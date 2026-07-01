Nisingekuwa naogopa kifo ningekaa single miaka kumi, nikifika miaka 40 ndio nitafute binti nioe

Nisingekuwa naogopa kifo ningekaa single miaka kumi, nikifika miaka 40 ndio nitafute binti nioe

Alexido jz instagram

Alexido jz instagram

JF-Expert Member
Joined
May 5, 2026
Posts
870
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Maisha yana enda Kasi sana vitisho vya kuchapiwa vinaongezeka, mateso ya mademu zetu yanatuchanganya, ukija Kwa kaka zetu wanadai tafuta pesa wewe, ukiwaangalia wao suruali zimeisha Hadi kwenye matako.

Kuna muda natamani nijipe miaka kumi kamili yani ni kazi kazi, alafu badae nisoti kabinti nitulie nako kuishi sasa nikiwa na arobaini miaka, changamoto nawaza je nikifa mapema, nikiugua, nikipata ulemavu, unaona ngoja tukomae tu na hawa slay queens kibishi, mbona wana wamezaa nao tu na life linasonga, bodaboda wanajitungua kibingwa wahuni mtaani wanajitungua, hao mademu mnao wahonga wamezaa na masela na life linasonga kibingwa.

Hivo nahitimisha tukomae nao tu hivohivo mambo mengine mbele Kwa mbele, hatuna namna.
 
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