Nimepita Leaders club, hivi Makonda kamshauri Rais pajengwe kitu gani?

muslims wa tanzagiza sijui huwa nini kinawawasha wakiona eneo liko wazi, popote penye open space ni lzm watachukuwa wajenge, coco beach wameitamani miaka yote sema raisi akiwa Christian anazuia.



raisi mwinyi ndiye aliyekuwa wa kwanza kupora beach na kugawa kujenga kinyume cha sheria ya mita 150 ktk majini, sasa fukwe zote wamejenga, maeneo ya watoto kucheza yote wamegawa na kujenga, mji una watu zaidi milioni 4 lkn hakuna open space, hata viwanja vya sabasaba tayari muslims wanabivizia wajenge.



sijui huwa wana allergie na maeneo ya wazi kwamba likiwepo wanawashwa au nini? kule zanzibar wameuza beach fronts zote kwisha …