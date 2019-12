Nimeharibu mahusiano na rafiki zangu wa utotoni kwa kutembea na dada zao

Hi sio story mpya, Ni habari ya zamani Sana, mwanzoni mwa mwaka 2000.

Zama hizo nikiwa shababi haswa, early 20's, nilikuwa na marafiki wengi sana niliokuwa nikisoma nao shule ya sekondari ya juu.

Sikuwa mtoto wa tajiri, sikuwa na pesa, sikuwa na sura nzuri wala ujanja wowote zaidi ya ufala na ushamba wangu wa Kisukuma.

Nilikuwa nimekuja bongo kusoma form five na six pale Mwenge Open Academy, MOA.

Shuleni nilikuwa mkali, ECA nzima niliwakimbiza kuanzia GS, BAM, Commerce, Economics na Accounts.

Hali hii ilinijengea marafiki wengi wakinialika niende kwao kusoma.

Hakika nilisoma kwa bidii Sana na kuwafundisha wenzangu kwa uwezo wangu wote.

Viwango vyao vya ufaulu, nidhamu na muonekano vilibadilika, wa Tandale wakawa safi Kama wa Kisukuma.

Tatizo Linaibuka.

Mdogo mdogo kila nyumba nikaanza kusifiwa na Dada na wadogo wa rafiki zangu.

Wakapenda kuniuliza maswali mbalimbali.

Kuanzia history, geography na mengineyo.

Pia wengine walipenda story tu.

Nikaona poa.

Taratibu nikaanza kupokea vijizawadi, less, pesa na wengine walinitunuku chupi na vest.

Kila mtoto wa kike alinipenda.

Mama wa rafiki zangu walinipenda Sana, sio wote walinipenda kimapenzi, ila wapo wamama ambao walinipenda hasa Hadi kutaka kunisomesha ili wapate penzi langu baada ya kuwafanya vijana wao akili zichemke.

Nakumbuka mtihani ulikuwa mwezi wa tano, mwezi wa tatu nikawa na kesi sita za mimba za wadogo na Dada za rafiki zangu.

Mimba moja ilikuwa ya mama wa rafiki yangu.

Kuna lizee limoja gaidi likanitia ndani baada ya kumpa mwanawe mimba.

Nikachafuka kutoka Mr Misifa Hadi Mr Mikashfa.

Hamna aliyetaka kuniona Tena, sio wanafunzi Wala walimu wangu.

Akili kubwa ikavurugwa, sipendwi Tena, Sina thamani.

Form six final results nikapata division three Tena ya msaada wa divinity.

Baada ya matokeo mabaya nikarudi kwetu Masanza Kona kulima pamba.

Leo najutia ushenzi wangu. Niluzikataa mimba zote. Sina mahusiano na watu wangu wa zamani.

Naomba nichukue wasaa kupitia ukurasa huu, kuwaomba msamaha wote niliowaumiza, wazazi, rafiki zangu, Dada zao, na hata walimu wangu.

IM AM VERY SORRY.

YESU AZALIWE UPYA NA MIMI