NIMEAMINI VIONGOZI WANGU WA SIMBA NI WAONGO NA MBUMBUMBU

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Albinoomweusi

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Albinoomweusi

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UKWELI USEMWE JAPO WAUMA PATRICK AUSSEMS AMETUAGA KWA. SENTENSI MOJA TU NA YENYE MANENO MAWILI MAKUBWA YA KUTAFAKARI KUHUSU BODI, BADALA YAKE VIONGOZI WETU KUDHIHIRISHA UMBUMBU WETU MKATIA HOTUBA ILIYOJAA KEJELI KUPITIA MANARA KAMA VILE HAKUNA JEMA HATA MOJA ALILOFANYA AUSSEMS

HII IMEDHIHIRISHA ALOSEMA KOCHA NI KWELI BODI IMEJAA MBUMBUMBU NA WAONGO

INAUMA SANA
 
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delako

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delako

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Uchebe amesemaje??? Tuma maneno aliyoyasema yeye na sio polojo nyingiii kutoka kwako.
Weka neno la uchebe na weka hyo hotuma sijui kutoka kwa uhongozi
 
1kush africa

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1kush africa

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Albinoomweusi said:
UKWELI USEMWE JAPO WAUMA PATRICK AUSSEMS AMETUAGA KWA. SENTENSI MOJA TU NA YENYE MANENO MAWILI MAKUBWA YA KUTAFAKARI KUHUSU BODI, BADALA YAKE VIONGOZI WETU KUDHIHIRISHA UMBUMBU WETU MKATIA HOTUBA ILIYOJAA KEJELI KUPITIA MANARA KAMA VILE HAKUNA JEMA HATA MOJA ALILOFANYA AUSSEMS

HII IMEDHIHIRISHA ALOSEMA KOCHA NI KWELI BODI IMEJAA MBUMBUMBU NA WAONGO

INAUMA SANA
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Mzee baba umenena vizur,,

Simba kuna shida,, na hilo genge lao la kaduguda,, ngoja uone, ni swala la Muda,, tena ikatokea mechi na mtani tupigwe
 
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Joo Wane

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Joo Wane

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Hao viongozi na Manara wote mpaka sasa wameshindwa kutoa sababu ya msingi ya kumfukuza kocha. Wamebaki kujikanyaga kanyaga tu. Mbaya zaidi hata hiyo bodi ya Simba haina siri ina uswahili mwingi kwani taarifa za kufukuzwa kocha zilivuja kwenye vyombo vya habari mwezi mzima kabla hawajatekeleza azma yao. Shida kubwa ya mpira wa bongo umewavamiwa na watu wasiojua mpira kwa undani.
 
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