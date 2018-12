Nimekua addicted na pornography nifanyeje niache?

Nimekua addicted na pornograph kiasi kwamba haipiti siku au siwezi kulala bila kuangalia



Na kila siku nimekua mtumwa lazima nidownload nyingine mpya hii imenicost mnooo yaani nahitaji msaada seriously sijui nitakua binadamu wa aina gani

.

Namaliza mabando huko yaani kwa week najikuta nimemaliza gb za 10000 mpaka 15000 kila pornography



Halafu nikishachek naanza kujuta why nadownload haya mambo but tommorow nitatamani



Nitaishi maisha ya hivi mpaka lini?????Hamu ya mapenzi imepungua mnooo kwasababu ya kuona vitu na maumbile tofaut na style ambazo kiukweli hazipo in reality



How can I live in such condition??Nimeamua kuwa mkweli najua mtaweza kunishauri hata kunisaidia





NOTE:Nipo seriou$ jamani