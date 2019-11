Nini kifanyike kuokoa hali ya mazingira Tanzania?

Wyatt Mathewson said: Mkuu



Mawe tu ndio ana shida yeye mwenyewe!



Yeye akitamka tu lazima kifanyike,ila yeye hatamki!



Ndio kwanza kaenda kuharibu river basin yote ile ana jenga Stiglers!



Kakata miti yote mto mzima,kang’oa mawe yote,kaharibu uoto wote na karibu robo ya pori la Selous kaharibu lote sababu ya Stiglers!



Wakati angetumia gesi ya Kusini na angepata matokeo makubwa zaidi ya umeme!



Mkuu hatuna mtu mkereketwa wa mazingira!





Yaani nikitafakari ukweli kwamba kwa sasa tu as we speak; hali si nzuri down-stream Rufiji basin and within/along the Great Ruaha River!Sasa how will the situation be with an HP dam in place? 5yrs, 10yrs, 100yrs from now?Kuna vitu tunajimwambafy tu lakini vinasaidia kuthibitisha kuwa ama akili zetu ni chafu sana ama sisi ni viumbe wa ajabu sana!