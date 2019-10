Nionyeshe mwanamke mwenye kalio kubwa na akili kichwani, hakika nitampa ndoa. Natanguliza shukrani.

Aiseeee swalamaaa?



Husika na mada tajwa hapo juu, hili kitu limekaaje aiseee. Hizi vitu ni adimu sana kuvikuta vimekaa pamoja.



Na hii nahisi ina maana tangu uumbaji, wanawake wenye ‘chura’ za haja utawakuta Africa pekee na hii imekuwa kama mbadala wa ubongo. Baina yao waafrika hao pia kumekuwa na utofauti kwa kuzingatia vigezo viwili hivyo.



Binafsi chura ni kigezo muhimu sana linapokuja suala la kuchagua wapi pa kukojoa naniliu zangu, ila tatizo ni pale unapoenda mbali zaidi na kuhitaji mke wa kumtunuku ndoa ambayo chura sio kigezo pekee.



Ni nadra sana kuipata hii kombinenga kwa mtu mmoja walahi.



Nakumbuka zile lugha za uwiano kama sikosei (proportions), CHURA is inversely proportional to AKILI as far as WIFE material is considered constant.



Wakuu tatizo ni nini?



Hapa nilipo kuna wadada wazuri wazuri wanapiga picha, nadhani kwa ajili ya mauzo mitandaoni na hizi wao wanaita project.



I can tell from the way wanajibinua kuwa hawa kichwani dishi haliko sawa japo ni wanavutia sana kwa matumizi ya kila siku.



Hawa ‘wife matirial’ kwanini wengi wao wameumbwa bila chura au wanajifanyisha kwa kukosa chura, na hata shule wengi utaona wanaokomaa na vitabu ni type gani.



Ni kwamba wanajituma kujiongezea thamani ili kushindana sokoni na nguvu ya uumbaji.



Nahitaji mmoja mwenye vyote, nimpe ndoa na nafsi yangu itatulia.



Ukimuona!!!