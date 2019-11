Nitoeni Tongotongo; Serikali inapopokea mikopo kutoka nje huwa tunatangaziwa; Lakini sifahamu mikopo hiyo serikali yetu huwa inailipaje kwa nchi hizo

Mikopo inayotolewa especially for this less developed country zinakuwa accompained with some condition, so hizo condition ndio zinawafavour hao watoa mkopo



Mfano,

Wanakupa mkopo so as to accept gays in the country, ukisain tayar



Wanakupa mkopo ili waanze kuingiza bidhaa zao bure without any restriction from the government



Wanakupa mkopo ili ujenge kitu flan, wao wanachohitaj mfn bandar ila wao ndio wataitumie bila kuingiliwa na serikali kupakia na kuweka mizigo



Note,mpaka wanakupa huo mkopo lazima wanakuwa wameona beneficial resources from the country that will gain