Nimeipenda hii kutoka X. Watanganyika tukitafakari, kila mmoja kwa dhamira yake

Retired said: Wazanzibari wanaungana dhidi ya watanganyika ili kumlinda mzanzibar mwenzao, Click to expand...

Maneno ya namna hii yanavuruga sana akili.Hivi kweli ni wazanzibar (wengi) wanaokubaliana na anayofanya Samia?Kama Tanganyika wapo "watakaoulizwa na wajukuu zao", huko Zanzibar kweli hakuna wasiokubaliana na Samia; hata kama ni wachache; kwa nini tuwarundike wote katika kundi moja.Mbona hao waTanganyika tumebainisha hilo kundi linaloshiriki uovu wa Samia?