Nimekumbwa na mikosi mfululizo

Pole sana ila jifunze kuwa mwizi havamii hivi hivi, mwizi ni yule anayekufahamu na anayejua movements zako na unakoweka vitu. Always wizi it is an inside game. Kaa chonjo, jichunguze, rafiki zako, wapenzi wako na majirani ambao wamezoea kuja kwako. It has to be an inside game. Nimepitia huko siyo mara moja hivyo nina uelewa wa haya mambo hata nikiwa mtoto baba alikuwa anaibiwa na watu waliokuwa karibu naye.