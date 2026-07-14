Ninaishi na mdogo wangu, nimemfukuza juzi shemeji yake anamtetea

Ninaishi na mdogo wangu, nimemfukuza juzi shemeji yake anamtetea

Mama Edina

Mama Edina

JF-Expert Member
Joined
Dec 18, 2022
Posts
936
Reaction score
2,251
Wadau huyu dogo ana umri wa 33 nimemfukuza bado anaganda. Mme wangu aliniasa nimuache kwa muda ajipange lkn mm naona anazidi kung'ang'ana.

Ni muda mrefu tangu aombe kujipanga, nishamchoka ni memwambia, mbaya zaidi ni na kikondom maana yake anawalala wanawake na hela atakuwa anapoteza.

Kibaya zaidi ikiwa 33yr huna ramani ukioa utazaa uzeeni Haina maana. Nimemuelewesha mama mzazi lakini kwa mama mtoto hakui. Nishaurini
 
Mama Edina said:
Yani hata nikiwa faragha na mume wangu anataka asikie vilio!
Click to expand...
79c0dbf733efd21fec4bb685c9cfed73.jpg
 
Mama Edina said:
Wadau huyu dogo ana umri wa 33 nimemfukuza bado anaganda. Mme wangu aliniasa nimuache kwa muda ajipange lkn mm naona anazidi kung'ang'ana.

Ni muda mrefu tangu aombe kujipanga, nishamchoka ni memwambia, mbaya zaidi ni na kikondom maana yake anawalala wanawake na hela atakuwa anapoteza.

Kibaya zaidi ikiwa 33yr huna ramani ukioa utazaa uzeeni Haina maana. Nimemuelewesha mama mzazi lakini kwa mama mtoto hakui. Nishaurini
Click to expand...

Mama Edina said:
Wadau huyu dogo ana umri wa 33 nimemfukuza bado anaganda. Mme wangu aliniasa nimuache kwa muda ajipange lkn mm naona anazidi kung'ang'ana.

Ni muda mrefu tangu aombe kujipanga, nishamchoka ni memwambia, mbaya zaidi ni na kikondom maana yake anawalala wanawake na hela atakuwa anapoteza.

Kibaya zaidi ikiwa 33yr huna ramani ukioa utazaa uzeeni Haina maana. Nimemuelewesha mama mzazi lakini kwa mama mtoto hakui. Nishaurini
Click to expand...
Mblock kabsa....
Yani anataka kusikia hata mkipelekeana moto?

Fukuza hata huko alipokimbilia.
 
Mama Edina said:
Wadau huyu dogo ana umri wa 33 nimemfukuza bado anaganda. Mme wangu aliniasa nimuache kwa muda ajipange lkn mm naona anazidi kung'ang'ana.

Ni muda mrefu tangu aombe kujipanga, nishamchoka ni memwambia, mbaya zaidi ni na kikondom maana yake anawalala wanawake na hela atakuwa anapoteza.

Kibaya zaidi ikiwa 33yr huna ramani ukioa utazaa uzeeni Haina maana. Nimemuelewesha mama mzazi lakini kwa mama mtoto hakui. Nishaurini
Click to expand...
Usikute mume wako anamtat
 
Mama Edina said:
Wadau huyu dogo ana umri wa 33 nimemfukuza bado anaganda. Mme wangu aliniasa nimuache kwa muda ajipange lkn mm naona anazidi kung'ang'ana.

Ni muda mrefu tangu aombe kujipanga, nishamchoka ni memwambia, mbaya zaidi ni na kikondom maana yake anawalala wanawake na hela atakuwa anapoteza.

Kibaya zaidi ikiwa 33yr huna ramani ukioa utazaa uzeeni Haina maana. Nimemuelewesha mama mzazi lakini kwa mama mtoto hakui. Nishaurini
Click to expand...
downloadfile.gif
 
You must log in or register to reply here.

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register