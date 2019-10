Nimefanikiwa kuiacha Pombe, Uzinzi Unaniandama kwa kasi ya 4g.

Wadau, nimefanikiwa kuiacha pombe iliyonitesa kwa muda mrefu, ikanichakaza. Pombe kali, nikaacha kazi serikalini mwaka 2014, nikahama Dar ila roho ya ulevi haikuniacha.Ikaniondolea kabisa feelings za mapenzi/mahusiano...Kuna marafiki zangu warembo hapa, watakumbuka. Walijaribu kunishauri sana kuachana na pombe, haikufanya kazi. (japokuwa na wao walikuwa wanakunywa).Mambo yaliendelea hivyo! Nilivyoishiwa sana nikahamia kwenye local drinks, sikuwa mlaji, hali ilivyokuwa tyt sana, niliomba kibarua Tanesco nilipata kwasababu nilifahamiana meneja.Karibia na nilikokuwa nafanya hicho kibarua kuna hospital... Kuna dada hapo nikaanza kuwa na hisia nae, tukawa marafiki, hatukujuana sana, nilifahamu kwake, niliona ni ujinga kumtongoza coz kama angezingua isingekuwa poa kwangu.Nilichofanya ni kuibuka kwake mida ya usiku ili nimsome tu kama ana mtu au lah!!Hii ilitugombanisha sana, na bahati nzuri sijawahi kumkuta na mtu kwake, kifupi stori za mahusiano tulikuwa hatupigi. One day niliibuka kwake kama saa 4 hivi usiku pombe iko juu, simu zangu alikuwa hazipokei, siku hiyo hakuwepo nyumba alimwachia rafiki yake, alivyopigiwa simu na huyo rafiki yake kuwa nilienda pale hizo time alimind sana na akanipiga kabisa marufuku.Nikaona isiwe shida urafiki ukakwama, ikapita kama miezi mi 5 hivi mawasiliano hamna, ile disconnection ya huo muda niliiona kama kawaida ila nilivyokutana nae tena, its like my feelings was renewed!! Neno la kwanza aliloniambia ni "We mtu utakufa mbona umekonda hivyo, Hauli?"Ndio mtu wa kwanza aliyenicrush hadharani nikasikia, waliokuwa wananiambia juu ya Afya yangu niliona kama makelele hapo awali...Nilimjibu kistaarabu tu, ndio sili sina wa kunipikia. Tukapiga stori mbili tatu, baadae nikamwomba basi aje anipikie.Akakubali, nikamwagizia ninapokaa, changamoto ilikuwa unataka kula nini? Kijana nilikuwa sina mzuka wa msosi kabisa!! Nikajikuta nimesema tu nipikie samaki na chochote. Leta pesa ya kununulia! Sikuwa na hata shilingi moja, nikamwambia anipe dakika chache, nikampigia jamaa yangu anitumie 10,000/= nimekwama sehemu. Ilivyotumwa nikatoa nikampatia 9000/=Hiyo siku nilijizuia kwa nguvu zote nisinywe pombe, nikawahi room mapema nikimsubiria mrembo afike, Namshukuru meneja kwa kunilazimisha kununua baadhi ya vitu vya ndani siku za nyuma, kama sio juhudi zake, wakati huu ingenibidi niazime sufuria, jiko, sahani n.k toka kwa jirani.Bibie alifika on time, anajali muda sana.. Kitu nilichosahau ni kufuta futa vumbi, duh! Kazi aliyoanza nayo ni hiyo... Msosi uliiva fresh kabisa! Ishu ikawa kwenye kula inshort appetite ilinimbia, nilikula kidogo sana kupunguza malalamiko ya mgeni wangu.Baada ya kula tena kwa tabu, na kwa ushawishi mkubwa zoezi la kula likaisha. Hapo mrembo anataka kuondoka, ikabidi nijaribu kama atakubali kumake love kidogo, akasumbua sumbua ila baadae akakubali, nina miaka kadhaa sijagusa hiyo kitu, mtoto akalainika ile amenipa papuchi tu hivi! Yaani mapigo ya moyo yakaanza kwenda kasi nikawa nahemea juu juu...Nimepump kama mara tano hivi nikawa nahisi kama kufakufa, choka mbaya! Haikuchukua dakika 5 nikawa nimemaliza ila hoi hoi........baada ya ile game ya kwanza, niliona aibu sana lakini bibie alinielewa sana.Huyu mtaalamu wa Afya alianza kunihamasisha kupiga msosi. Alianza kuwa karibu yangu sana.Kwenye akili yangu nilifikiri angeondoka baada ya ule mchezo wa kidhaifu niliomfanyia, alihakikisha kila asubuhi anapita room hata kabla sijaamka, anachemsha maziwa nalazimishwa kunywa.Nikiri tu hili zoezi lilikuwa gumu sana.Jumapili moja aliwahi kuja mapema hakuniruhusu kwenda popote.Alikuja na chupa yawine.Baadae akaniambia anataka kunipima ukimwi alikuja na vya kupimia kabisa, nilimuuliza sababu akasema aliogopa sana siku niliyofanya nae sikuwaza kinga kabisa so kuna uwezekano huo ndio utaratibu wakusex bila kinga.Angejua nilikuwa na miaka kadhaa sikuwa na feelings kabisa, asingewaza hivyo.Kupima ilikuwa hainiogopeshi kabisa, labda kama Ukimwi unaenezwa kwa konyagi au gongo!! Alikuwa ana vipimo viwili changu na chake nikampa kidole akachoma atakoa damu na yeye akafanya hivyo hivyo akaniambia vikitokea vimstari viwili utakuwa umeathirika. Akaviweka hivyo vipimo juu ya meza anasubiria visome. Nilianza kujiuliza kwanini nimepima kizembe hivi...Kidogo nivitupe vile vidubuwasha vya kupimia, akasema haina haja nitulie tu. Ili vitoe majibu sahihi, akaviamishia eneo fulani hivi la dirishani, baada kama ya dakika nne hivi ndio anaenda kuvichukua sasa ili asome majibu yake....