NIMEAMINI VIONGOZI WANGU WA SIMBA NI WAONGO NA MBUMBUMBU

Albinoomweusi
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Albinoomweusi
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UKWELI USEMWE JAPO WAUMA PATRICK AUSSEMS AMETUAGA KWA. SENTENSI MOJA TU NA YENYE MANENO MAWILI MAKUBWA YA KUTAFAKARI KUHUSU BODI, BADALA YAKE VIONGOZI WETU KUDHIHIRISHA UMBUMBU WETU MKATIA HOTUBA ILIYOJAA KEJELI KUPITIA MANARA KAMA VILE HAKUNA JEMA HATA MOJA ALILOFANYA AUSSEMS
HII IMEDHIHIRISHA ALOSEMA KOCHA NI KWELI BODI IMEJAA MBUMBUMBU NA WAONGO
INAUMA SANA
HII IMEDHIHIRISHA ALOSEMA KOCHA NI KWELI BODI IMEJAA MBUMBUMBU NA WAONGO
INAUMA SANA