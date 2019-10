Nimefanikiwa kuacha pombe kwa week 1 sasa

Hongera kwa hatua nzuri uliyofikia ya kuacha, matumizi ya pombe! Hakika umefanya jambo la busara sana, pombe sio kitu kizuri at all.



Ila nikushauri tu: Kama kweli unataka kuto kurudi tena, kwenye hali ya matumizi ya pombe. Unatakiwa from now, uanze doz ya kunywa maziwa ya mtindi at least 1/2 per day. Unaweza ukawa unakunywa gras moja morning, then jioni unamalizia moja. Ukijijengea utamaduni huo, hakika utakuwa umeshaaga rasmi, matumizi ya pombe katika maisha yako!



Ila kwenye suala la punyeto, kijana unatakiwa ujikeep busy na shughuri za utafutaji wa ridhiki. Yaani make sure unkuwa busy kweli kweli, kiasi cha kwamba wewe ukifika home tu ile night.....basi nikuoga na kuungasha usingizi. Then tomorrow morning unakuwa ushadamka, unaanzisha harakati! From there hiko kitu kinachoitwa PUNYETO, utabaki kukisikia tu kwenye bomba!



All in all, napenda kukutakia kila la kheri....M/Mungu akufanyie wepesi, juu ya hiyo safari yako mpya.



You're welcome.