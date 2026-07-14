Ninaishi na mdogo wangu, nimemfukuza juzi shemeji yake anamtetea

Wadau huyu dogo ana umri wa 33 nimemfukuza bado anaganda. Mme wangu aliniasa nimuache kwa muda ajipange lkn mm naona anazidi kung'ang'ana.



Ni muda mrefu tangu aombe kujipanga, nishamchoka ni memwambia, mbaya zaidi ni na kikondom maana yake anawalala wanawake na hela atakuwa anapoteza.



Kibaya zaidi ikiwa 33yr huna ramani ukioa utazaa uzeeni Haina maana. Nimemuelewesha mama mzazi lakini kwa mama mtoto hakui. Nishaurini