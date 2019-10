Nimepata kazi lakini mshahara ni mdogo mnoo

Magnumpi said: Habarini humu ndani



Kama nimekosea jukwaa mtanisamehe. Mimi ni fresh graduate. Nimemaliza chuo mwaka jana. Katika mishe za kutafuta kazi nimehangaika sana. Nime apply sehemu kama 10+ hakuna hata moja nilioitwa interview.



Basi hivi karibuni kuna dada alinielekeza mahali akaniambia hiyo sehemu kazi zipo ila wanalipa hela kidogo sana nenda pale muulizie flani huyo ndo anaajiri hapo.. Nikaenda kupeleka documents zangu hata hakufungua yule jamaa. Baada ya kuuliza chuo nlichosoma basi akaniuliza unataka mshahara wa shillingi ngapi. I asked how much do you offer akasema kiwango ambacho ni kidogo zaidi ya salary scale ya serikali (tsh 980,000) Kwa kua sijui ni uoga au ni desperation basi nikakubali. Akaniambia baada ya kuweka mambo yangu sawa nirudi.



Baada ya kutoka pale nilikua nimefurahi sana finally nimepata kazi lakini kila nikifikiria sina amani. I feel stupid. Nimeongea na rafiki yangu ameniambia yeye kapata kazi analipwa 1.5M hapo ndo nimechangamyikiwa kabisa. Nafikiria sijui nipotezee nisirudi pale. Sielewi cha kufanya. Kazi nataka lakini pesa ndogo. Sijui nifanye nini. Click to expand...

Acha upumbavu wewe....Vijana wa siku hizi mna shida gani?Kwanza, comperatively hiyo hela ni nyingi sana ukilinganisha na starting salary za watu wengi.... Kuna watu wako makazini 10+ years hawajafikia huo mshahara!By the way, mshahara haujawahi kutosha hata siku moja.Wewe unatakiwa ku focus katika kile unachotaka ku achieve.... And look at the bigger picture. Think hiyo kazi uliyoipata itakusaidiaje kufikia malengo yako say in the next 2,5,7,10 yrs? Kwani unataka ufie hapo? Au ni kampuni yako hiyo au ya baba yako?Chukua hiyo kazi, do ur best fanya kazi, learn and learn and learn...... Inaweza kukufanya after 6 months or one year ukapata kazi ambayo mshahara ni mara 6 ya huo... Au hiyo kazi ikaku connect na mtu/kampuni ambayo inaweza kukupa kazi ya mamilioni.... au hiyo kazi ikakupa skills ambazo zitakufanya uwe lulu in the corporate world... Au ikakupa ujanja wa kuweza kuanzisha biashara au consultancy yako ambayo itakulipa zaidi...Think.