Nimeumia sana kumsaliti mke wangu, lkn ishatokea siwez kubadirisha kitu.

Wiki iliyopita nilileta kisa hapa cha kula demu aliekeketwa, wengine waliponda na wengine kushare tukio lile. lakini niwaambie jamii forum n sehem ya kujifunza na ndio maana hatutaji majina ya watu, watu wanasema wamekula tunda kimasikhara hawawataji waliowala kulinda hadhi yao. Anyway niende kwenye mada tajwa;



Nikiri kuwa nampenda sana mke wangu na niliapa sitomsaliti lkn wiki iliyopita nimevunja mwiko wangu ule. Mimi naishi mbali na wife kikazi na mke wangu now ni mother to be, (PREGNANT) so siku yule dada anakuja kunisalimia nilikua najiapia mwenyewe sitojaribu kufanya jambo lolote naye na wala kumgusa nilitaka tupige story akichoka asepe lkn ndio hivo mipango sio matumizi.



BAADA YA MECHI

Kiukweli tulivomaliza mechi tuliahidiana tukutane tena jumamosi hii yaani leo kwa marudio ambayo tulikubaliana iwe usiku mzima maana siku ile ilikua kimasikhara. (hii ilikua ni akili yangu wakati huo), Baada ya manzi yule kuondoka kwanza nilianza kuumia sana moyoni kwann nimefanya vil? niliiumia kwa sababu mke wangu ananiamini sana, na mimi namuamini na sikufanya kwa sababu et yule dada nampenda lkn alikaa kimitego sana that day (men are weak. Basi siku zikaenda na hatimae juzi alhamisi nikiwa niko zangu home tukaanza kuchati na kumuuliza atataka kula nini akija hio jumamosi yaani leo.



Baadae usiku nikawa naongea na wife kwa simu, kiufupi tunapendana sana na wife, baada ya story nikaanza kuwaza kwanini nimfanyie vile maana hastahili kutendewa vile, kiukweli huruma iliniingia maana mke wangu is very inocent, sikupata usingizi vizuri usiku mzima lakini kulipokucha nikaazimia kuachana na huyu msichana ukweli ilikua ngumu lkn ilinibidi kulinda heshima ya mke wangu na imani yangu.



Asubuhi ya jana nilimuandikia binti sms ya kumuomba tusiendelee na mahusiano na kumuomba tu asinifikirie, nilimuomba kiustaarabu sana naona akarespondi poa. Nilipata furaha sana moyoni now nachati na mke wangu nasikia raha sana.



SOMO LA KUJIFUNZA

Wanawake msiwahukumu waume zenu wanapochepuka, they are so weak mwanamke akiamua. Mpende mwoneshe upendo wote, trust me hawezi kuchepuka na hata akifanya atakua guilty sana na ataacha mwenyewe.

Nimetubu hio dhambi na nimejiahidi sitoirudia.