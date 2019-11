Nimezama kwenye penzi dada wa kazi. Ameondoka kwangu imekuwa kama msiba

Heshima kenu wakuu, nimeona nongee hapa labda maumivu yatapungua. nipo kwnye ndoa mwaka wa 8 sasa. ila nimeangukia kwenye penzi na binti wa miaka 20 ambaye ni mfanyakazi wangu wa ndani. msianze kunishambulia she is super beautiful, and very smart anzia sura, mavazi akili hadi mapenzi kitandani anayajua. ofcourse mm ndo nimemtoa bikra na mm ndo nimemfundisha a to z mapenzi japo alikuwa na ABC.

nije kwenye mada sasa



nimekuwa kwenye mahusiano na huyu binti kwa miaka 3 toka akiwa na 18 yrs. nlipata shida sana kumshawishi mpaka akubaliane na mimi. ila baada ya kuzoea amekuwa akinipa naambavyo sikustahli kabisa sio tigo maana hamchelewi kucomet. in short ni mtamu na hachoshi na tumekuwa tukigegedana karibu kila siku.



as you know penzi la kwenye ndoa huwa maramoja kwa mwezi ama miezi 3 kabisa. so nikaonanisimsumbue sana na shemeji yenu sababu nlikuwa kama nambaka sasa coz unamwandaa dk.45 hadi lisaa mkavuuu, bado tu utapanda utahangaika kifuani kama dk20 bado hujafanikiwa kuingia kunako 18, ukija kufanikiwa kuingia ushachoka chakwanza tu afu hauna ham tena so nikaamua kutafuta option.



sasa kilichonileta humu beki tatu kaondoka toka ijumaa, nimeshindwa kula, in short akili imesimama kabisa I miss her kiasi cha kumlilia kabisa, moyoni naomboleza. ofcourse hapa kati alianza ukorofi na mama yake ndo maana nikaamua aondoke kabla hatujagundulika. ki ukweli nina mpenda sana ila ndoa yangu naipenda pia. natamani nimrudishe nimpangishie sehemu ili tuendelee na kale kamchezo.



ushauri wenu povu ruksa la msinitukane