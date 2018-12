Nina uhakika 100%, Magufuli katika uchaguzi huru na haki, na uwanja wa siasa uliosawazika kwa CCM na upinzani, hawezi kushinda uraisi, na anajua hilo

Mkuu, Uchaguzi huru kati ya Lowasa na Magufuli, Magufuli hapiti. Hilo ujue wazi. Na unapaswa kuelewa kuwa Lowasa atapita sio tu kwa kuwa wapiga kura wanampenda Lowasa zaidi ya Magufuli.



Sometimes the only option presented to people is to choose between two devils, and in such scenarios better the devil that you know.



But do tell me pray, where do you stand, an illiterate, semi-illiterate, au msomi asiyeelimika?