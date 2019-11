NIMESHINDWA KUKUBALI KUWA KUMBE ' KE NAO WANA UHURU WA 'KULIWA'

Kufuatia matukio kadhaa ya wanawake ambao bado nipo nao kwenye mahusiano ya kingono 'kuliwa' na wanaume wengine NIMESHINDWA kabisa kuelewa /kuamini kama kweli tumefika ktk hali ya ushindani wa mahitaji ya kimwili baina ya 'ke na 'me.



Najua Wahusika wataanza kujitetea kuwa kwani wao hawana kiu ya majitaji hayo ya kimwili? Na kwamba wanafanya hivyo kwa kuwa 'siwakatii kiu' yao. No! Kihistoria huwa 'nawafikisha' mno! Ndio maana sijawahi kuachwa ila huwa naacha na ninaowaacha hawajawahi kukubali kuachika! Sana sana husema kuwa 'bado nipo nao milele', imefikia mahali nakuwa napata mrejesho ambao ni very +ve kuwa napendwa /nahitajika kwelikweli na kwamba hawatoweza / hatoweza kuishi bila Mimi! Hii hali imenisababishia kwenda 'extra Mile' kwa kujiuliza swali WHY me?!! Mbona Hawa /hutu ni Malaya kama wengi e tu?!!!



Nimeleta mada hii kwa sbb kila ninapojaribu kwa minajili ya 'kupita tu' nakutana na haya masahibu ya KUNG'ANG'ANIWA! Plse help, I just want to learn and enjoy, that's all! Nakosea wapii?