zipo kutokana na maboresho yanayoendana na uhitaji na urahisishaji.Mfano mzuri ni makampuni kama vile Zora, Nike, Reebok, Google, Facebook, Alux, Marvel Etc etc, mwanzo wake na vilivyo sasa ni tofauti 300%,Yani kadiri yalivyozidi kuishi ndivyo yalivyoboreka kihuduma.Hii Blogu ya AYO ilikuwa Poa sana sasa sielewi ni developer au nini shida au kawa busy zaidi na TV or what wakati hizi zilizokuwa underground ziko na interface poa mpaka raha.I stand to be corrected.Goodfool etc etcSent using Jamii Forums mobile app