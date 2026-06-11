Nimeipenda hii kutoka X. Watanganyika tukitafakari, kila mmoja kwa dhamira yake

Hakuna cha unafiki,yote haya ameyataka MABEYO.Sisi unafki umetujaa.
Tunapenda kuona wote tunateseka..!!
Mabeyo yeye ni katiba?Hakuna cha unafiki,yote haya ameyataka MABEYO.
this is pure nonsense 🐒Wazanzibari wanaungana dhidi ya watanganyika ili kumlinda mzanzibar mwenzao, watanganyika wanauana sababu ya mzanzibar!! Ipo siku wajukuu zetu watatuuliza maswali magumu
We have reached the point of no return let we asks God to do the rest dear brothers and sisters the only powerful prayer to opt is the Rosary of FatmaWazanzibari wanaungana dhidi ya watanganyika ili kumlinda mzanzibar mwenzao, watanganyika wanauana sababu ya mzanzibar!! Ipo siku wajukuu zetu watatuuliza maswali magumu
Kwa nini waTanzania hawataki kulielewa hili; hapo ndipo penye siri kubwa.Mabeyo alifata katiba ilivyotaka, lakini kama wananchi wenyewe wakigoma kupelekeshwa hakuna yeyote wa kuwazuia..!!
Sasa mbona wahuni wameacha kufuata katiba iliyowaweka hapo.Mabeyo yeye ni katiba?
Nguvu ya nchi iko kwa wananchi..!!
Mabeyo alifata katiba ilivyotaka, lakini kama wananchi wenyewe wakigoma kupelekeshwa hakuna yeyote wa kuwazuia..!!
Tangu lini wahuni wakawa watu wazuriSasa mbona wahuni wameacha kufuata katiba iliyowaweka hapo.
Nyerere aliyaona haya... Ni suala la muda tu!Wazanzibari wanaungana dhidi ya watanganyika ili kumlinda mzanzibar mwenzao, watanganyika wanauana sababu ya mzanzibar!! Ipo siku wajukuu zetu watatuuliza maswali magumu
Maneno ya namna hii yanavuruga sana akili.Wazanzibari wanaungana dhidi ya watanganyika ili kumlinda mzanzibar mwenzao,
Kwa yale mauaji mliyoyafanya Oktoba 29, nawaambia mtalaaniwa na vizazi vyenu. Endeleeni kuulinda uovu, halafu muone kama mtasalimika na adhabu ya Mungu.Masheitwani mtakuja na Kila aina ya ushetani lakini naapa kwa Mungu mtashindwa km mlivyoshindwa mara zote.
Tuweke na kadoti kekundu kwaajili ya waendazao 29 OctoberNina furahi sana Mada za Tanganyika zinavoshika kazi... Hatua inayofuata ni Watanganyika tuunde Bendera zetu
On contrary, Mungu ataturehemu sana sababu tulifanikiwa kulinda Mali, maisha na heshima za watu ambazo zilikuwa njiani kuporwa na wale waharifu washenzi walioandaliwa na chadema na kitima & co.Kwa yale mauaji mliyoyafanya Oktoba 29, nawaambia mtalaaniwa na vizazi vyenu. Endeleeni kuulinda uovu, halafu muone kama mtasalimika na adhabu ya Mungu.